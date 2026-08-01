ข่าวต่างประเทศ

“เนอร์มัล ปูร์จา” นักปีนเขาคนดังเสียชีวิตแล้ว ขาดการติดต่อ หลังเจอหิมะถล่ม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ส.ค. 2569 06:57 น.| อัปเดต: 02 ส.ค. 2569 06:57 น.

เนอร์มัล ปูร์จา นักปีนเขาคนดังเสียชีวิตแล้ว ขาดการติดต่อ หลังเจอหิมะถล่มที่ปากีสถาน พร้อมคณะปีนเขา รวมแล้วเสียชีวิต 10 ศพ

จากกรณีที่ เนอร์มัล ปูร์จา นักปีนเขาคนดังชาวเนปาล เจ้าของสถิติพิชิต 14 ยอดเขาสูงสุดในระยะเวลา 6 เดือน พร้อมกับคณะนักปีนเขารวม 10 ชีวิตสูญหาย ภายหลังจากที่เกิดหิมะถล่มที่บอร์ดพีค หนึ่งในเขาที่สูงสุดในประเทศปากีสถาน

ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่านายปูร์จาเสียชีวิตแล้วจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมกับคณะปีนเขาทั้งรวม 10 ศพ โดยนอกเหนือจากนายปูร์จาแล้ว ยังมีนักปีนเขาชาวอเมริกัน, ชาวจีน, ชาวโอมาน และชาวเนปาลอีก 5 คน

ขณะที่อัลไพน์คลับ ชมรมปีนเขา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า พวกเขาพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว แต่ยังไม่สามารถกู้ร่างของผู้เสียชีวิตได้ พร้อมกล่าวแสดงความเสียใจที่เกิดขึ้นและระบุว่านายปูร์จานั้นเป็นคนมากความสามารถ มีความเป็นผู้นำ และไร้ซึ่งความกลัว

สำหรับ เนอร์มัล ปูร์จา ถือเป็นนักปีนเขามากความสามารถทำสถิติพิชิต 14 ภูเขาที่มีความสูงมากกว่า 8,000 เมตร ในระยะเวลาเพียง 6 เดือน ในปี 2562 ตามโครงการ Project Possible และยังเป็นเป็นหัวหอกกลุ่มนักปีนเขาชาวเนปาลที่สามารถพิชิตยอดเขา K2 ในฤดูหนาวได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยเขาเป็นที่รู้จักจากซีรีย์ Netflix ที่บันทึกเรื่องราวการปีนเขา 14 ลูก

ทั้งนี้บอร์ดพีคถูกนับว่าเป็นภูเขาที่มีความท้าทายที่สุดแห่งหนึ่ง แม้ว่าจะไม่ใช่ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกแต่ด้วยสภาพอากาศที่หนาวจัดและลมที่รุนแรง รวมถึงเส้นทางที่ลาดชัน จึงถือเป็นเขาที่มีความอันตรายมากที่สุดแห่งหนึ่ง อ้างอิงจากสถิติระบุว่ามีผู้เสียชีวิตราวๆร้อยละ 8-9 ขณะที่เอเวอเรสต์อยู่ที่ราวๆละร้อยละ 1.5-4 เท่านั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เผยประชาชนมอง “ไทยช่วยไทย” กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง แต่ยังไม่หนุนรัฐบาล

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เครื่องบินเล็กตก เหนือสถานที่ท่องเที่ยวดังในเปรู เสียชีวิตยกลำ 13 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บุ๋ม ปนัดดา” วอนศาลพิจารณาประหาร “ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง” อำมหิตไม่ควรอยู่ร่วมสังคม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บังซัน” ยิงฆ่าตัวตายหนีความผิด หลังก่อเหตุบุกยิงหนุ่มดับกลางงานศพวัดย่านลาดพร้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เนอร์มัล ปูร์จา” นักปีนเขาคนดังเสียชีวิตแล้ว ขาดการติดต่อ หลังเจอหิมะถล่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” วอนสื่ออย่ารายงานว่า “นักท่องเที่ยวถูกฆ่า” ยืนยันประเทศไทยยังปลอดภัยดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงการปล่อยตัว “ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง” ยันไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 186 ล้าน ผู้โชคดีคนเดียว 11 ใบ รับเละ 66 ล้าน สลากดิจิทัล L6 1/8/69 ตรวจหวย

เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 186 ล้าน คนเดียว 11 ใบ รับเละ 66 ล้าน งวด 1/8/69

