ข่าวดาราบันเทิง

ฟอร์ด อรัญญ์ โต้ปมฉาว ปัด ทำร้ายร่างกาย ยูกิ พร้อมสู้ในชั้นศาล-ยอมรับผลที่ตามมา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ส.ค. 2569 08:50 น.| อัปเดต: 01 ส.ค. 2569 08:53 น.
ฟอร์ด อรัญญ์ โต้ปมฉาว ปัด ทำร้ายร่างกาย ยูกิ ดุรงค์แสง ลั่น พร้อมสู้ในชั้นศาล-ยอมรับผลที่ตามมา

ฟอร์ด อรัญญ์ โต้ปมฉาว ปัด ทำร้ายร่างกาย ยูกิ ดุรงค์แสง เผย คุณพ่อเครียดหนักหลังรู้ข่าว ถึงขั้นเข้ารพ. ลั่น พร้อมสู้ในชั้นศาล-ยอมรับผลที่ตามมา

จากกรณีที่ ยูกิ ดุรงค์แสง ออกมาโพสต์หลักฐานแชท คลิปเสียง และภาพบาดแผล ที่อ้างว่า ถูกอดีตแฟนเป็นศิลปินค่ายดังทำร้ายทั้งร่างกาย และจิตใจ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียล ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด ฟอร์ด อรัญญ์ อัศวสืบสกุล ศิลปินชื่อดัง ผู้ถูกกล่าวหาโดยอดีตคนรัก ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตนเองผ่านทางไอจีสตอรี่ส่วนตัว f.fford ระบุว่า

“สวัสดีครับ จากกระแสในโลกโซเชียล ที่ก่อนหน้านี้ ผมไม่ได้ออกมาชี้แจง เพราะคืออยู่ในกระบวนการของศาล ศาลยังไม่มีคำตัดสิน ผมก็คิดว่ายังไม่ควรจะพูดอะไร แต่ตอนนี้เริ่มมีผลกระทบกับคนรอบตัวผม ผมไม่ไหวแล้ว ผมขอบอกเล่าความจริงที่เกิดขึ้น

เริ่มต้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 68 ผมกับเค้าพบกันกลางเดือนนี้ เริ่มคุยกัน และคบกัน มีนัดเจอกัน กินข้าว หลังจากนั้นปีเที่ยวกับกลุ่มสนิทด้วยกัน

พอ เมษายน 68 ผมกับเค้าเริ่มมีการทะเลาะกัน เพราะ เค้าหาว่าผมมีคนอื่น ซึ่งจริงๆ เป็นแค่เพื่อนกัน แต่เค้าไม่เชื่อ ความสัมพันธ์เริ่มไม่ดี แต่ก็ยังคุยกัน คลิปเสียงที่เค้าลงก็น่าจะประมาณในช่วงนี้ เหตุการณ์คือ เค้าอยากไปเที่ยวสีลม แต่ไม่อยากให้เค้าไป เริ่มมีปากเสียงกัน ผมก็จะไปหาเค้าที่ร้าน พอไปถึงไม่เจอเค้า ก็เลยหงุดหงิด ประกอบกับผมก็ดื่มด้วย เสียงที่ถามคำว่าอยู่ที่ไหนก็เลยออกมาเป็นแบบนั้น ผมยอมรับว่าน้ำเสียงและถ้อยคำของผมในคลิปไม่เหมาะสม ผมเสียใจและขอโทษกับการแสดงออกในส่วนนั้น โดยไม่ขอใช้ความโกรธหรือการดื่มเป็นข้อแก้ตัว

หลังจากนั้นเราสองคนได้เรียกแกร็บ ขับรถให้ไปส่งแถว หน้า 7-11 ปุณวิถี พอแกร็บไป เราก็เริ่มทะเลาะกัน เค้าเอาโทรศัพท์ผมไปดู แต่ผมไม่ได้ก็เลยแย่งโทรศัพท์กัน แล้วเค้าก็ปาโทรศัพท์กับของผมออกนอกรถ พอผมออกไปเอาของ เค้าก็ขับรถออกไป ผมก็เลยไม่รู้ว่า เค้าเงื้อมตรงไหน เค้าส่งรูปหน้าอกที่มีรอยแดงมาให้ดูที่หลัง (รูปที่เค้าโพสต์ในโซเชียล) ซึ่งตอนนั้นผมได้ขอโทษเค้าไป

โดยผมขอยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการดึงแย่งโทรศัพท์เท่านั้น ไม่เคยมีความคิดหรือเจตนาที่จะเข้าไปทำร้ายร่างกายเค้าเลย การที่ผมขอโทษ ผมอยากขอโทษกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการยอมรับผิด ว่าผมได้ทำร้ายเค้าตามที่ถูกกล่าวหา

รูปที่คำโพสต์หรือที่เค้าอ้าง ผมขอยืนยันว่า ไม่ได้เกิดจากการกระทำของผม และผมพร้อมเข้าสู่กระบวนการทางศาลตามขั้นตอนกฎหมาย

หลังจากวันนั้น เค้าบอกผมว่า ให้เลิกกัน แต่อตอนนั้นผมยังรู้สึกดีอยู่ก็เลยง้อเค้า เค้าก็กลับมาคุย แต่ก็มีทะเลาะกันบ้าง เรื่องที่เค้าระแวงผม เค้าพยายามควบคุมชีวิตผม ไม่อยากให้ผมไปไหนกับเพื่อน

