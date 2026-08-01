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พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา บิดาของภริยา เศรษฐา ทวีสิน ถึงแก่กรรม สิริอายุ 103 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ส.ค. 2569 15:24 น.| อัปเดต: 01 ส.ค. 2569 15:25 น.

อาลัย พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา บิดาของ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา เศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 103 ปี

วงการตำรวจสิ้นปูชนียบุคคลครั้งสำคัญ เมื่อมีรายงานว่า พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 และอดีตนายตำรวจราชสำนักพิเศษ ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบในวัย 103 ปี โดยท่านเป็นบิดาของ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยาของนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี

ประวัติ พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา

พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2466 ที่ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการศึกษาจบโรงเรียนนายร้อยทหารบก (โรงเรียนนายร้อย จปร.) หลักสูตรตำรวจ โดยสอบได้เป็นที่ 1 ของรุ่น ก่อนได้รับทุนจากกรมตำรวจไปศึกษาต่อที่ Metropolitan Police Detective Training School กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เส้นทางรับราชการ

พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา เคยได้เข้าดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ มากมาย อาทิ รองสารวัตร สน.จักรวรรดิ, สารวัตรใหญ่ สน.พลับพลาไชย 2, ผู้กำกับการกองปราบปราม, รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 ก่อนจะเกษียณราชการในปี 2527 นอกจากนี้ยังเคยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายตำรวจราชสำนักเวรและนายตำรวจราชสำนักพิเศษ

ทางด้านครอบครัว พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา สมรสกับ น.ส.อุดมศรี รามอินทรา ธิดาของ พล.ต.ท.พระรามอินทรา อดีตอธิบดีกรมตำรวจ มีบุตรธิดารวม 5 คน หนึ่งในนั้นคือ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยาของ นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี

ล่าสุดมีรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา (ป.ช., ป.ม., ภ.ป.ร.4) ณ ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส

  • วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 69 เวลา 16.30 น. พิธีรดน้ำศพ เวลา 17.30 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
  • วันที่ 3- 4 ส.ค.69 เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
  • วันที่ 6-7 ส.ค.69 เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
  • วันที่ 9 ส.ค.2569 พิธีพระระราชทานเพลิงศพ เวลา 17.00 น.
พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา บิดาของภริยา เศรษฐา ทวีสิน ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 103 ปี-1
ภาพจาก : ข่าวสด

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : ข่าวสด, th.wikipedia

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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