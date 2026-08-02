“บังซัน” ยิงฆ่าตัวตายหนีความผิด หลังก่อเหตุบุกยิงหนุ่มดับกลางงานศพวัดย่านลาดพร้าว
บังซัน ยิงฆ่าตัวตายหนีความผิด ก่อเหตุบุกยิงหนุ่มดับกลางงานศพวัดย่านลาดพร้าว ก่อถูกเจ้าหน้าที่ใช้เวลาปิดล้อมหลายชั่วโมง
จากกรณีที่คนร้ายบุกยิงชายวัย 27 ปี กลางงานศพวัดบึงทองหลาง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ เป็นเหตุให้ชายคนดังกล่าวเสียชีวิต และหลบหนีมากบดานมาอยู่ที่แฟลตแห่งหนึ่ง เขตคันนายาว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้พยายามเข้าเกลี้ยกล่อมและมีการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุชื่อนายนพรัตน์ หรือ บังซัน อายุ 23 ปีนั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยินเสียงอาวุธปืนดังขึ้น 2 นัด เมื่อช่วงเวลาประมาณ 02.14 น. จึงบุกเข้าภายในห้องพักและช่วยแฟนสาวของนายบังซันออกมา โดยทางแฟนสาวแจ้งว่าบังซันยิงตัวเอง
อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงเข้าช่วยเหลือพบร่างนายนพรัตน์มีบาดแผลถูกอาวุธปืนยิงกระสุนทะลุศีรษะ อาการสาหัสแต่ยังมีชีพจรอยู่ ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทรา ต่อมาเวลา 03.45 น. ทีมแพทย์แจ้งเปิดเผยว่า นายนพรัตน์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในที่สุด.
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ให้สัมภาษณ์ว่าคาดว่า นายบังซันใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเพื่อหนีความผิด สำหรับชนวนเหตุสลดในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งและโกรธแค้นส่วนตัว โดยแฟนสาวของผู้ต้องหาเป็นเพื่อนสนิทกับภรรยาของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่วัด
เมื่อเกิดเหตุเสียชีวิตขึ้น ทำให้มีการโต้เถียงต่อว่า และมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ประกอบกับนายบังซัน มีความแค้นสะสมทั้งต่อผู้เสียชีวิต จึงได้เตรียมอาวุธปืนมาก่อเหตุยิงคู่กรณีที่วัด ก่อนจะหนีมาจบชีวิตตัวเองในเวลาต่อมา
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.คันนายาว ได้เชิญตัวแฟนสาวของผู้ต้องหา รวมทั้งญาติและเพื่อนสนิทที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อสรุปสำนวนคดีตามกฎหมายต่อไป
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