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คนร้ายยิง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตากใบ นราธิวาส เสียชีวิต 2 นาย เจ็บอีก 1 นาย
คนร้ายยิง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตากใบ นราธิวาส เสียชีวิต 2 นาย เจ็บอีก 1 นาย ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งปิดล้อมและเร่งติดตามตัวคนร้าย
ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้รับรายงานว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาว ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสืบสวน สภ.ตากใบ ขณะปฏิบัติหน้าที่ บริเวณ อบต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
เบื้องต้น มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต 2 นาย และบาดเจ็บ 1 นาย ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปิดล้อมติดตามคนร้าย
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
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