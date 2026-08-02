ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น “เนวิน” หลังโผล่ใส่ขาสั้น ทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นถามเหมาะสมไหม? เนวิน ชิดชอบ หลังโผล่ใส่ขาสั้น ทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเปิดฤดูกาลไทยลีค
จากกรณีที่นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทีมสโมสรชั้นนำในประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร นักฟุตบอล และทีมงานสโมสร เดินทางประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่การแข่งขันไทยลีคฤดูกาลแข่งขันใหม่ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 69 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดภายหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม หลังจากที่ปรากฎภาพนายเนวินสวมกางเกงขาสั้นร่วมพิธี โดยชาวเน็ตได้มีการระบุว่าว่าการแต่งกายเช่นนี้ ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่หรือไม่นั้น
ทั้งนี้ในเฟซบุ๊ก ลุงเนวิน ของนายเนวินไม่ได้มีการพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ได้มีการขอบคุณแฟนทีมฟุตบอลที่ให้เกียรติ ให้การต้อนรับ ให้ความอบอุ่น ให้กำลังใจในเกมอุ่นเครื่อง pre-season กับ ปัตตานี เอฟซี ก่อนเปิดฤดูกาล
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