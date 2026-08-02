ข่าว

มูลนิธิกระจกเงา เผย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิเสธคำขอหารือปัญหาคนหาย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ส.ค. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 02 ส.ค. 2569 10:45 น.
ภาพประกอบ

มูลนิธิกระจกเงา เผย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิเสธคำขอหารือปัญหาคนหาย เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา หวังมีโอกาสพัฒนาระบบร่วมกันในอนาคต

เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิกระจกเงา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงเคสฆ่าฝัง 5 ศพ ซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญในประเทศไทยว่า “ต้นปี กระจกเงา ขอเข้าพบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะหารือเรื่องปัญหาคนหาย แต่ถูกปฏิเสธ ไม่รับนัด”

ก่อนจะเขียนข้อความระบุว่า “ต้นปี 2569 มูลนิธิกระจกเงา ได้ทำหนังสือขอเข้าหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการติดตามคนหาย ศพนิรนาม และการบริหารจัดการข้อมูลคนหายของประเทศ

วัตถุประสงค์ของการหารือ คือการแลกเปลี่ยนข้อค้นพบจากการทำงานภาคสนาม สถานการณ์คนหาย สถิติ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอในการพัฒนาระบบร่วมกัน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือตอบกลับว่า ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และกำชับแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัดเป็นอย่างดี พร้อมแนะนำให้ประสานผ่านหน่วยงานเลขานุการที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับดังกล่าว และเตรียมปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนามในภาพรวม มูลนิธิกระจกเงา ยังคงพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงานภาคสนาม และหวังว่าจะมีโอกาสร่วมพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนามร่วมกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“หนูเล็ก ก่าก๊า” ชี้แจงกรณีดราม่าโพสต์ถาม “ซันนี่” ไม่ได้มีเจตนาไม่ดี แค่เป็นห่วง

5 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย เวียดนาม ONE 31 ซีวีคัพ 2026 สนาม 1

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ฮักโฮมดีไซน์” แจงถูกแอบอ้าง หลังมีโพสต์บอกช่วยสร้างบ้านให้คุณย่า “ฮลุน โซโล่”

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ทราย สก๊อต” โพสต์คลิปจุกอก “รักแม่ตลอดไป” พร้อมบอกความในใจถึงคุณแม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอ๊น วัยย์ธยา ข่าว

นักร้องอิสระ-พระเอก MV ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขับจักรยานยนต์ตกหลุม ไม่มีป้ายเตือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“วินเซนต์ พาสโทร” นักแสดงซีรีย์ดัง วัย 80 ปี ถูกพบเสียชีวิตในบ้านพัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น “เนวิน” หลังโผล่ใส่ขาสั้น ทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มูลนิธิกระจกเงา เผย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิเสธคำขอหารือปัญหาคนหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กระทรวงต่างประเทศ ออกแถลงโต้ UN ย้ำไทยไม่ใช่เป็นฝ่ายเริ่ม เขมรโจมตีพลเรือนไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มือปืนคว้าไรเฟิล กราดยิงฟาสต์ฟู้ดดังในสหรัฐฯ ตาย 2 ศพ บาดเจ็บหลายราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เตรียมพาญาติเหยื่อฝัง 5 ศพ บุกถามผู้การชลบุรี ทำไมสองมาตรฐาน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

EU เตรียมเรียกประชุมด่วน หลังผู้ลี้ภัย 6 หมื่นชีวิต ทะลักเข้าประเทศสเปน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เผยประชาชนมอง “ไทยช่วยไทย” กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง แต่ยังไม่หนุนรัฐบาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เครื่องบินเล็กตก เหนือสถานที่ท่องเที่ยวดังในเปรู เสียชีวิตยกลำ 13 ศพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บุ๋ม ปนัดดา” วอนศาลพิจารณาประหาร “ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง” อำมหิตไม่ควรอยู่ร่วมสังคม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บังซัน” ยิงฆ่าตัวตายหนีความผิด หลังก่อเหตุบุกยิงหนุ่มดับกลางงานศพวัดย่านลาดพร้าว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เนอร์มัล ปูร์จา” นักปีนเขาคนดังเสียชีวิตแล้ว ขาดการติดต่อ หลังเจอหิมะถล่ม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” วอนสื่ออย่ารายงานว่า “นักท่องเที่ยวถูกฆ่า” ยืนยันประเทศไทยยังปลอดภัยดี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงการปล่อยตัว “ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง” ยันไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 186 ล้าน ผู้โชคดีคนเดียว 11 ใบ รับเละ 66 ล้าน สลากดิจิทัล L6 1/8/69 ตรวจหวย

เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 186 ล้าน คนเดียว 11 ใบ รับเละ 66 ล้าน งวด 1/8/69

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มข.แถลงผลสอบข้อเท็จจริง ปม นศ.สาว ถูกเพื่อนร่วมสาขารุมบูลลี่ เตรียมฟันบทลงโทษ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา บิดาของภริยา เศรษฐา ทวีสิน ถึงแก่กรรม สิริอายุ 103 ปี

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชีวิตล่าสุด &quot;ทีม วริษฐ์&quot; อดีตนักร้องดังยุค 2000 ก่อนแขวนไมค์ ผันตัวขายน้ำเต้าหู้ บันเทิง

ชีวิตล่าสุด “ทีม วริษฐ์” อดีตนักร้องดังยุค 2000 หลังแขวนไมค์ ผันตัวขายน้ำเต้าหู้

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทาสแมวใจสลาย &quot;เสือโคร่ง&quot; แมวเซเลบจากเพจทูนหัวของบ่าว กลับดาวแมวแล้วในวัย 15 ปี ข่าว

ทาสแมวใจสลาย “เสือโคร่ง” แมวเซเลบจากเพจทูนหัวของบ่าว กลับดาวแมวแล้วในวัย 15 ปี

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจเรียงเบอร์ 1 ส.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ส.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ส.ค. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 02 ส.ค. 2569 10:45 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย เวียดนาม ONE 31 ซีวีคัพ 2026 สนาม 1

เผยแพร่: 2 สิงหาคม 2569

“วินเซนต์ พาสโทร” นักแสดงซีรีย์ดัง วัย 80 ปี ถูกพบเสียชีวิตในบ้านพัก

เผยแพร่: 2 สิงหาคม 2569

ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น “เนวิน” หลังโผล่ใส่ขาสั้น ทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

เผยแพร่: 2 สิงหาคม 2569

กระทรวงต่างประเทศ ออกแถลงโต้ UN ย้ำไทยไม่ใช่เป็นฝ่ายเริ่ม เขมรโจมตีพลเรือนไทย

เผยแพร่: 2 สิงหาคม 2569
Back to top button