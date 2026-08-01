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อินฟลูฯ ปวดก้อนเนื้อ โร่หาหมอก่อนวันนัด จนท.ถามทำไมไม่รอ รพ.แถลงชี้แจง ก่อนแจ้งจับ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ส.ค. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 01 ส.ค. 2569 10:41 น.

อินฟลูฯ หนุ่มชื่อดัง “เน หวานเจี๊ยบ” ปวดก้อนเนื้อที่คอทนไม่ไหว โร่หาหมอก่อนวันนัด จนท.ถามทำไมไม่รอ รพ.แถลงชี้แจง ก่อนแจ้งจับปมด่าเจ้าหน้าที่

เกิดเรื่องราววิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 “เน” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังช่อง “ตัวเปิดคอนเสิร์ต จ๊๊ะทิงจา” และเจ้าของวลีฮิต “หวานเจี๊ยบ” ได้โพสต์เล่าประสบการณ์ หลังเดินทางไปโรงพยาบาลเนื่องจากตนมีอาการปวดก้อนเนื้อที่คอจนใช้ชีวิตแทบไม่ได้ จึงเดินทางมาโรงพยาบาลก่อนนัดหมายเดิมในเดือนกันยายน แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ซักประวัติพูดจาทำนองว่า “ทำไมไม่มาตามวันนัด” และให้กลับไปรอ ทำให้เจ้าตัวระเบิดอารมณ์ด้วยความโมโหว่า “จะรอให้ตายก่อนหรือไง”

“ถ้าคุณเป็นผม คุณจะเลือกทำยังไงครับ? จากก้อนเล็กๆ ใต้คอเมื่อเกือบ 2 เดือนก่อน วันนี้มันใหญ่จนปวดแทบทนไม่ไหวแล้ว ตอนแรกไปหาหมอ หมอบอกว่ายังไม่น่าเป็นอะไร ให้ยามากินแล้วนัดดูอาการอีกหลายเดือน แต่ผมยืนยันว่าอยากผ่า เพราะรู้สึกว่ามันโตขึ้นเรื่อย ๆ

วันนี้ผมปวดมาก เลยไปโรงพยาบาลก่อนวันนัด แต่เป็นวันหยุดราชการ เลยถูกส่งไปศูนย์เวช ผมยื่นใบนัดให้หมอดู หมอบอกว่าพรุ่งนี้จะพยายามให้ผมได้เข้าคิวเป็นคนแรก แต่พอเช็กในระบบกลับไม่มีนัดผ่าตัด มีแค่นัดเจาะเลือดกับนัดพบหมอเดือนกันยายน หมอบอกให้ผมกลับมาพรุ่งนี้ แล้วจะพยายามประสานให้เร็วที่สุด ตอนนี้ผมทั้งปวด ทั้งกังวล ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ผ่าหรือเปล่า หรือจะต้องรอต่ออีก”

จากนั้น ได้โพสต์อีกว่า “ผมมาหาหมอวันนี้ เพราะ “ปวดจนทนไม่ไหว” แต่คนซักประวัติให้คำตอบที่ได้คือ “หมอนัดเดือนกันยายน ยังไม่ถึงนัด ให้รอ” ผมก็พยายามอธิบายว่า ผมไม่ไหวแล้ว ก้อนมันใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ และปวดมาก แต่กลับได้รับคำตอบว่า “ต้องรอให้มาตามนัด ถึงเวลาค่อยผ่า หาว่าผมพูดไม่รู้เรื่อง”

ผมเลยอยากถามจริง ๆ คนไข้ที่เดินเข้ามาเพราะความเจ็บปวด ต้องรอให้ทรมานกว่านี้อีกเหรอ?ถ้าปวดจนใช้ชีวิตแทบไม่ได้ แล้วการมาหาหมอก่อนวันนัด มันผิดตรงไหน? ผมไม่ได้อยากแซงคิวใคร ผมแค่อยากได้รับการประเมินใหม่ เพราะอาการวันนี้มันไม่เหมือนวันที่มาตรวจครั้งแรกหวังว่าระบบจะเห็นความทุกข์ของคนไข้มากกว่าวันนัดในกระดาษ”

อินฟลูฯ ปวดก้อนเนื้อ โร่หาหมอก่อนวันนัด จนท.ถามทำไมไม่รอ รพ.แถลงชี้แจง ก่อนแจ้งจับ-4

ต่อมาทางโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดย พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง ระบุว่า

“จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยซึ่งมีอาการปวดบริเวณลำคอจากก้อนที่คอที่มีภาวะอักเสบและมีข้อกังวลเกี่ยวกับการได้รับนัดหมายการรักษา โรงพยาบาลขอเรียนชี้แจงว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวเคยได้รับการประเมินอาการและมีนัดติดตามการรักษาตามแผนการรักษาเดิม วันที่ 2 กันยายน 2569 เพื่อผ่าตัดก้อน

