“หนูเล็ก ก่าก๊า” ชี้แจงกรณีดราม่าโพสต์ถาม “ซันนี่” ไม่ได้มีเจตนาไม่ดี แค่เป็นห่วง
หนูเล็ก ก่าก๊า ชี้แจงกรณีดราม่าโพสต์ถาม ซันนี่ แบกเป้เกอร์ ว่าทำไมต้องไปต่างประเทศ ไม่ได้มีเจตนาไม่ดี แค่เป็นห่วง หลังเห็นข่าวฮลุน
จากกรณีดราม่าในสื่อสังคมออนไลน์ที่ ซันนี่ แบกเป้เกอร์ ยูทูบเบอร์หนุ่ม โพสต์ถึงทริปต่างประเทศของตัวเองยังมีแผนเดินทางไปต่ออีก 10 เดือน กลับไทยอีกทีกลางปีหน้า ชีวิตนักเดินทางกับคำเตือนใจ ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ผมไม่รู้เลยว่าจะได้กลับเข้าบ้านอีกไหม ก่อนที่ในเวลาต่อมา หนูเล็ก ก่าก๊า หรือ หนูเล็ก ภัทรวดี ได้ไปถามว่า “ทำไมต้องไปอะคะ” จนกลายเป็นประเด็นนั้น
ล่าสุด หนูเล็ก ได้โพสต์ชี้แจงระบุว่า ” ประเด็นดราม่านี้มีคำชี้แจง
เรานั่งเปิดไอจีขึ้นมาแล้วเจอข่าวน้องฮลุนทุกช่องทางก็แอบเคลียดมากบอกตรงๆ แล้วอยู่ๆภาพน้องเค้าก็ขึ้นมา พออ่านโพส ว่าน้องจะไปนานและ ไม่รู้จะได้กลับเข้าบ้านอีกมั้ย
จิตใต้สำนึกตอนนั้น คิดว่าทำต้องไปอะคะเป็นห่วงจัง ไม่ไปได้มั้ย หรือพาเพื่อนไปด้วยได้มั้ย อะไรประมาณนั้น แต่พิมยังไม่จบก็กดส่งไปก่อน แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเจตนาเราคือเป็นห่วงเพิ่งเห็นข่าวเครียดและเจอคำพูดที่น้องพูดไปก็ยิ่งแอบเป็นห่วงแค่นั้นเลยค่ะ
ขอโทษแฟนคลับน้องด้วยนะคะถ้าทำให้รู้สึกไม่ดีกับคอมเม้นต์ที่พี่เม้นไปแต่ไม่มีเจตนาใดใดทั้งสิ้นที่ไม่ดี
พี่ไม่ได้คิดน้อยและพี่ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีสมอง ตามที่คอมเม้นต์ต่างๆว่า แต่พี่ไม่ซีเรียสนะคะ เพราะไม่ได้มีเจตนาแบบนั้น และคำว่าทำไมต้องไปอะค่ะก็ไม่ได้ร้ายแรง ถึงขั้นต้องมาด่าพี่นะ
ยังไงก็ขอให้น้องเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับ
เราคนไทยด้วยกันจะไม่รักกันได้ยังไงยิ่งเห็นข่าวแบบนี้ถึงจะไม่ใช่ญาติ ก็มีความรู้สึกเป็นห่วงเหมือนกันหมดค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ซันนี่ แบกเป้เกอร์ ชี้ชีวิตคนเดินทาง ออกจากบ้านทุกครั้ง ไม่รู้จะได้กลับอีกไหม
- “ฮักโฮมดีไซน์” แจงถูกแอบอ้าง หลังมีโพสต์บอกช่วยสร้างบ้านให้คุณย่า “ฮลุน โซโล่”
- ซันนี่ แบกเป้เกอร์ โพสต์ย้ำ คนอิสราเอลกว้านซื้อที่ดิน “เกาะพะงัน” หวั่นกลายเป็นเทลอาวีฟสาขา 2
ติดตาม The Thaiger บน Google News: