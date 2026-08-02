มือปืนคว้าไรเฟิล กราดยิงฟาสต์ฟู้ดดังในสหรัฐฯ ตาย 2 ศพ บาดเจ็บหลายราย
มือปืนคว้าไรเฟิล กราดยิงฟาสต์ฟู้ดดังในสหรัฐฯ ตาย 2 ศพ บาดเจ็บหลายราย ก่อนที่มือปืนจะถูกพบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่าเกิดเหตุกราดยิงใกล้ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด In-N-Out ในรัฐอิดาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ และได้รับบาดเจ็บหลายราย
โดยประชาชนในพื้นที่ที่สามารถบันทึกคลิปนาทีเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่าคนร้ายได้ใช้ปืนชนิด AR ไรเฟิลยิงไปที่กระจกรถยนต์ที่จอดอยู่ในลานจอดรถ และวิ่งหลบหนีไป ก่อนที่จะมีรายงานว่ามือปืนถูกพบเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าพวกเขายังไม่สามารถยืนยันว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บกี่ราย และมีผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้กี่คน อย่างไรก็ตามสำนักข่าว NYPost ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 5 ราย
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าสิ้นสุดแล้ว และไม่เป็นภัยกับชุมชนเพิ่มเติม ทั้งนี้ทางตำรวจจะสืบสวนหามูลเหตุเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งทางตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ว่ามือปืนโจมตีแบบสุ่มหรือเป็นการเจาะจงเหยื่อ
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