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“วินเซนต์ พาสโทร” นักแสดงซีรีย์ดัง วัย 80 ปี ถูกพบเสียชีวิตในบ้านพัก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ส.ค. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 02 ส.ค. 2569 11:14 น.

วินเซนต์ พาสโทร นักแสดงซีรีย์มาเฟียชื่อดัง The Sopranos วัย 80 ปี ถูกพบเสียชีวิตในบ้านพัก ไม่พบการบ่งชี้ว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เป็นเหตุอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า วินเซนต์ พาสโทร นักแสดงซีรีย์ดัง The Sopranos เสียชีวิตในวัย 80 ปี ภายในบ้านพักในย่านบรองซ์ รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เบื้องต้นตำรวจระบุว่าไม่พบการบ่งชี้ว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เป็นเหตุอาชญากรรม

สำหรับ วินเซนต์ พาสโทร เป็นที่รู้จักกันอย่างมากหลังรับบท ซัลวาตอเร “บิ๊ก พุซซี่” บอนเพนซิเอโร่ จากซีรีย์มาเฟีย The Sopranos รวมถึงเคยแสดงในหนังเรื่อง Goodfellas และ Carlito’s Way ด้วย

ซึ่งนายพาสโทรและเพื่อนนักแสดงในซีรีย์ The Sopranos เคยคว้ารางวัล Screen Actors Guild Award สาขาการแสดงยอดเยี่ยมโดยทีมนักแสดงในซีรีส์ดราม่า

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ส.ค. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 02 ส.ค. 2569 11:14 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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