ผมกับเค้าก็คบกันมาถึงกันยายน 68 นัดไปกินข้าวกันที่ ทองหล่อ หลังจากกินข้าวก็ทะเลาะกัน เรื่องที่เค้าระแวงผม มีเพื่อนส่งแชทหายมาหาผม เค้าแย่งโทรศัพท์ผมไปดูแล้วเค้าก็เอาโทรศัพท์ของผมมาถ่ายวีดีโอคำผม ส่งแชทหาย (Disappearing Message) กลับไปให้เพื่อน (ตรงนี้ผมนัพยาน) ผมพยายามดึงโทรศัพท์ของผมคืน เกิดการยื้อแย่งกันขึ้น โดยผมไม่ได้มีเจตนาทำร้ายร่างกายหรือทำให้เกิดบาดแผลใด ๆ ตอนนั้นเค้าโมโหและมาบังคับให้ตามไปโรงพักทองหล่อ ที่อยู่ใกล้ ๆ ผมเลยไปโรงพัก เพื่อให้เรื่องจบ ตำรวจไกล่เกลี่ยกำบันกิให้ยุติและไม่ติดต่อ ไม่เอาเรื่อง เค้าตกลงทำบันทึกต่อตำรวจ

หลังจากนั้น วันรุ่งขึ้น เค้าติดต่อมามาก่อน พยายามมาด้วยและขอโทษ ขอเอาของมาคืน ผมไม่ได้คิดอะไร อยากจบด้วยดี ก็คุยกับเค้าดี ๆ และนิดคืนของกัน เค้ามาขอโทษแม่ บอกว่าจะไม่ทำร้าย ไม่โพสต์ถึงกันอีกแล้ว แต่ยังเป็นเพื่อนกันได้ปกติ (มีหลักฐานคลิปเสียง) ตอนนั้นผมเองที่ใจอ่อน

หลังจากที่เค้าขอโทษแม่ผม ผมกับเค้ากลับมาคุยกัน พยายามปรับตัวเข้าหากัน แต่ก็มีทะเลาะกันบ้าง จนผมกับเค้ามีปากเสียงกันบ่อยขึ้นเมื่อตอนต้นปี 2569 เพราะเค้าระแวงผมตลอดเวลา มีด่าว่าผมโง่ ควาย ตอแหล มีลามไปถึงแม่ผม ผมพยายามไม่ให้เค้าโมโห ผมถูกกดดันทำให้เกิดความระแวง เพราะถ้าเค้าโมโห เค้าเคยบอกว่าจะเปิดเผย เรื่องของความสัมพันธ์แล้ว ผมจะไม่รอด อยู่ในวงการไม่ได้ ผมกลัวว่ามันจะมีผลกระทบกับงานของผม กับคนรอบตัว

พอถึงปลายเดือนมีนาคม ตัวผมไม่ไหวแล้วเลยบอกว่า ไม่ไหวแล้วกับการโดนด่า เค้าด่าถึงบุพการีและตู้ตลอดเวลา เลยฝากทาง ผจก.คุยกับเค้าว่า ผมอยากจบแล้ว คืนวันนั้นเค้าโพสต์หมายตำรวจ ทางแม่ผมก็โทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากนั้นแม่เลยโทรไปคุยกับเค้า แม่บอกเค้าว่า จะไปที่บ้าน เค้าบอกว่า แล้วแต่ แล้วแม่ก็ไปจริง ๆ แต่เค้าก็ไม่ออกมา แม่บอกว่า ไม่รู้ว่าเค้าจะถ่ายรูปแม่ในวันนั้นแล้วเอามาโพสต์ว่ามีคนมาคุกคาม และหลังจากนั้นผมก็ไม่ติดต่อเค้าอีกเลย

หลังจากนั้นเมษายน ผมได้รับหมายตำรวจ ปรากฏว่า เค้าไปแจ้งความ ว่าผมทำร้ายร่างกายเค้า เอาเรื่องที่เคยทำบันทึกยุติกันไปแล้วไปแจ้งตำรวจ

ผมไม่ไหวแล้ว ที่ผ่านมาผมไม่ตอบโต้เค้า เพราะคิดว่าเรื่องอยู่ในชั้นศาลแล้ว เค้าควรจะหยุดจนกว่าจะมีคำตัดสิน มีผู้ใหญ่เตือนเค้าแล้ว เรื่องเอาคดีมาโพสต์ในโซเชียล ครั้งนี้ผมต้องออกมาพูดเพราะเค้าไม่หยุด และเล่าเรื่องเกินจริง โพสต์ด่าเพื่อน คนรอบตัว จนล่าสุดผมทนไม่ได้เพราะมาด่าถึงบุพการีของผม ทางบ้านผม พ่อแม่ ก็ไม่สบายใจ เครียด จนพ่อผมเข้าโรงพยาบาลเพราะความเครียด อยากให้เรื่องนี้มันจบ และให้คำตัดสินของศาลเป็นข้อพิสูจน์ หลังจากนี้อยากให้เป็นเรื่องทางศาลล่ะ

ถ้าผลออกมายังไง ผมก็พร้อมรับผลกระทบหลังจากนั้น และจะไม่ตอบโต้อีก เพื่อไม่ให้เรื่องยิ่งลุกลาม ผมรู้สึกเสียใจที่ปัญหาส่วนตัวของผม ส่งผลกระทบกับครอบครัวและคนรอบตัว ที่ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์และเข้าใจผิด ผมขอโทษด้วยครับ”

ฟอร์ด อรัญญ์ โต้ปมฉาว ปัด ทำร้ายร่างกาย ยูกิ พร้อมสู้ในชั้นศาล-ยอมรับผลที่ตามมา-1

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อ้างอิงจาก : IG f.fford

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ส.ค. 2569 08:50 น.| อัปเดต: 01 ส.ค. 2569 08:53 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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