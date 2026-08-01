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อดีตแฟนแฉแชตลับ ไอ้ป๋อง พฤติกรรมจิตโหดเหี้ยม บังคับดูคลิปทำร้ายร่างกาย-ขู่ฝังดินทั้งเป็น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ส.ค. 2569 12:01 น.| อัปเดต: 01 ส.ค. 2569 12:01 น.

เพจดังเปิดแชตลับ! อดีตแฟนสาว แฉ ไอ้ป๋อง พฤติกรรมโรคจิตโหดเหี้ยม บังคับดูคลิปทำร้ายร่างกาย-ขุดหลุมขู่ฝังดินทั้งเป็น

จากคดีสะเทือนขวัญที่ ไอ้ป๋อง อายุ 43 ปี รับสารภาพเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรม น.ส.ไดอาน่า อายุ 22 ปี และนายโรมัน อายุ 17 ปี สองพี่น้องชาวรัสเซีย โดยมี ไอ้ธง ร่วมช่วยเหลือก่อเหตุ รวมถึงคดีฆาตกรรมยกครัว 3 พ่อแม่ลูก และนำร่างไปฝังอำพรางบนเขาในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุด 1 สิงหาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากหญิงสาวรายหนึ่งอ้างว่าเคยคบหาและอยู่ใกล้ชิดกับ ไอ้ป๋อง โดยบอกเล่าเรื่องราวพฤติกรรมสุดโรคจิตของไอ๋ป๋องให้ฟัง พร้อมแนบแชตยืนยันหลักฐาน ระบุว่า

“หญิงสาวคนหนึ่งออกมาเปิดเผยเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวกับ “ไอ้ป๋อง” เธออ้างว่าเคยคบและใช้ชีวิตใกล้ชิดกับ “ไอ้ป๋อง” มาระยะนึงโดยมีแชตและเอกสารการแจ้งความมาเปิดเผยเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าเรื่องที่เล่าคือความจริง

เธอเล่าว่า ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน เธอถูกไอ้ป๋อวควบคุม ถูกข่มขู่ และถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้ง จนต้องใช้ชีวิตแบบหวาดระแวง กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองตลอดเวลา

เธอบอกว่า ไอ้ป๋องเป็นคนที่ชอบเรื่องความรุนแรง ชอบบังคับให้เธอนั่งดูคลิปเกี่ยวกับคดี ฆตก. รวมถึงคลิปจำลองเหตุการณ์ทำร้ายคนอยู่บ่อย ๆ แถมยังเคยเล่าเรื่องที่ตัวเองไป ฆ คนและเอา ศ ไปฝังให้เธอฟังอีกด้วย (ไม่ใช่ 2 คดีในข่าว)

เหตุการณ์ที่เธอไม่มีวันลืม คือครั้งหนึ่งไอ้ป๋องเคยขุดหลุม แล้วบังคับให้เธอลงไปนอนในหลุม ก่อนพูดว่าจะฝังเธอทั้งเป็นเหมือนคนอื่น เธอเล่าว่าตอนนั้นได้แต่ร้องไห้ ขอชีวิต และอ้อนวอนอยู่นาน สุดท้ายถึงยอมปล่อย

หลังจากวันนั้น เธอบอกว่ายังคงถูกข่มขู่และคุกคามมาโดยตลอด แต่ไม่เคยกล้าออกมาพูด เพราะกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อ และกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย

ล่าสุด เธอตัดสินใจเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน พร้อมยืนยันว่า หากตำรวจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ช่วยเป็นพยาน เธอก็พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ หากข้อมูลที่เธอมีจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนคดีใน จ.ชลบุรี และในพื้นที่ใกล้เคียง”

อดีตแฟน เปิดแชตลับ ไอ้ป๋อง ชอบบังคับดูคลิปทำร้ายร่างกาย-ขู่ฝังดินทั้งเป็น-6 อดีตแฟน เปิดแชตลับ ไอ้ป๋อง ชอบบังคับดูคลิปทำร้ายร่างกาย-ขู่ฝังดินทั้งเป็น-1 อดีตแฟน เปิดแชตลับ ไอ้ป๋อง ชอบบังคับดูคลิปทำร้ายร่างกาย-ขู่ฝังดินทั้งเป็น-2 อดีตแฟน เปิดแชตลับ ไอ้ป๋อง ชอบบังคับดูคลิปทำร้ายร่างกาย-ขู่ฝังดินทั้งเป็น-3 อดีตแฟน เปิดแชตลับ ไอ้ป๋อง ชอบบังคับดูคลิปทำร้ายร่างกาย-ขู่ฝังดินทั้งเป็น-4 อดีตแฟน เปิดแชตลับ ไอ้ป๋อง ชอบบังคับดูคลิปทำร้ายร่างกาย-ขู่ฝังดินทั้งเป็น-5

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อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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