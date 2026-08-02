มูลนิธิกระจกเงา เผย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิเสธคำขอหารือปัญหาคนหาย
มูลนิธิกระจกเงา เผย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิเสธคำขอหารือปัญหาคนหาย เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา หวังมีโอกาสพัฒนาระบบร่วมกันในอนาคต
เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิกระจกเงา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงเคสฆ่าฝัง 5 ศพ ซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญในประเทศไทยว่า “ต้นปี กระจกเงา ขอเข้าพบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะหารือเรื่องปัญหาคนหาย แต่ถูกปฏิเสธ ไม่รับนัด”
ก่อนจะเขียนข้อความระบุว่า “ต้นปี 2569 มูลนิธิกระจกเงา ได้ทำหนังสือขอเข้าหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการติดตามคนหาย ศพนิรนาม และการบริหารจัดการข้อมูลคนหายของประเทศ
วัตถุประสงค์ของการหารือ คือการแลกเปลี่ยนข้อค้นพบจากการทำงานภาคสนาม สถานการณ์คนหาย สถิติ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอในการพัฒนาระบบร่วมกัน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือตอบกลับว่า ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และกำชับแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัดเป็นอย่างดี พร้อมแนะนำให้ประสานผ่านหน่วยงานเลขานุการที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับดังกล่าว และเตรียมปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนามในภาพรวม มูลนิธิกระจกเงา ยังคงพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงานภาคสนาม และหวังว่าจะมีโอกาสร่วมพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนามร่วมกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
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