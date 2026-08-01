เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 186 ล้าน คนเดียว 11 ใบ รับเละ 66 ล้าน งวด 1/8/69
เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 31 ใบ มูลค่า 186 ล้าน ผู้โชคดีคนเดียวถูก 11 ใบ รับเละ 66 ล้าน สลากดิจิทัล L6 1/8/69
หลายคนรอคอย! สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการออกรางวัลในครั้งนี้มีผู้โชคดีกลายเป็นเศรษฐีใหม่หลายราย โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อ สลากดิจิทัล L6 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง มีผู้ถูกรางวัลที่ 1 รวมกันถึง 31 ใบ คิดเป็นเงินรางวัลมหาศาลถึง 186 ล้านบาท
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2569
- รางวัลที่ 1 : 932479
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 413 – 672
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 154 – 039
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 69
สำหรับ สลากดิจิทัล L6 งวดประจำวันที่ 1 ส.ค. 69 รางวัลที่ 1 เลขที่ 932479 จำนวนใบที่ถูกทั้งหมด 31 ใบ รวมเป็นเงินรางวัล 186 ล้านบาท
- ถูก 1 ใบ จำนวน 2 คน
- ถูก 2 ใบ จำนวน 1 คน
- ถูก 6 ใบ จำนวน 1 คน
- ถูก 10 ใบ จำนวน 1 คน
- ถูก 11 ใบ จำนวน 1 คน
ผลรางวัลสลากตัวเลขสามหลัก N3 งวดประจำวันที่ 1 ต.ค. 68
- เลขรางวัลสามตรง: 479 รางวัลละ 2,061 บาท
- เลขรางวัลสามสลับหลัก: 497, 749, 794, 947, 974 รางวัลละ 380 บาท
- เลขรางวัลสองตรง: 69 รางวัลละ 416 บาท
- เลขรางวัลพิเศษ: 479000006171 รางวัลละ 884,872.00 บาท
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รายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/link/paotang-digital-lottery-facebook
งวดหน้าเริ่มซื้อได้ตั้งแต่ 06.00 – 23.00 น. ของวันถัดไป หลังจากวันออกรางวัล *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด
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อ้างอิงจาก : FB Krungthai Care
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