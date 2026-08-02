นักร้องอิสระ-พระเอก MV ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขับจักรยานยนต์ตกหลุม ไม่มีป้ายเตือน
แอ๊น วัยย์ธยา นักร้องอิสระ-พระเอก MV ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขับจักรยานยนต์ตกหลุม ไม่มีป้ายเตือน ไม่มีแผ่นเหล็กปิด
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางกล่ำ ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ตกหลุมวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ บนถนนตรงข้ามสำนักสงฆ์บ้านท่าท้อน ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีรายงานผู้เสียชีวิต จึงรีบประสานกำลังกู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงพบนายวัยย์ธยา หรือ แอ๊น (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี สภาพศพนอนคว่ำหน้า ศีรษะจมอยู่ในน้ำ ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ สภาพล้มหงายท้องอยู่ในหลุม ตำรวจจึงเก็บพยานหลักฐาน ก่อนให้เจ้าหน้าที่นำร่างนายวัยย์ธยาส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อให้แพทย์ชันสูตรพลิกศพ หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
จากการสอบถามเพื่อนของผู้เสียชีวิตเผยว่า ก่อนเกิดเหตุนายวัยย์ธยาเพิ่งกลับจากนั่งเล่นกีตาร์และร้องเพลงกับเพื่อน ก่อนขี่รถกลับบ้าน กระทั่งรุ่งเช้าทราบข่าวว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าจุดก่อสร้างดังกล่าวไม่มีป้ายเตือน ไม่มีแผ่นเหล็กปิดหลุม และมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ทั้งยังเคยเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนมาแล้ว
ทั้งนี้ แอ๊น วัยย์ธยา เป็นนักแสดง MV รวมถึงเป็นนักร้องเพลงด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า แอ๊น วัยย์ธยา มีผู้ติดตามราวๆ 7.4 พันคนบนเฟซบุ๊ก โดยทางครอบครัวได้มีการเลี้ยงส่ง แอ๊น วัยย์ธยา ในบริเวณที่เกิดเหตุช่วงเย็นของวันนี้ (2 ส.ค. 69)
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