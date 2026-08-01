กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงการปล่อยตัว “ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง” ยันไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆ
กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงการปล่อยตัว ไอ้ป๋อง ไอ้ธง ยันไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆ มิได้ปล่อยปละละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
เพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ ออกแถลงภายหลังประชาชนวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย หลังจากที่ ป๋อง และ ธง ได้รับการปล่อยตัวออกมาและก่อเหตุฆาตกรรมฝังดินพี่น้องชาวรัสเซียและอีกครอบครัวรวม 5 ศพนั้น
โดยทาง กรมราชทัณฑ์ ระบุว่า “กรมราชทัณฑ์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้ และขอเรียนว่า อดีตผู้ต้องขังทั้ง 2 รายได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัด และพ้นโทษตามกำหนดหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว
โดย นายฑณา หรือป๋อง เกิดทอง ได้รับการย้ายตัวจากเรือนจำพิเศษพัทยามายังเรือนจำกลางระยอง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ในคดีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ กำหนดโทษจำคุก 7 ปี 7 เดือน 25 วัน และพ้นโทษเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ตลอดระยะเวลาการรับโทษผู้ต้องขังดังกล่าวมิได้รับสิทธิประโยชน์ใดเป็นกรณีพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานอภัยโทษ การพักการลงโทษหรือการลดวันต้องโทษแต่อย่างใด เป็นการพ้นโทษเมื่อครบกำหนดตามคำพิพากษาของศาล
ทั้งนี้ ก่อนครบกำหนดโทษ กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องขังตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการชั้นเรือนจำ ประกอบด้วยผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานปกครองจังหวัด และผู้แทนสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล ร่วมกันพิจารณาเสนอใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ (JSOC) ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ตามมาตรา 16 เสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการจังหวัดยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้มีคำสั่งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ ตามมาตรา 24 ต่อมาศาลจังหวัดระยองได้ไต่สวนคำร้อง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 และมีคำสั่งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ เป็นเวลา 2 ปี (ห้ามทำกิจกรรมเสี่ยง, รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือน และเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามที่พนักงานคุมประพฤติกำหนด) ก่อนที่ผู้พ้นโทษจะขอโอนย้ายไปรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี เพื่อพักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะ ที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ส่วน นายธงชัย ศรีนิล เป็นนักโทษเด็ดขาดในความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีน ได้รับการควบคุมตัวและปล่อยตัวพ้นโทษปกติจากเรือนจำพิเศษพัทยา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 ไม่ได้อยู่ในข่าย พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำฯ (JSOC)
กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่า มิได้ปล่อยปละละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ หากแต่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ระหว่างรับโทษจนกระทั่งก่อนปล่อยตัว ได้ดำเนินการจำแนกผู้ต้องขัง การประเมินความเสี่ยง การเสนอให้ศาลใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ และการส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ดำเนินการติดตาม ควบคุม และกำกับพฤติกรรมของผู้พ้นโทษตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด และพร้อมที่จะประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและร่วมกันอุดช่องว่างเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างสูงสุด
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