ทนายแก้ว โพสต์แล้ว หลังหวนคืนบัลลังก์เก่าโหนกระแส แฟนๆ กระหน่ำคอมเมนต์
ทนายแก้ว คัมแบ็ก! เคลื่อนไหวครั้งแรก หลังหวนคืนบัลลังก์เก่าโหนกระแส แฟนคลับกระหน่ำคอมเมนต์ต้อนรับกลับบ้านเก่า
สร้างความฮือฮาให้กับกลุ่มแฟนคลับไม่น้อยเลย เมื่อรายการ โหนกระแส ในวันนี้ 31 กรกฎาคม 2569 เปิดตัวทนายคนใหม่แต่หน้าเก่า อย่าง ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล หรือฉายาใหม่จากพี่หนุ่ม กรรชัย ว่า “ทนายแก้ว ออนิว” หลังหายหน้าหายตาไปจากจอโหนกระแสนานถึง 6 เดือนด้วยกันจากปมข่าวฉาวเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ล่าสุดหลังจบรายการโหนกระแส ทนายแก้ว เคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยข้อความสั้น ๆ และภาพประกอบน่ารัก ๆ ว่า “สวัสดีครับ…ผมทนายเเก้ว ออนิวเองครับ ตื่นเต้นมากครับ ครั้งเเรกครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับทุกคน #ทนายเเก้ว #โหนกระเเส” ท่ามกลางคอมเมนต์ของเหล่าแฟนคลับที่เข้ามาให้การต้อนรับทนายแก้วกลับสู่บ้านเก่าด้วยความดีใจ
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อ้างอิงจาก : FB ทนายแก้ว
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