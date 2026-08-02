“ทราย สก๊อต” โพสต์คลิปจุกอก “รักแม่ตลอดไป” พร้อมบอกความในใจถึงคุณแม่
ทราย สก๊อต โพสต์คลิปจุกอกบอก “รักแม่ตลอดไป” พร้อมบอกความในใจถึงคุณแม่ แม้เคยมีประเด็นโดนฟ้องร้องคดีข้อหาลูกเนรคุณ
ทราย สก๊อต นักอนุรักษ์คนดัง ที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นพิพาทกับแม่ตนเอง และถูกฟ้องดำเนินคดีในคดีข้อหาลูกเนรคุณ ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีการถอนฟ้องในเวลาต่อมานั้น
โดย ทราย สก๊อต ได้เขียนข้อความลงเฟซบุ๊กระบุว่า “รักแม่ตลอดไป” ก่อนจะเขียนข้อความว่า “ทรายเคยได้ความรักครั้งนึงในชีวิต- และช่วงเวลาที่มีสิ่งนั้นเป็นช่วงที่มีความสุขของชีวิต..ด้อมจากต่างประเทศไปเจอคลิปเก่าๆ ซึ่งทุกฉากเป็นช่วงความสุขที่ทรายมีในความรู้สึกแต่ไม่มีภาพในความทรงจำที่ชัดเจน – ภาพพวกนี้เหมือนฝันอันนึงที่ห่างไกล-ความทรงจำและความรู้สึกของวันที่เรากับแม่รักกันควบคู่กับทุกความหวังสำหรับอนาคตที่อบอุ่นและสว่างในใจทราย…
ช่วงนี้แม่ทรายรักทรายมากและเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้-มันคือแสงสว่างและดวงใจของชีวิตทราย-ทรายแค่อยากทำให้แม่ภูมิใจ เวลาที่ทรายได้มีกับแม่ในบริบทนี้สั้นแต่เป็นเวลาที่มีค่าต่อใจมากๆ และความทรงจำนี้ไม่ว่าจะทะเลาะกับแม่ขนาดไหนก็ยังยั่งยืนและอบอุ่นด้วยคงามสุขเหมือนเดิม ความทรงจำพวกนี้พาเราผ่านวันที่โหดร้ายของชีวิตเราหลายๆครั้ง มันคือสวรรคในฝั่งอยู่ในจิตวิญญาญทราย…. ทรายไม่อยากคิดว่ามันเริ่มเปลี่ยนตอนไหนแค่รู้ว่าจากจุดในคลิปนี้ต่อไป
ทรายรู้สึกว่าความรักนี้สวรรคของทรายหายไปก่อนที่เราจะได้บอกลากับเขา (เมื่อเขาหายไปความปลอดภัยของทรายหายไปเช่นกัน)…สวรรคนี้เป็นฝันที่ตกหล่นในกาลเวลา ความหวังของใจเราตั้งแต่เด็กไม่มีมีวันที่เราปล่อยหรือลืมไม่ว่าจะนานหรือมีความทรงจำมาทับ/ทดแทนขนาดไหน… ไม่มีอะไรที่เราอยากได้มากเท่าสิ่งนี้แล้ว ความอบอุ่นจากแสงสว่างของความรักแม่ ทรายนั้งรอเวลาผ่านตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้และแม้เราทั้งสองไม่ได้อยู่ในสวรรคอันเดียวกัน ใจของเด็กคนนั้นก็คงยังรักแม่ตลอดไป”
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