อย่างไรก็ตาม วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ผู้ป่วยมีอาการปวด บวมแดงมา 2 วัน แพทย์จากศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว จึงส่งตัวมาพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล แพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิก ได้ตรวจประเมินอาการอีกครั้ง พบว่ามีอาการปวดและมีข้อบ่งชี้ที่จำเป็นต้องให้การรักษาโดยเร็ว จึงได้ดำเนินการผ่าระบายหนองเบื้องต้นทันที เพื่อลดการติดเชื้อและบรรเทาอาการของผู้ป่วย พร้อมวางแผนการรักษาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและนัดตรวจวันนัดเดิม

โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเป็นสำคัญ ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการรับบริการและการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย เพื่อให้มั่นใจว่าการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานและหากพบประเด็นที่ต้องปรับปรุง โรงพยาบาลจะดำเนินการพัฒนาระบบบริการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกัน โรงพยาบาลขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและความห่วงใยจากประชาชน และจะสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงต่อไป”

อินฟลูฯ ปวดก้อนเนื้อ โร่หาหมอก่อนวันนัด จนท.ถามทำไมไม่รอ รพ.แถลงชี้แจง ก่อนแจ้งจับ-2

แม้ทางอินฟลูฯ หนุ่มจะโพสต์ขอบคุณทีมแพทย์และแชร์แถลงการณ์ของโรงพยาบาลแล้ว แต่ล่าสุดเจ้าตัวกลับต้องกุมขมับ เนื่องจากถูกแจ้งข้อหาด่าเจ้าหน้าที่ซักประวัติ และต้องเดินทางไปเสียค่าปรับที่สถานีตำรวจ

“ล่าสุดโรงพยาบาลออกมาชี้แจง ส่วนตัวผมโดนแจ้งจับนะทุกคน ผมก็ไม่รู้ว่าไปโดนด้วยสาเหตุอะไร น้าโทรมาบอกว่า ร้อยเวรติดต่อ บอกข้อหาว่าผมไปด่าเขา ผมก็ไม่รู้ว่าผมพลาดไปด่าตอนไหน ผมแค่อารมณ์เสีย เนื่องด้วยผมไปโรงพยาบาล เพราะจะไปรักษาที่เป็นก้อนที่คอ ตนรู้สึกว่าไม่ไหว ปวดมากเลยไปหาหมอ จริง ๆ มีวันนัดอีก 4 เดือน แต่ผมรู้สึกว่าไม่ไหว ก็เลยไปก่อนวันนัด

พอไปถึงคนซักประวัติก็พูดจาไม่ดีใส่ผม ทำนองว่าทำไมไม่มาวันนัด ผมก็แจ้งไปว่าผมไม่ไหวจริง ๆ อยากเจอหมอ เขาก็พยายามอธิบายว่าทำไมถึงหมอให้มาตามนัด แต่ผมก็บอกไปว่าผมไม่ไหว จากนั้นเขาก็ไล่ให้ผมไปทำเอกสาร ผมก็ไป แต่ตอนที่ผมกำลังจะไป เขาก็มองหน้าผมเหมือนไม่พอใจ ผมก็เลยตะโกนถามเขาว่า “มองหน้ามีอะไรหรือเปล่า มีอะไรกับผมหรือเปล่า” จากนั้นผมก็เดินไป ก็ห่างไปสักพักผมก็พูดว่า “คนเจ็บขนาดนี้ ถ้าไม่ให้ผ่านะ จะรอให้ต_ย ก่อนหรือไง” แล้วผมก็ลงไปทำเอกสารและได้โพสต์ลงโซเชียล

พอกลับขึ้นมา เหตุการณ์ก็เป็นปกติ ไม่เจอคนซักประวัติคนนั้นแล้ว และได้พบหมอ ได้ทำการผ่าและได้ยามากิน กลับมาบ้าน ก็คิดว่าไม่มีอะไร คิดว่าจบแล้วเพราะทางหัวหน้าแผนกได้มาขอให้ลบโพสต์ แต่ผมบอกว่าให้คนซักประวัติคนนั้นมาขอโทษผมถึงจะลบให้ แต่เขาไม่ได้มาขอโทษ เขาหายไปเลย ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร กลับมาบ้านก็คิดว่าไม่มีอะไร สรุปติดต่อมาทางน้าผม ร้อยเวรบอกตามมาจากทะเบียนราษฎร์ ให้ผมไปเสียค่าปรับ เนื่องด้วยที่ผมไปด่าเขา ผมก็ไม่รู้นะว่าต้องไปเสียค่าปรับหรือต้องทำยังไง ใครที่ความรู้ช่วยแนะนำผมที”

อ้างอิงจาก : FB ตัวเปิดคอนเสิร์ต จ๊๊ะทิงจา

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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