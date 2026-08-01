“เนอร์มัล ปูร์จา” นักปีนเขาคนดังเสียชีวิตแล้ว ขาดการติดต่อ หลังเจอหิมะถล่ม
เนอร์มัล ปูร์จา นักปีนเขาคนดังเสียชีวิตแล้ว ขาดการติดต่อ หลังเจอหิมะถล่มที่ปากีสถาน พร้อมคณะปีนเขา รวมแล้วเสียชีวิต 10 ศพ
จากกรณีที่ เนอร์มัล ปูร์จา นักปีนเขาคนดังชาวเนปาล เจ้าของสถิติพิชิต 14 ยอดเขาสูงสุดในระยะเวลา 6 เดือน พร้อมกับคณะนักปีนเขารวม 10 ชีวิตสูญหาย ภายหลังจากที่เกิดหิมะถล่มที่บอร์ดพีค หนึ่งในเขาที่สูงสุดในประเทศปากีสถาน
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่านายปูร์จาเสียชีวิตแล้วจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมกับคณะปีนเขาทั้งรวม 10 ศพ โดยนอกเหนือจากนายปูร์จาแล้ว ยังมีนักปีนเขาชาวอเมริกัน, ชาวจีน, ชาวโอมาน และชาวเนปาลอีก 5 คน
ขณะที่อัลไพน์คลับ ชมรมปีนเขา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า พวกเขาพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว แต่ยังไม่สามารถกู้ร่างของผู้เสียชีวิตได้ พร้อมกล่าวแสดงความเสียใจที่เกิดขึ้นและระบุว่านายปูร์จานั้นเป็นคนมากความสามารถ มีความเป็นผู้นำ และไร้ซึ่งความกลัว
สำหรับ เนอร์มัล ปูร์จา ถือเป็นนักปีนเขามากความสามารถทำสถิติพิชิต 14 ภูเขาที่มีความสูงมากกว่า 8,000 เมตร ในระยะเวลาเพียง 6 เดือน ในปี 2562 ตามโครงการ Project Possible และยังเป็นเป็นหัวหอกกลุ่มนักปีนเขาชาวเนปาลที่สามารถพิชิตยอดเขา K2 ในฤดูหนาวได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยเขาเป็นที่รู้จักจากซีรีย์ Netflix ที่บันทึกเรื่องราวการปีนเขา 14 ลูก
ทั้งนี้บอร์ดพีคถูกนับว่าเป็นภูเขาที่มีความท้าทายที่สุดแห่งหนึ่ง แม้ว่าจะไม่ใช่ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกแต่ด้วยสภาพอากาศที่หนาวจัดและลมที่รุนแรง รวมถึงเส้นทางที่ลาดชัน จึงถือเป็นเขาที่มีความอันตรายมากที่สุดแห่งหนึ่ง อ้างอิงจากสถิติระบุว่ามีผู้เสียชีวิตราวๆร้อยละ 8-9 ขณะที่เอเวอเรสต์อยู่ที่ราวๆละร้อยละ 1.5-4 เท่านั้น
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