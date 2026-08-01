อดีตแฟนแฉแชตลับ ไอ้ป๋อง พฤติกรรมจิตโหดเหี้ยม บังคับดูคลิปทำร้ายร่างกาย-ขู่ฝังดินทั้งเป็น
เพจดังเปิดแชตลับ! อดีตแฟนสาว แฉ ไอ้ป๋อง พฤติกรรมโรคจิตโหดเหี้ยม บังคับดูคลิปทำร้ายร่างกาย-ขุดหลุมขู่ฝังดินทั้งเป็น
จากคดีสะเทือนขวัญที่ ไอ้ป๋อง อายุ 43 ปี รับสารภาพเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรม น.ส.ไดอาน่า อายุ 22 ปี และนายโรมัน อายุ 17 ปี สองพี่น้องชาวรัสเซีย โดยมี ไอ้ธง ร่วมช่วยเหลือก่อเหตุ รวมถึงคดีฆาตกรรมยกครัว 3 พ่อแม่ลูก และนำร่างไปฝังอำพรางบนเขาในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุด 1 สิงหาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากหญิงสาวรายหนึ่งอ้างว่าเคยคบหาและอยู่ใกล้ชิดกับ ไอ้ป๋อง โดยบอกเล่าเรื่องราวพฤติกรรมสุดโรคจิตของไอ๋ป๋องให้ฟัง พร้อมแนบแชตยืนยันหลักฐาน ระบุว่า
“หญิงสาวคนหนึ่งออกมาเปิดเผยเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวกับ “ไอ้ป๋อง” เธออ้างว่าเคยคบและใช้ชีวิตใกล้ชิดกับ “ไอ้ป๋อง” มาระยะนึงโดยมีแชตและเอกสารการแจ้งความมาเปิดเผยเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าเรื่องที่เล่าคือความจริง
เธอเล่าว่า ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน เธอถูกไอ้ป๋อวควบคุม ถูกข่มขู่ และถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้ง จนต้องใช้ชีวิตแบบหวาดระแวง กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองตลอดเวลา
เธอบอกว่า ไอ้ป๋องเป็นคนที่ชอบเรื่องความรุนแรง ชอบบังคับให้เธอนั่งดูคลิปเกี่ยวกับคดี ฆตก. รวมถึงคลิปจำลองเหตุการณ์ทำร้ายคนอยู่บ่อย ๆ แถมยังเคยเล่าเรื่องที่ตัวเองไป ฆ คนและเอา ศ ไปฝังให้เธอฟังอีกด้วย (ไม่ใช่ 2 คดีในข่าว)
เหตุการณ์ที่เธอไม่มีวันลืม คือครั้งหนึ่งไอ้ป๋องเคยขุดหลุม แล้วบังคับให้เธอลงไปนอนในหลุม ก่อนพูดว่าจะฝังเธอทั้งเป็นเหมือนคนอื่น เธอเล่าว่าตอนนั้นได้แต่ร้องไห้ ขอชีวิต และอ้อนวอนอยู่นาน สุดท้ายถึงยอมปล่อย
หลังจากวันนั้น เธอบอกว่ายังคงถูกข่มขู่และคุกคามมาโดยตลอด แต่ไม่เคยกล้าออกมาพูด เพราะกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อ และกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
ล่าสุด เธอตัดสินใจเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน พร้อมยืนยันว่า หากตำรวจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ช่วยเป็นพยาน เธอก็พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ หากข้อมูลที่เธอมีจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนคดีใน จ.ชลบุรี และในพื้นที่ใกล้เคียง”
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อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
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