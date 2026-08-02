“วินเซนต์ พาสโทร” นักแสดงซีรีย์ดัง วัย 80 ปี ถูกพบเสียชีวิตในบ้านพัก
วินเซนต์ พาสโทร นักแสดงซีรีย์มาเฟียชื่อดัง The Sopranos วัย 80 ปี ถูกพบเสียชีวิตในบ้านพัก ไม่พบการบ่งชี้ว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เป็นเหตุอาชญากรรม
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า วินเซนต์ พาสโทร นักแสดงซีรีย์ดัง The Sopranos เสียชีวิตในวัย 80 ปี ภายในบ้านพักในย่านบรองซ์ รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เบื้องต้นตำรวจระบุว่าไม่พบการบ่งชี้ว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เป็นเหตุอาชญากรรม
สำหรับ วินเซนต์ พาสโทร เป็นที่รู้จักกันอย่างมากหลังรับบท ซัลวาตอเร “บิ๊ก พุซซี่” บอนเพนซิเอโร่ จากซีรีย์มาเฟีย The Sopranos รวมถึงเคยแสดงในหนังเรื่อง Goodfellas และ Carlito’s Way ด้วย
ซึ่งนายพาสโทรและเพื่อนนักแสดงในซีรีย์ The Sopranos เคยคว้ารางวัล Screen Actors Guild Award สาขาการแสดงยอดเยี่ยมโดยทีมนักแสดงในซีรีส์ดราม่า
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