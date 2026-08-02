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EU เตรียมเรียกประชุมด่วน หลังผู้ลี้ภัย 6 หมื่นชีวิต ทะลักเข้าประเทศสเปน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ส.ค. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 02 ส.ค. 2569 09:43 น.

สหภาพยุโรป เตรียมเรียกประชุมด่วน หลังผู้ลี้ภัย 6 หมื่นชีวิต ทะลักเข้าประเทศสเปน หวั่นจะเป็นการตั้งค่านิยมกับประเทศอื่นในอนาคต

ผู้ลี้ภัยจากโมร็อกโกได้พยายามแอบลักลอบเข้าชายแดนสเปนด้วยการปีนรั้วหรือว่ายน้ำ เพื่อลี้ภัยมายังพื้นที่เซวตา ประเทศสเปน โดยระบุว่ามีผู้ลี้ภัยมากถึง 60,000 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 67 ศพนั้น

ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่าสหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศเตรียมจะมีการประชุมด่วน เพื่อหาทางออกถึงวิกฤติดังกล่าว โดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แสดงความกังวลว่า เหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการลักลอบเข้าสหภาพยุโรปโดยผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ทำได้ ซึ่งจะบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อแนวนโยบายการจัดการการย้ายถิ่นฐานร่วมกันของเรา และส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกทุกประเทศ

อย่างไรก็ตามทางสเปนระบุว่าพวกเขาได้ส่งผู้ลี้ภัยชุดนี้เกือบทั้งหมดกลับประเทศไปแล้ว และเตรียมเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำขึ้นอีก

ก่อนหน้านี้ได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มีผู้อพยพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในครั้งนี้ โดยระบุว่าสเปนเป็นศูนย์กลางของผู้ลี้ภัยที่หลบหนีความรุนแรงและพิษเศรษฐกิจจากประเทศบ้านเกิด

ซึ่งสเปนนั้นถือเป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้ลี้ภัย โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา รัฐบาลได้อนุมัติแผนมอบมอบสถานะทางกฎหมายให้แก่ผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารราว 500,000 คน เพื่อให้พวกเขาสามารถ เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างถูกกฎหมาย

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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