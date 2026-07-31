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ด่วน! รวบแล้ว “ไอ้ธง-ไอ้ป๋อง” รับยิงสองพี่น้องรัสเซียเสียชีวิต ก่อนฝังร่างบนเขา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 16:50 น.
ด่วน! รวบแล้ว "ไอ้ธง-ไอ้ป๋อง" รับยิงสองพี่น้องรัสเซียเสียชีวิต ก่อนฝังร่างบนเขา

ด่วน! รวบแล้ว “ไอ้ธง-ไอ้ป๋อง” ทิ้งจักรยานยนต์หนีเข้าป่า สระแก้ว รับยิงสองพี่น้องรัสเซียเสียชีวิต ก่อนฝังร่างคาดบนเขาชีจรรย์

ความคืบหน้ากรณีสองพี่น้องชาวรัสเซีย หลังหายตัวไปขณะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุม “นายธง” หนึ่งในผู้ต้องหาคดีนี้ได้ หลังขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีผ่านพื้นที่รอยต่อเขตตำบลเขาแหลม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด จนต้องทิ้งรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งหลบหนีเข้าไปในป่า ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถติดตามจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุด

ส่วน “นายป๋อง” ผู้ต้องหาอีกรายอาศัยจังหวะวิ่งหลบหนีเข้าป่าเช่นกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่ พร้อมกระจายกำลังค้นหาอย่างเข้มข้น หลังมีรายงานว่าผู้ต้องหายังคงหลบซ่อนตัวอยู่ภายในป่า ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมตัวได้แล้วเช่นกัน

สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เดินทางลงพื้นที่บัญชาการปฏิบัติการด้วยตนเอง พร้อมสั่งการเร่งติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีให้ครบถ้วน เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ นายธงเผยว่า นายป๋องเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงสองพี่น้องชาวรัสเซียจนเสียชีวิต ก่อนนำร่างไปฝังบริเวณภูเขา ซึ่งคาดว่าเป็นเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี

ที่มา: ไทยรัฐ , FB/ Paijid Live News , FB/ สยามชล นิวส์

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 16:50 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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