“บุ๋ม ปนัดดา” วอนศาลพิจารณาประหาร “ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง” อำมหิตไม่ควรอยู่ร่วมสังคม
บุ๋ม ปนัดดา วอนศาลพิจารณาประหารชีวิต ไอ้ป๋อง กับ ไอ้ธง คนร้ายคดีฆ่าฝังศพอย่างน้อย 5 ศพ อำมหิตไม่ควรอยู่ร่วมสังคมกับพวกเรา
บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พิธีกร และ นักแสดงชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงกรณีสะเทือนขวัญฆ่าฝังดิน 5 ศพ ว่า “ฝากศาลท่านพิจารณาคดีนี้อย่างเร่งด่วน เพราะถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญ และทำให้เสียภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างมาก ไม่อยากให้สื่อไหนเขียนว่าคนพวกนี้เป็นคนบ้าหรือวิกลจริตหรือวิปลาส เพราะคนพวกนี้วางแผนอย่างดี มีการขุดหลุมฝัง และมีการหลบหนีอย่างดี ไม่ใช่คนบ้าอย่างแน่นอน แต่เป็นคนที่อำมหิตไม่ควรเป็นมนุษย์อยู่ในสังคมร่วมกับพวกเรา
ส่วนถ้าใครอยากปกป้อง ช่วยเอาชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ประกาศไว้ด้วย เราจะได้เอาเค้าไปฝากไว้ที่บ้านคุณเพื่อให้คุณพิสูจน์ว่าเค้าเป็นคนดีที่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างแท้จริง อย่ามาทำโลกสวยพูดจาเหมือนมีมนุษยธรรมกับคนร้าย แต่ไม่เคยเห็นใจผู้ถูกกระทำ คนชั่วต้องได้รับกรรม”
ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตเข้าไปเห็นด้วยกันเป็นจำนวนมาก
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