“ฮักโฮมดีไซน์” แจงถูกแอบอ้าง หลังมีโพสต์บอกช่วยสร้างบ้านให้คุณย่า “ฮลุน โซโล่”
ฮักโฮมดีไซน์ แจงถูกแอบอ้าง หลังมีโพสต์ช่วยสร้างบ้านให้คุณย่า “ฮลุน โซโล่” เผยยังได้คุยกับครอบครัวแล้ว และอยู่ในขั้นตอนที่ว่าจะดำเนินการอย่างไร
จากกรณีที่ครอบครัวของ ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ยูทูบเบอร์สายเดินทางชื่อดัง ประกาศขอความช่วยเหลือผ่านสื่อออนไลน์ หลังเจ้าตัวขาดการติดต่อนานครึ่งเดือน ระหว่างเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์เพียงลำพังที่ประเทศจอร์เจีย ซึ่งในช่วงเวลาต่อมาเพจเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับจอร์เจียและชาวเน็ตได้ต่างช่วยกันโพสต์ตามหายูทูบเบอร์คนดังกล่าว ซึ่งในเวลาต่อมา ว่านไฉ อคิร ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว จากช่อง “อาสาพาไปหลง” ได้อาสาช่วยเหลือ ก่อนแจ้งข่าวว่าพบร่างของ ฮลุน โซโล่
ก่อนจะเสียชีวิต ฮลุน เคยตั้งเป้าว่าอยากจะสานฝันสร้างบ้านให้คุณย่า เนื่องจากบ้านสภาพทรุดโทรม และอยากให้ย่ามีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีแจ้งข่าวว่า “ฝันของน้องที่จะสร้างบ้านให้คุณย่า มีคนมาสานฝันต่อแล้ว บริษัทฮักโฮมดีไซน์ สร้างบ้านกาฬสินธุ์ จะช่วยสร้างต่อเติมบ้านให้ย่าสมของน้อง ฮลุน ให้สำเร็จอย่างที่น้องตั้งใจไว้ ดีใจแทนน้องมากๆ ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาน้องและครอบครัว” นั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ บริษัทฮักโฮมดีไซน์ สร้างบ้านกาฬสินธุ์ ได้ออกมาชี้แจงว่า “ขออนุญาตแจ้งว่ามีการแอบอ้างนำภาพไปตัดแปะลงข้อความซึ่งไม่ได้ขออนุญาตและการให้ข้อมูลที่บิดเบือนนะครับ ทางบริษัทและญาติน้องได้พูดคุยหารือกันเป็นที่เข้าใจแล้วครับ”
ทั้งนี้สำนัก TheThaiger ได้ติดต่อสอบถามทางบริษัทฮักโฮมดีไซน์ และได้แจ้งทางสำนักข่าวมาว่า ตามจริงแล้วทางน้อง ฮลุน โซโล่ ได้ก่อสร้างกับทางบริษัทอยู่แล้ว แต่เนื่องจากน้องฮลุนเสียชีวิต จึงยังอยู่ในขั้นตอนที่ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างและได้พูดคุยกับทางครอบครัวน้องฮลุนแล้ว ยอมรับว่ารู้สึกตกใจกับข้อความดังกล่าว ซึ่งหลังจากนี้จะออกหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อไป
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