ด่วน! นักเรียนม.3 เสียชีวิตแล้ว หลังพลัดตกหลังคาขณะเก็บหูฟัง โรงเรียนโพสต์อาลัย
ด่วน! นักเรียนม.3 เสียชีวิตแล้ว หลังพลัดตกหลังคาขณะเก็บหูฟัง โรงเรียนดัง จ.นนทบุรี โพสต์อาลัย เผยโลหิตที่ได้รับบริจาค แม้ช่วยยื้อชีวิตไม่ได้ แต่ส่งต่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นต่อไป
จากกรณีที่มีข่าวเด็กนักเรียนชายระดับชั้นม. 3 พลัดตกหลังคาโรงเรียนลงมาได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 หลังจากลงไปเก็บหูฟังที่ร่วงจากตึกมาอยู่บนหลังคาที่เกิดเหตุ แต่ด้วยน้ำหนักตัว และความเสื่อมสภาพของหลังคากระเบื้องที่เก่าแก่ ทำให้หลังคาพังถล่มลงมา ร่างนักเรียนชายคนดังกล่าวกระแทกพื้นเข้าอย่างจัง ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดปาฏิหาริย์ไม่มีจริง เมื่อเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรี โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปอย่างสงบของนักเรียนชั้นม.3 ที่ประสบอุบัติเหตุพลัดตกหลังคาขณะเก็บหูฟัง
“แสดงความอาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ เด็กชายธนโชติ ทัตธมนันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
การจากไปของธนโชตินับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของครอบครัว เพื่อน ครู และชาวเทพศิรินทร์ นนทบุรี ทุกคน ขอร่วมส่งดวงวิญญาณของลูกศิษย์อันเป็นที่รักให้ไปสู่สุคติ และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ด้วยความเข้มแข็ง
โรงเรียนขอกราบขอบพระคุณคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยกู้ชีพ ตลอดจนผู้มีจิตเมตตา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทกำลัง ความรู้ ความสามารถ และความเสียสละอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือและยื้อชีวิตของธนโชติจนถึงวินาทีสุดท้าย ความปรารถนาดีและความพยายามของทุกท่านจะอยู่ในความทรงจำและความซาบซึ้งของพวกเราตลอดไป
สำหรับโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคด้วยความเมตตาของทุกท่าน แม้จะไม่สามารถช่วยเหลือธนโชติได้ แต่โรงพยาบาลจะนำโลหิตดังกล่าวไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยรายอื่นที่ยังรอความหวังต่อไป ซึ่งนับเป็นการส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตให้แก่ผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ และยังคงสะท้อนถึงคุณค่าของการเสียสละและการแบ่งปันอย่างงดงาม
ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจ ทุกความห่วงใย และทุกความช่วยเหลือที่มอบให้แก่ธนโชติและครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ขอให้ดวงวิญญาณของเด็กชายธนโชติ ทัตธมนันท์ ไปสู่สุคติและอยู่ในความทรงจำอันงดงามของพวกเราตลอดไป”
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อ้างอิงจาก : FB โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
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