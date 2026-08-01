มข.แถลงผลสอบข้อเท็จจริง ปม นศ.สาว ถูกเพื่อนร่วมสาขารุมบูลลี่ เตรียมฟันบทลงโทษ
มข.แถลงผลสอบข้อเท็จจริง ปม นศ.สาว ถูกเพื่อนสาขารุมบูลลี่ ชี้ผิดจริง! ส่งเรื่องต่อให้ กก.วินัยฯ ฟันบทลงโทษ-สั่งรื้อระบบเก็บเงินรุ่นต้องสมัครใจเท่านั้น
จากดราม่ามหากาพย์ กรณี “น้อง ม.” ออกมาเผยว่าถูกกลุ่มเพื่อนในสาขาบูลลี่ รุมต่อว่า และเตะออกจากกลุ่ม LINE สาเหตุหลักมาจากความเห็นไม่ตรงกันเรื่องการเก็บ “เงินรุ่น” 3,200 บาท จนบานปลายไปสู่การแฉแชทลับ คลิปเสียง และคดีความต่างๆ
ล่าสุดทางคณะวิศวะฯ ได้สืบสวนพยานและหลักฐานทั้งหมดในช่วงวันที่ 13-27 ก.ค. 2569 และออกแถลงการณ์สรุปผลออกมาแล้ว
คณะตรวจสอบพบว่า จุดแตกหักเกิดจากความขัดแย้งเรื่อง “การเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมเลี้ยงน้องในช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตรของรุ่น” เมื่อน้อง ม. มีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องจำนวนเงินและเงื่อนไข ทำให้สมาชิกบางส่วนไม่พอใจ นำไปสู่การใช้ถ้อยคำส่อเสียด และเตะน้อง ม. ออกจากกลุ่มไลน์
ผลการตัดสิน คณะฟันธงว่า พฤติกรรมแบบนี้ “เข้าข่ายการรังแกทางวาจาและทางสังคม” คณะยืนยันว่าการกีดกันทางสังคมเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นที่ยอมรับเด็ดขาด
คณะระบุว่า “ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอ” ที่จะยืนยันได้ว่า มีกลุ่มคนจงใจ “รวมหัวกันกลั่นแกล้งอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง” เรื่องราวทั้งหมดที่ปรากฏในโซเชียล เป็นการเอา “หลาย ๆ เหตุการณ์” ที่เกิดขึ้นคนละช่วงเวลาตลอด 4 ปีมารวมกัน ซึ่งแต่ละเรื่องมีสาเหตุและบริบทที่ต่างกัน
คณะชี้แจงเพิ่มว่า บางเหตุการณ์ต่างฝ่ายต่างก็ได้รับผลกระทบจากการกระทำของกันและกัน และ “การกระทำที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายหนึ่ง ไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างให้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของอีกฝ่ายได้รับการยกเว้นได้” (ผิดก็ว่าไปตามผิดทั้งสองฝ่าย)
เรื่องเดินชน และ ไม่ได้รับข้าวกล่อง ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันว่าเป็นการจงใจรังแกหรือกลั่นแกล้ง ส่วนเรื่องฝึกงาน / อุบัติเหตุ / ค่าใช้จ่าย และแชทเพื่อน คณะสรุปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ มีจุดเริ่มต้นมาจาก “ความเข้าใจคลาดเคลื่อน” หรือการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมระหว่างบุคคลเท่านั้น
ประเด็นมหาลัยทอดทิ้ง เพิกเฉยต่อนักศึกษา หรือไม่?
อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านการเรียน การวางแผนการศึกษา และการขอรับทุนการศึกษาและเมื่อพบว่านักศึกษามีภาวะเครียด ก็ได้ส่งตัวให้ “นักจิตวิทยาประจำคณะ” ดูแลแล้ว
คณะยอมรับว่า ระบบหลังบ้าน ในตอนนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลปัญหายิบย่อยเหล่านี้ เพื่อมองเห็นภาพรวมของปัญหาได้อย่างทันท่วงที คณะสัญญาจะนำบทเรียนนี้ไปรื้อระบบรับเรื่องร้องเรียนใหม่ให้ติดตามผลได้ไวขึ้น และมีมาตรการป้องกันการบูลลี่ที่ชัดเจนกว่าเดิม
คณะจะทบทวนกฎระเบียบเรื่องการเก็บเงินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ทั้งหมด โดยสั่งย้ำว่าต้องเป็นไปโดย “ความสมัครใจ โปร่งใส และต้องไม่กระทบสิทธิของคนที่ไม่จ่ายเงินเข้าร่วม”
รายงานฉบับนี้จะถูกนำเสนอต่อ “คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาประจำคณะ” เพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, Faculty of Engineering, Khon Kaen University
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