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คลื่นไส้! สาวคอสเพลย์ขายน้ำแช่เท้า หนุ่มแห่รอชิม จวกยับไม่เหมาะสม หวั่นเป็นโรค

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 17:30 น.
งานอนิเมะจีนไล่ตะเพิดกลุ่มคอสเพลย์ตั้งโต๊ะขายน้ำแช่เท้า

ผู้จัดงานอนิเมะในจีนไล่ตะเพิดสาวคอสเพลย์สาวตั้งโต๊ะขายน้ำแช่เท้าผสมเลมอน หลังภาพช็อกหนุ่ม ๆ รุมมุงดู-นอนอ้าปากรอรับน้ำจากเท้า โซเชียลรุมจวกยับไร้สาระ เห็นแล้วคลื่นไส้

เกิดอะไรขึ้น? ผู้จัดงานอนิเมะทางตอนใต้ของจีนเชิญตัวกลุ่มคอสเพลย์ออกจากพื้นที่จัดงาน หลังหญิงสาวจุ่มเท้าเปล่าลงในน้ำและตักน้ำแช่เท้าขายให้ผู้ร่วมงาน โดยมีผู้คนจำนวนมากแห่เข้าไปมุงดูและแย่งกันซื้อ

สำนักข่าวท้องถิ่น รายงานว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นที่งาน ไฟร์ฟลาย คอมิก คอนเวนชัน (Firefly Comic Convention) ในเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง กลุ่มคอสเพลย์หญิงนั่งบนเก้าอี้และจุ่มเท้าลงในกล่องใบใหญ่ที่บรรจุน้ำผสมฝานเลมอน เพื่อนร่วมกลุ่มใช้ถ้วยกระดาษตักน้ำขายให้ผู้เข้าชมในราคา 50 หยวน (ประมาณ 250 บาท) ต่อถ้วย บริเวณหน้าร้านมีป้ายติดประกาศไว้ว่าทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและไม่มีเจตนาชี้นำไปในทางที่ไม่เหมาะสม

ผู้เข้าชมงานหลายคนต่อคิวซื้อน้ำแช่เท้า บางส่วนถ่ายภาพสินค้าพร้อมคนขายไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ไม่มีข้อมูลยืนยันแน่ชัดว่าคนซื้อตั้งใจนำของเหลวไปดื่มจริงหรือไม่ แต่คลิปวิดีโอไวรัลเผยให้เห็นภาพผู้ชายหลายคนนอนอ้าปากอยู่บนพื้นเพื่อรอรับน้ำที่หยดจากเท้าของหญิงสาว มีรายงานระบุว่ามีผู้ชายบางคนจับเท้าของหญิงสาวมาเลียโดยตรง

กิจกรรมนี้ดึงดูดความสนใจจนทำให้บรรยากาศภายในงานวุ่นวาย ผู้จัดงานจึงเข้าไปพูดคุยและขอให้กลุ่มคอสเพลย์ออกไปจากสถานที่จัดงาน พรอ้มระบุว่าพฤติกรรมนี้เป็นข้อห้าม ฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยและกระทบต่อชื่อเสียงของการจัดงาน

กลุ่มคอสเพลย์ตั้งโต๊ะขายน้ำแช่เท้า-1

อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นที่งานอนิเมะในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนพฤษภาคม ผู้ร่วมงานตักน้ำแช่เท้าขายในราคา 10-30 ดอลลาร์ต่อถ้วย คิดเป็นเงินไทยประมาณ 330-1,000 บาท จนกลายเป็นที่วิจารณ์และถกเถียงอย่างหนักไปทั่วโลก

หลังจากภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกแชร์ลงในโลกออนไลน์ ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามารุมวิจารณ์อย่างหนัก ความเห็นหนึ่งมองว่า ไร้สาระมาก ฝ่ายหนึ่งกล้าขายอีกฝ่ายก็กล้าซื้อ คนต่อมาตั้งคำถามว่าอ่านข่าวแล้วรู้สึกคลื่นไส้ คนพวกนี้กำลังท้าทายแผนกโรคติดต่อของโรงพยาบาลอยู่หรือเปล่า

ขณะที่ชาวเน็ตอีกคนมองว่าเกิดอะไรขึ้นกับวัยรุ่นในประเทศ ทำไมถึงไม่สนใจความสงบเรียบร้อยและบรรทัดฐานทางสังคม พร้อมเสนอให้ทางการลงโทษกลุ่มคอสเพลย์อย่างเด็ดขาด

สำหรับงานนิทรรศการอนิเมะได้รับความนิยมอย่างมากในจีนช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้จัดงานจัดกิจกรรมระดับประเทศไปแล้วกว่า 400 งาน งานที่ได้รับความนิยมสูงสุดมีผู้เข้าร่วมมากถึง 400,000 คน การเข้าร่วมงานอนิเมะและพบปะเพื่อนฝูงกลายเป็นกิจกรรมยามว่างหลักของวัยรุ่นจำนวนมาก แต่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายครั้งทำให้สังคมจับตามองการจัดงานนี้

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคม มีคอสเพลย์หญิงปีนขึ้นไปบนรถยนต์เพื่อถ่ายรูปในงานนิทรรศการที่เมืองกว่างโจว ทำให้ผู้ชายจำนวนมากเข้าไปรุมล้อมและจับเท้าของเธอจนต้องโทรแจ้งตำรวจ รวมทั้งเดือนมิถุนายน งานอนิเมะที่เมืองจงซาน มณฑลกวางตุ้ง ถูกสังคมวิจารณ์อย่างหนัก หลังสตูดิโอถ่ายภาพแห่งหนึ่งให้เด็กหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คนสวมชุดเปิดเผยเรือนร่างและแสดงท่าทางยั่วยวนเพื่อเรียกยอดเข้าชมทางออนไลน์

กลุ่มคอสเพลย์ตั้งโต๊ะขายน้ำแช่เท้า-2 กลุ่มคอสเพลย์ตั้งโต๊ะขายน้ำแช่เท้า-3 กลุ่มคอสเพลย์ตั้งโต๊ะขายน้ำแช่เท้า-4

ข้อมูลจาก : scmp

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 17:30 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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