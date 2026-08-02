“กัน จอมพลัง” เตรียมพาญาติเหยื่อฝัง 5 ศพ บุกถามผู้การชลบุรี ทำไมสองมาตรฐาน?
กัน จอมพลัง เตรียมพาญาติเหยื่อฝัง 5 ศพ บุกถามผู้การชลบุรี ทำไมสองมาตรฐาน ไม่ให้ความสำคัญคดีคนไทยที่ไม่มีเงิน ญาติยันเป็นคนตามเรื่องเอง
นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กญาติผู้เสียชีวิตเหตุฆ่าฝัง 5 ศพ โดยระบุว่า “ทางญาติผู้เสียชีวิตคนไทย 3 คน ถูกป๋อง ธง บอล ฟลุ๊ก สังหารแล้วนำร่างไปฝังอำพราง อยากเจอผม วันนี้ผมจึงเดินทางมาหา ทางญาติมีประเด็นที่ติดใจว่า ครอบครัวแจ้งความกับตำรวจหลายอาทิตย์แล้ว ทำไมตำรวจถึงไม่ตามหาครอบครัวที่สูญหาย ซึ่งเหตุเกิดก่อนที่ชาวรัสเซียจะถูกอุ้มไปสังหาร ครอบครัวบอกว่าถ้าหากตามหาครอบครัวเค้าที่หายไปและจับกลุ่มนี้ได้ก่อน คนรัสเซียทั้ง 2 คงไม่จากไป
ครอบครัวเค้าเดินไปเห็นภาพคนรัสเซียที่หายไปแปะไว้ตามจุดต่างๆ แต่ไม่เห็นภาพของครอบครัวของพวกเค้าเลย และเค้าเป็นคนตามเรื่องนี้กับตำรวจเอง ไม่ตรงกับที่ตำรวจแจ้งว่าแจ้งญาติ ตลอดจนตัดพ้อว่าทำไม 2 มาตรฐานคนไทยที่ไม่มีเงินทำไมไร้การเหลียวแล
ผมได้แจ้งเรื่องนี้กับท่านผู้การชลบุรีและได้นัดหมายกับทางตำรวจและพาญาติเข้าพบครับ”
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