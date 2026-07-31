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เปิดประวัติ “ป๋อง-ธง” 2 ผู้ต้องหาตามหมายจับ คดีพี่น้องรัสเซียหายตัว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 17:18 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 17:18 น.
เปิดประวัติ "ป๋อง-ธง" 2 ผู้ต้องหาตามหมายจับ คดีพี่น้องรัสเซียหายตัว

ไล่เรียงประวัติที่ตรวจสอบได้ของนายฑนา เกิดทอง หรือ “ป๋อง” และนายธงชัย ศรีนิล หรือ “ธง” ผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ โยงคดีสองพี่น้องรัสเซียหายตัวที่ชลบุรี

ก่อนอื่นต้องย้ำสถานะที่ยืนยันได้ นายฑนา เกิดทอง หรือ “ป๋อง” อายุ 43 ปี และนายธงชัย ศรีนิล หรือ “ธง” อายุ 39 ปี เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยา ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ หรือรับของโจร จากกรณีพบรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องชาวรัสเซีย น.ส.เอียนนา นัคซีโมว่า อายุ 22 ปี และ นายโรมัน นัคซีโมว่า อายุ 17 ถูกชำแหละและฝังดินในพื้นที่ป่าช้าเก่าทุ่งหลวง

ทั้งนี้ ยังไม่มีการแจ้งข้อหาฆ่าคนหรือลักพาตัวแต่อย่างใด และสองพี่น้องชาวรัสเซียยังอยู่ระหว่างการค้นหา ตำรวจยังไม่ยืนยันว่าเสียชีวิต การเขียนหรือกล่าวถึงทั้งสองในลักษณะที่สื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมจึงยังทำไม่ได้ในทางกฎหมาย

ประวัติ “ป๋อง” นายฑนา เกิดทอง

นายฑนาเป็นคนในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สื่อหลายสำนักรายงานโดยอ้างการตรวจสอบประวัติว่า เขาเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนในปี 2559 และ 2561 คดีพรากผู้เยาว์ในปี 2563 รวมถึงคดีพยายามฆ่า และญาติระบุว่าเพิ่งพ้นโทษออกมาไม่ถึง 2 เดือนก่อนเกิดเหตุครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม รายงานเหล่านี้ไม่ได้เปิดเผยเลขคดี ผลคำพิพากษา หรือระบุว่าคดีใดถึงที่สุดแล้วบ้าง จึงต้องใช้คำว่า “เคยถูกดำเนินคดี” เท่านั้น ไม่ควรเขียนว่าเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกคดีที่กล่าวถึง

ย้อนกลับไปปี 2553 ข่าวเก่าเคยรายงานว่าตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางละมุงจับกุมนายฑนา ซึ่งขณะนั้นอายุ 27 ปี หลังเข้าช่วยเด็กหญิงวัย 14 ปีออกจากห้องพัก และแจ้งข้อหาหลายรายการ รวมถึงข่มขืนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี กักขังหน่วงเหนี่ยว พรากเด็ก เสพยาเสพติด และมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต นายฑนาให้การในเวลานั้นว่าเด็กหญิงมาอยู่ด้วยโดยสมัครใจ พร้อมยอมรับเรื่องยาเสพติดและอาวุธปืน แต่ข่าวต้นทางรายงานเฉพาะการจับกุมและการแจ้งข้อหา ไม่มีข้อมูลผลคำพิพากษาคดีนี้ จึงยังไม่ควรเขียนว่าศาลตัดสินว่าเขากระทำผิดจริง

