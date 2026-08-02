ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย เวียดนาม ONE 31 ซีวีคัพ 2026 สนาม 1
วอลเลย์บอลหญิง เวียดนาม พบ ไทย ซีวีคัพ 2026 นัดชี้ขาดแชมป์เลกแรก คืนนี้ 19.00 น.
ลูกยางสาวไทยบุกเยือนเจ้าภาพเวียดนาม ในนัดปิดเลกแรกของศึกซีวีคัพ 2026 ที่กรุงฮานอย คืนนี้ ทั้งสองทีมยังไม่แพ้ใคร และผู้ชนะจะได้แชมป์เลกแรกไปครอง
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซีวีคัพ 2026 (6th SEA V Cup 2026) เลกแรก ที่สนามดองอันห์ ยิมเนเซียม กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เดินทางมาถึงนัดสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2569 โดยคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างเจ้าภาพเวียดนามกับทีมชาติไทย เวลา 19.00 น.
คู่นี้กลายเป็นนัดชิงแชมป์กลาย ๆ เพราะทั้งสองทีมชนะรวดมาทั้งคู่ เจ้าภาพเวียดนามนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 6 คะแนนเต็ม จากการชนะ 3-1 เซต ทั้ง 2 นัด ส่วนไทยตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 5 คะแนน หลังล่าสุดเฉือนฟิลิปปินส์แบบหืดจับ 3-2 เซต ก่อนหน้านั้นนัดเปิดสนามชนะอินโดนีเซีย 3-1 เซต
แม้เก็บชัยชนะมาได้ทั้ง 2 นัด แต่ฟอร์มการเล่นยังมีจุดที่ต้องปรับ โดยเฉพาะความเสถียรของเกมรับ และการเสียแต้มจากความผิดพลาดของตัวเองเฉลี่ยถึง 23-25 แต้มต่อแมตช์
กลุ่มผู้เล่นดาวรุ่งยังทำผลงานได้ไม่ดีนัก และต้องอาศัยรุ่นพี่คอยประคองเกม จุดแข็งของไทยยังอยู่ที่เกมรุกหลากหลาย นำโดย “ออมสิน” ศศิภาพร จันทวิสูตร ตัวทำแต้มหลักของทีม และ “ทิพย์” แก้วกัลยา กมุลทะลา ที่ทำได้ดีทั้งเกมรุกและเกมบล็อก
เจ้าถิ่นทำผลงานคงเส้นคงวา ชนะทั้งฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียด้วยสกอร์ 3-1 เซตเท่ากัน รายการนี้ไร้ชื่อ “ตู้เย็น” เหงียน ถิ บิ๊ก เตวียน แต่ยังโดดเด่นเรื่องเกมบล็อกที่ทำได้ถึงนัดละ 14 คะแนน บวกกับเกมเสิร์ฟที่กดดันคู่แข่งได้ดี ภายใต้การนำของกัปตันทีม ทราน ถิ ทาน ถุย หรือ 4T ซึ่งมีประสบการณ์จากลีกญี่ปุ่น
กุญแจสำคัญของไทยคือการใช้บอลเร็วดึงบล็อกเวียดนาม เพื่อเปิดทางให้หัวเสาทำแต้มง่ายขึ้น พร้อมเสิร์ฟจี้ทำลายบอลแรก ไม่ให้คู่แข่งเซตเกมบุกได้ถนัด และต้องลดความผิดพลาดของตัวเองให้ได้
หลังจบเกมกับฟิลิปปินส์ “นุกนิก” ณัฏฐณิชา ใจแสน กัปตันทีมชาติไทย ยอมรับว่าทีมยังทำเสียเองหลายครั้ง แต่ทุกคนพร้อมแสดงศักยภาพเพื่อคว้าแชมป์กลับบ้าน
ด้าน “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ระบุว่าเริ่มเห็นฟอร์มนักกีฬาชัดเจนขึ้นหลังผ่านไป 2 นัด และจะจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามในนัดตัดสิน
สองทีมสูสีกันมากในช่วงหลัง นัดชิงเหรียญทองซีเกมส์ครั้งล่าสุด ไทยชนะไป 3-2 เซต ส่วนซีวีลีกเมื่อปีที่แล้ว ผลัดกันแพ้ชนะทีมละสนาม
ด้านอันดับโลกล่าสุด ไทยอยู่อันดับ 17 ของโลก เวียดนามอันดับ 28 อินโดนีเซียอันดับ 60 และฟิลิปปินส์อันดับ 61
เงื่อนไขคว้าแชมป์เลกแรก
3 คะแนนเมื่อชนะ 3-0 หรือ 3-1, ให้ 2 คะแนนเมื่อชนะ 3-2 และให้ 1 คะแนนเมื่อแพ้ 2-3
ไทยต้องชนะ 3-0 หรือ 3-1 เท่านั้น จึงจะขึ้นเป็นแชมป์เลกแรกทันทีด้วย 8 คะแนน หากชนะ 3-2 จะมี 7 คะแนนเท่ากับเวียดนาม และต้องไปวัดกันที่อัตราส่วนเซตกับอัตราส่วนแต้ม ส่วนเวียดนามขอแค่ชนะไม่ว่าสกอร์ใด ก็ครองแชมป์เลกแรกทันที
ดูสดวอลเลย์บอลไทยเวียดนาม ช่อง ONE 31
แฟนกีฬาชาวไทยรับชมได้ฟรีทางช่อง ONE 31 และแอปพลิเคชัน oneD ส่วนอีกคู่ของวัน ฟิลิปปินส์ พบ อินโดนีเซีย เริ่มเวลา 16.00 น.
จากนั้นการแข่งขันจะย้ายมาเลกสอง ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2569 โดยไทยจะพบเวียดนามอีกครั้งในวันที่ 9 สิงหาคม เวลา 16.30 น.
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