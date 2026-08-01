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ทาสแมวใจสลาย “เสือโคร่ง” แมวเซเลบจากเพจทูนหัวของบ่าว กลับดาวแมวแล้วในวัย 15 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ส.ค. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 01 ส.ค. 2569 14:19 น.
ทาสแมวใจสลาย "เสือโคร่ง" แมวเซเลบจากเพจทูนหัวของบ่าว กลับดาวแมวแล้วในวัย 15 ปี

ใจสลาย “น้องเสือโคร่ง” แมวเซเลบจากเพจทูนหัวของบ่าว เดินทางกลับดาวแมวแล้ว ในวัย 15 ปี ทาสแมว 3 ล้านคนเศร้า แห่ส่งกำลังใจให้เจ้าของ

เรียกได้ว่าทาสแมวทั่วประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้จัก เสือโคร่ง แมวเซเลบรุ่นแรก ๆ จากเพจ Kingdom Of Tigers: ทูนหัวของบ่าว ด้วยความตุ้มต๊ะตุ้มตุ้ยขและหน้าตาแสนจะน่ารักของน้องทำให้ตกหัวใจพี่ทาสทั้งหลายมาเรื่อย ๆ จนมีผู้ติดตามเพจมากถึง 3 ล้านคน

ล่าสุดเหล่าพี่ทาสทั้ง 3 ล้านคนต้องเสียน้ำตาไปพร้อม ๆ กัน เมื่อทางเพจทูนหัวของบ่าว ประกาศข่าวเศร้าว่า “เสือโคร่ง เดินทางกลับสู่ดาวแมวแล้ว ด้วยอายุ 15 ปี พี่โคร่งคือลูกชายของนัชญ์คนหนึ่งจริง ๆ ค่ะ สำหรับหลายคน เขาอาจเป็นเพียงแมวตัวหนึ่ง แต่สำหรับนัชญ์ เขาคือสมาชิกในครอบครัว คือ “ลูกชาย” ที่เติบโต เคียงข้าง และเติมเต็มชีวิตมาตลอดหลายปี

จึงขอความกรุณาทุกท่านเคารพและให้เกียรติความรักของแม่คนหนึ่ง ที่กำลังส่งลูกชายอันเป็นที่รักเดินทางเป็นครั้งสุดท้าย ด้วยความเข้าใจและเมตตานะคะ

แล้วพบกันที่ ศาลายะกาศคนอง วัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มาร่วมส่งพี่โคร่งกลับบ้าน…กลับสู่ดาวแมวด้วยกันนะคะ” ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้ครอบครัวน้องเสือโคร่งกันอย่างล้นหลาม

ทาสแมวใจสลาย เสือโคร่ง แมวเซเลบจากเพจทูนหัวของบ่าว กลับดาวแมวแล้วในวัย 15 ปี-6

ทาสแมวใจสลาย เสือโคร่ง แมวเซเลบจากเพจทูนหัวของบ่าว กลับดาวแมวแล้วในวัย 15 ปี-7 ทาสแมวใจสลาย เสือโคร่ง แมวเซเลบจากเพจทูนหัวของบ่าว กลับดาวแมวแล้วในวัย 15 ปี-8

ทาสแมวใจสลาย เสือโคร่ง แมวเซเลบจากเพจทูนหัวของบ่าว กลับดาวแมวแล้วในวัย 15 ปี-1

ทาสแมวใจสลาย เสือโคร่ง แมวเซเลบจากเพจทูนหัวของบ่าว กลับดาวแมวแล้วในวัย 15 ปี-2

ทาสแมวใจสลาย เสือโคร่ง แมวเซเลบจากเพจทูนหัวของบ่าว กลับดาวแมวแล้วในวัย 15 ปี-3

ทาสแมวใจสลาย เสือโคร่ง แมวเซเลบจากเพจทูนหัวของบ่าว กลับดาวแมวแล้วในวัย 15 ปี-5

อ้างอิงจาก : FB Kingdom Of Tigers: ทูนหัวของบ่าว

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ส.ค. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 01 ส.ค. 2569 14:19 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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