ป้าแท้ ๆ ของนายฑนาให้สัมภาษณ์สื่อว่า หลานชายเป็นคนอารมณ์ร้อนและเคยถูกพ่อทำร้ายอย่างรุนแรงตอนเด็ก พร้อมเล่าว่าหลังพ้นโทษเขาแวะมาหาเพียงไม่กี่ครั้ง ครั้งสุดท้ายคือค่ำวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ก่อนบอกว่าจะไปจังหวัดจันทบุรีเพราะลูกป่วย ข้อมูลส่วนนี้เป็นคำบอกเล่าจากญาติ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงจากสำนวนคดี และไม่ควรนำปมวัยเด็กมาอธิบายเป็นเหตุผลของการก่ออาชญากรรม เพราะยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางคดีหรือทางการแพทย์รองรับ

ส่วนกรณีที่มีหญิงรายหนึ่งให้ข้อมูลกับสื่อว่าเคยถูกนายฑนาล่วงละเมิดทางเพศและกักขังเมื่อประมาณ 7 ปีก่อน ยังไม่มีเอกสารแจ้งความ หมายจับ หรือคำชี้แจงจากตำรวจยืนยันข้อกล่าวหานี้ จึงมีความเสี่ยงหมิ่นประมาทสูงหากนำเสนอเป็นข้อเท็จจริง ต้องระบุชัดว่าเป็น “คำกล่าวอ้างผ่านสื่อ” เท่านั้น

ประวัติ “ธง” นายธงชัย ศรีนิล

นายธงชัยเป็นคนในพื้นที่ห้วยใหญ่เช่นกัน ถูกออกหมายจับพร้อมนายฑนาในข้อหาเดียวกัน จากหลักฐานที่เชื่อมโยงกับรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้อง มีรายงานว่าเขาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง คุ้นเคยกับเส้นทางในพื้นที่ป่าบริเวณห้วยใหญ่ และมีพยานพบเห็นเขาอยู่ใกล้จุดที่พบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

จากการตรวจสอบยังไม่พบข้อมูลยืนยันประวัติคดีอาญาเก่าของนายธงชัยแต่อย่างใด จึงไม่ควรเขียนรวมว่าทั้งคู่มีประวัติอาชญากรรมโชกโชนเหมือนกัน เพราะหลักฐานที่พบชัดเจนอยู่เฉพาะฝั่งนายฑนา

ภรรยาของนายธงชัยให้สัมภาษณ์สื่อว่า อยู่กินกันมาประมาณ 1 ปี และสามีเพิ่งรู้จักกับนายฑนาได้ไม่นาน เธอเชื่อว่าสามีอาจถูกข่มขู่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง พร้อมเรียกร้องให้ออกมามอบตัวและบอกความจริง โดยเล่าว่าพบสามีครั้งสุดท้ายเช้าวันที่ 27 กรกฎาคม ก่อนสามีให้เงินมา 100 บาทแล้วหายตัวไป ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลเสริมว่านายธงชัยเป็นคนขี้กลัวและไม่ค่อยมีปัญหากับใคร

ข้อมูลชุดนี้ทั้งหมดเป็นคำให้สัมภาษณ์จากคนใกล้ชิด ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่านายธงชัยถูกข่มขู่หรือถูกบังคับให้เข้าไปเกี่ยวข้องจริงหรือไม่

เชื่อมโยงกับคดีพี่น้องรัสเซียอย่างไร

สองพี่น้องชาวรัสเซียหายตัวตั้งแต่เช้ามืดวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 กล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายขี่รถจักรยานยนต์ตามหลัง ก่อนภาพของทั้งสองหายไปจากกล้อง ต่อมาเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายถูกชำแหละ ป้ายทะเบียนถูกทำลาย และชิ้นส่วนถูกฝังแยกไว้หลายจุด จึงเป็นที่มาของหมายจับนายฑนาและนายธงชัย แต่คดียังรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์และการค้นหาผู้สูญหายเพิ่มเติม

วันที่ 31 กรกฎาคม มีรายงานจากเจ้าหน้าที่ประจำด่านในอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบชายสองคนลักษณะตรงกับผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าด่าน มุ่งหน้าไปทางจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างติดตามตัว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 17:18 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 17:18 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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