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มข.แถลงผลสอบข้อเท็จจริง ปม นศ.สาว ถูกเพื่อนร่วมสาขารุมบูลลี่ เตรียมฟันบทลงโทษ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา บิดาของภริยา เศรษฐา ทวีสิน ถึงแก่กรรม สิริอายุ 103 ปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชีวิตล่าสุด &quot;ทีม วริษฐ์&quot; อดีตนักร้องดังยุค 2000 ก่อนแขวนไมค์ ผันตัวขายน้ำเต้าหู้ บันเทิง

ชีวิตล่าสุด “ทีม วริษฐ์” อดีตนักร้องดังยุค 2000 หลังแขวนไมค์ ผันตัวขายน้ำเต้าหู้

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทาสแมวใจสลาย &quot;เสือโคร่ง&quot; แมวเซเลบจากเพจทูนหัวของบ่าว กลับดาวแมวแล้วในวัย 15 ปี ข่าว

ทาสแมวใจสลาย “เสือโคร่ง” แมวเซเลบจากเพจทูนหัวของบ่าว กลับดาวแมวแล้วในวัย 15 ปี

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจเรียงเบอร์ 1 ส.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ส.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! นักเรียนม.3 เสียชีวิตแล้ว หลังพลัดตกหลังคาขณะเก็บหูฟัง โรงเรียนโพสต์อาลัย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อดีตแฟนแฉแชตลับ ไอ้ป๋อง พฤติกรรมจิตโหดเหี้ยม บังคับดูคลิปทำร้ายร่างกาย-ขู่ฝังดินทั้งเป็น

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 1 สิงหาคม 2569 ลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 สิงหาคม 2569 ลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร ตรงงวดหวยออก 1/8/69

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อินฟลูฯ ปวดก้อนเนื้อ โร่หาหมอก่อนวันนัด จนท.ถามทำไมไม่รอ รพ.แถลงชี้แจง ก่อนแจ้งจับ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 1 ส.ค. 69 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัลที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 ส.ค. 69 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัลที่นี่

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

วันนี้หวยออก! เลขเด็ด ไก่เจ้าพายุ 1/8/69 สั่งวิ่งบนล่าง 4-6 ลุ้นโชคใหญ่บ่ายนี้

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ซูมด่วน! เลขธูป แม่จำเนียร จุดตรงวันหวยออก 1 ส.ค. 69 เห็นชัดเลขท้าย 3 ตัวตรง

1 วัน ที่แล้ว
ฟอร์ด อรัญญ์ โต้ปมฉาว ปัด ทำร้ายร่างกาย ยูกิ ดุรงค์แสง ลั่น พร้อมสู้ในชั้นศาล-ยอมรับผลที่ตามมา บันเทิง

ฟอร์ด อรัญญ์ โต้ปมฉาว ปัด ทำร้ายร่างกาย ยูกิ พร้อมสู้ในชั้นศาล-ยอมรับผลที่ตามมา

1 วัน ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 1 สิงหาคม 2569 ดูถ่ายทอดสด เช็กผลทุกรางวัล

1 วัน ที่แล้ว
เหมืองถ่านหินปากีสถานระเบิด ข่าว

สลด 34 ศพ! เหมืองถ่านหินปากีสถานระเบิด เร่งหาคนหาย ติดใต้ซากไม่รู้ชะตากรรม

1 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด อาจารย์ทอง เมืองอุบล 1/8/69 ชนเลขอาจารย์กิม 2 ชุด

2 วัน ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ส.ค. 2569 06:57 น.| อัปเดต: 02 ส.ค. 2569 06:57 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นิด้าโพล เผยประชาชนมอง “ไทยช่วยไทย” กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง แต่ยังไม่หนุนรัฐบาล

เผยแพร่: 2 สิงหาคม 2569

เครื่องบินเล็กตก เหนือสถานที่ท่องเที่ยวดังในเปรู เสียชีวิตยกลำ 13 ศพ

เผยแพร่: 2 สิงหาคม 2569

“บุ๋ม ปนัดดา” วอนศาลพิจารณาประหาร “ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง” อำมหิตไม่ควรอยู่ร่วมสังคม

เผยแพร่: 2 สิงหาคม 2569

“บังซัน” ยิงฆ่าตัวตายหนีความผิด หลังก่อเหตุบุกยิงหนุ่มดับกลางงานศพวัดย่านลาดพร้าว

เผยแพร่: 2 สิงหาคม 2569
Back to top button