เครื่องบินเล็กตก เหนือสถานที่ท่องเที่ยวดังในเปรู เสียชีวิตยกลำ 13 ศพ
เครื่องบินเล็กตก ขณะบินเหนือแหล่งโบราณคดีลายเส้นนาซคาสถานที่ท่องเที่ยวดังในเปรู เจ้าหน้าที่ยืนยันเสียชีวิตยกลำ 13 ศพ
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เครื่องบินขนาดเล็กซึ่งมีนักท่องเที่ยว 13 คนตกขณะบินเหนือแหล่งโบราณคดีลายเส้นนาซคา ซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวชื่อดังในประเทศเปรู เป็นเหตุให้ผู้โดยสารและนักบินเสียชีวิตยกลำ
เบื้องต้นสื่อเปรูยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด และขณะนี้กำลังสอบสวนหาสาเหตุของโศกนาฎกรรมครั้งนี้ โดยเจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว 4 ศพ
จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องบินที่ประสบเหตุนั้นเป็นของวายการบิน เอโรไดอานา (Aerodiana) ของเปรู โดยทางสำนักข่าว BBC ได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการชี้แจงใดๆ
สำหรับ แหล่งโบราณคดีลายเส้นนาซคา เป็นสถานที่ชื่อดังทางตอนใต้ของประเทศเปรู โดยเป็นพื้นที่ที่มีภาพลายเส้นและรูปทรงเรขาคณิตขนาดยักษ์บนพื้นดิน เกิดจากการขูดเอาหินสีเข้มบนผิวดินออกเพื่อให้เห็นดินสีอ่อนที่อยู่ด้านล่าง คาดว่ามีอายุมากกว่า 2,500 ปี
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