พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา บิดาของภริยา เศรษฐา ทวีสิน ถึงแก่กรรม สิริอายุ 103 ปี
อาลัย พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา บิดาของ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา เศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 103 ปี
วงการตำรวจสิ้นปูชนียบุคคลครั้งสำคัญ เมื่อมีรายงานว่า พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 และอดีตนายตำรวจราชสำนักพิเศษ ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบในวัย 103 ปี โดยท่านเป็นบิดาของ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยาของนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี
ประวัติ พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา
พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2466 ที่ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการศึกษาจบโรงเรียนนายร้อยทหารบก (โรงเรียนนายร้อย จปร.) หลักสูตรตำรวจ โดยสอบได้เป็นที่ 1 ของรุ่น ก่อนได้รับทุนจากกรมตำรวจไปศึกษาต่อที่ Metropolitan Police Detective Training School กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เส้นทางรับราชการ
พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา เคยได้เข้าดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ มากมาย อาทิ รองสารวัตร สน.จักรวรรดิ, สารวัตรใหญ่ สน.พลับพลาไชย 2, ผู้กำกับการกองปราบปราม, รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 ก่อนจะเกษียณราชการในปี 2527 นอกจากนี้ยังเคยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายตำรวจราชสำนักเวรและนายตำรวจราชสำนักพิเศษ
ทางด้านครอบครัว พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา สมรสกับ น.ส.อุดมศรี รามอินทรา ธิดาของ พล.ต.ท.พระรามอินทรา อดีตอธิบดีกรมตำรวจ มีบุตรธิดารวม 5 คน หนึ่งในนั้นคือ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยาของ นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี
ล่าสุดมีรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา (ป.ช., ป.ม., ภ.ป.ร.4) ณ ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส
- วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 69 เวลา 16.30 น. พิธีรดน้ำศพ เวลา 17.30 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
- วันที่ 3- 4 ส.ค.69 เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
- วันที่ 6-7 ส.ค.69 เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
- วันที่ 9 ส.ค.2569 พิธีพระระราชทานเพลิงศพ เวลา 17.00 น.
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : ข่าวสด, th.wikipedia
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