ชีวิตล่าสุด “ทีม วริษฐ์” อดีตนักร้องดังยุค 2000 หลังแขวนไมค์ ผันตัวขายน้ำเต้าหู้

ชีวิตล่าสุด “ทีม วริษฐ์” อดีตนักร้องหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นยุค 2000 เจ้าของเพลงดัง ‘นอกใจเธอไม่ลง’ หลังวางไมค์ ผันตัวเป็นทำธุรกิจน้ำเต้าหู้
แฟนเพลงยุค 2000 ต้น ๆ หลายคนยังคงคิดถึงและประทับใจในเสียงร้องของ ทีม วริษฐ์ จันทวิชานุวงษ์ นักร้องหนุ่มผมยาวที่เป็นภาพจำในอดีต ซึ่งเดบิวต์อัลบั้มเดี่ยวชุดแรกในปี 2004 และฝากผลงานเพลงฮิตที่คุ้นหูกันเป็นอย่างดี เช่น “นอกใจเธอไม่ลง”, “เศษแก้วในกำมือ” และ “กลับไปลืมเขา” ซึ่งบทเพลงเหล่านี้ยังคงเป็นที่พูดถึงและอยู่ในความทรงจำของแฟน ๆ จนถึงปัจจุบัน
หลังจากถอนตัวจากการเป็นศิลปิน ทีม วริษฐ์ ได้เปลี่ยนผ่านสู่เส้นทางสายใหม่ด้วยการไปทำงานสายอาหาร ทางด้านการเป็น “นักออกแบบเค้ก” เขาเอาดีทางด้านนี้จนได้กลายเป็นแชมป์ปั้นตุ๊กตาหน้าเค้กระดับโลก จนกลายเป็นนักปั้นเค้กที่มีคิวทองที่สุดของวงการเบเกอรี่เลยทีเดียว
ชีวิตปัจจุุบัน ทีม วริษฐ์ ได้ผันตัวเองกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจ เปิดร้านขายน้ำเต้าหู้ที่จังหวัดระนอง ชื่อร้านว่า น้ำเต้าหู้นู๋ปัง Nuu-Pang Soymilk & Dessert นั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตคนในวงการบันเทิงที่มีความสามารถรอบด้านเลยทีเดียว
อ้างอิงจาก : FB Varit Chantavichanuwong
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