ทาสแมวใจสลาย “เสือโคร่ง” แมวเซเลบจากเพจทูนหัวของบ่าว กลับดาวแมวแล้วในวัย 15 ปี
ใจสลาย “น้องเสือโคร่ง” แมวเซเลบจากเพจทูนหัวของบ่าว เดินทางกลับดาวแมวแล้ว ในวัย 15 ปี ทาสแมว 3 ล้านคนเศร้า แห่ส่งกำลังใจให้เจ้าของ
เรียกได้ว่าทาสแมวทั่วประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้จัก เสือโคร่ง แมวเซเลบรุ่นแรก ๆ จากเพจ Kingdom Of Tigers: ทูนหัวของบ่าว ด้วยความตุ้มต๊ะตุ้มตุ้ยขและหน้าตาแสนจะน่ารักของน้องทำให้ตกหัวใจพี่ทาสทั้งหลายมาเรื่อย ๆ จนมีผู้ติดตามเพจมากถึง 3 ล้านคน
ล่าสุดเหล่าพี่ทาสทั้ง 3 ล้านคนต้องเสียน้ำตาไปพร้อม ๆ กัน เมื่อทางเพจทูนหัวของบ่าว ประกาศข่าวเศร้าว่า “เสือโคร่ง เดินทางกลับสู่ดาวแมวแล้ว ด้วยอายุ 15 ปี พี่โคร่งคือลูกชายของนัชญ์คนหนึ่งจริง ๆ ค่ะ สำหรับหลายคน เขาอาจเป็นเพียงแมวตัวหนึ่ง แต่สำหรับนัชญ์ เขาคือสมาชิกในครอบครัว คือ “ลูกชาย” ที่เติบโต เคียงข้าง และเติมเต็มชีวิตมาตลอดหลายปี
จึงขอความกรุณาทุกท่านเคารพและให้เกียรติความรักของแม่คนหนึ่ง ที่กำลังส่งลูกชายอันเป็นที่รักเดินทางเป็นครั้งสุดท้าย ด้วยความเข้าใจและเมตตานะคะ
แล้วพบกันที่ ศาลายะกาศคนอง วัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มาร่วมส่งพี่โคร่งกลับบ้าน…กลับสู่ดาวแมวด้วยกันนะคะ” ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้ครอบครัวน้องเสือโคร่งกันอย่างล้นหลาม
อ้างอิงจาก : FB Kingdom Of Tigers: ทูนหัวของบ่าว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: