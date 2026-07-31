สรุปไทม์ไลน์ สองพี่น้องรัสเซียหายตัว จากวงจรปิดถึงหมายจับป๋อง-ธง
สรุปไทม์ไลน์คดีสองพี่น้องรัสเซียหายตัว ไล่เรียงหลักฐาน หายตัวที่ชลบุรี ตั้งแต่ภาพกล้องวงจรปิดคืนสุดท้าย ถึงหมายจับ “ป๋อง-ธง” ก่อนรวบตัว
เช้ามืดวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 04.00 น. พี่สาวชาวรัสเซียวัย 22 ปี และน้องชายวัย 17 ปี ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากที่พักในจังหวัดชลบุรี กล้องวงจรปิดบันทึกภาพทั้งคู่แวะร้านสะดวกซื้อ ก่อนเข้าสู่เส้นทางมอเตอร์เวย์มาบตาพุด–นาจอมเทียน
เวลา 04.21 น. กล้องจับภาพรถของทั้งคู่บริเวณใกล้แยกใต้สะพานชากแง้ว ทั้งสองขี่รถเกือบถึงด่านเก็บเงิน ก่อนย้อนกลับมายังถนนคู่ขนาน และจอดพูดคุยกับบุคคลหนึ่งประมาณ 2 นาที ระหว่างเวลา 04.31 ถึง 04.33 น. ปรากฏรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยขี่ตามหลังมา จากนั้นรถของสองพี่น้องกลับมาที่แยกไฟแดงใต้สะพานมอเตอร์เวย์บ้านชากแง้ว ก่อนหายไปจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด
ครอบครัวแจ้งตามหา
วันที่ 28 กรกฎาคม หลังติดต่อทั้งสองไม่ได้ ครอบครัวเผยแพร่ประกาศตามหาผ่านโซเชียลมีเดีย และเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ มีรายงานจากสื่อว่าโทรศัพท์ของพี่สาวเคยส่งข้อความสั้นถึงแม่ก่อนขาดการติดต่อ แต่รายละเอียดนี้ยังเป็นข้อมูลตามรายงานของสื่อ ไม่ใช่คำแถลงยืนยันจากตำรวจไทยโดยตรง
พบรถถูกถอดชิ้นส่วนฝังดิน
วันที่ 29 กรกฎาคม ชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่หลังพบชายกลุ่มหนึ่งนำสิ่งของไปฝังในพื้นที่ป่าช้าเก่า ตำรวจเข้าตรวจสอบและพบรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องถูกถอดแยกชิ้นส่วนและฝังไว้ใกล้บ้านของบุคคลที่อยู่ในข่ายสอบสวน ชาย 4 คนที่อยู่บริเวณดังกล่าวหลบหนีไปก่อนเจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่
คืนเดียวกัน มีรายงานว่านายฑนา หรือ “ป๋อง” อายุ 43 ปี และนายธงชัย หรือ “ธง” อายุ 39 ปี หลบหนีออกจากพื้นที่ด้วยรถสามล้อเครื่อง โดยใช้ผ้าใบคลุมอำพราง ท่ามกลางกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 200 นายที่ปิดล้อมอยู่ ตำรวจจึงควบคุมตัวชายอีก 2 คนที่รู้จักกันในชื่อ “เสือโหย” และ “นายผาง” มาสอบปากคำในประเด็นช่วยเหลือการหลบหนีและการฝังซากรถ ก่อนปล่อยตัวทั้งสองในเวลาต่อมาหลังสอบปากคำครึ่งวัน โดยทั้งคู่ยังมีสถานะเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย ไม่ใช่ผู้ต้องหาตามหมายจับ
ศาลออกหมายจับ
วันที่ 30 กรกฎาคม พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ขอศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับนายฑนาและนายธงชัย ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ หรือรับของโจร ตามหลักฐานที่เชื่อมโยงกับรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหาย ทั้งนี้ ยังไม่มีการแจ้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายหรือลักพาตัวแต่อย่างใด สถานะทางกฎหมายของทั้งสองจึงเป็น “ผู้ต้องหา” ในคดีทรัพย์เท่านั้น
ตำรวจภูธรภาค 2 ระดมกำลังพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและสุนัขตำรวจ กระจายค้นหาพื้นที่ป่าช้าเก่า บ้านร้าง เส้นทางวิหารเซียน–เขาชีจรรย์ บ่อน้ำ และอ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง แต่ยังไม่พบตัวสองพี่น้อง
ฝ่าด่านที่จันทบุรี
เวลา 00.49 น. วันที่ 31 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ประจำด่านบ้านเขาแหลม ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบชาย 2 คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา คนหนึ่งแต่งกายคล้ายตำรวจ เจ้าหน้าที่จำลักษณะได้ว่าคล้ายผู้ต้องหาตามหมายจับ จึงส่งสัญญาณให้หยุด แต่ทั้งคู่เร่งเครื่องฝ่าด่านมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสระแก้ว
ตำรวจไล่ติดตามเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ก่อนรถต้องสงสัยเลี้ยวเข้าเส้นทางย่อยและหลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่จันทบุรีและสระแก้วจึงเพิ่มกำลังตรวจตราเส้นทางและแนวชายแดนอย่างเข้มงวด
สถานะล่าสุด ยังไม่มีการยืนยันการจับกุม
ช่วงบ่ายวันที่ 31 กรกฎาคม มีข้อมูลเผยแพร่ผ่านเพจโซเชียลมีเดียจาก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ว่าตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองได้แล้ว อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบยังไม่พบคำยืนยันอย่างเป็นทางการจากตำรวจภูธรภาค 2 หรือสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ว่าจับกุมที่ใด เวลาใด และพบของกลางหรือเบาะแสของสองพี่น้องเพิ่มเติมหรือไม่ ขณะที่รายงานจากสื่อหลักในช่วงเวลาใกล้เคียงกันยังระบุตรงกันว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวอยู่ ยังไม่พบตัวผู้ต้องหาทั้งสอง
ข้อมูลเรื่องการจับกุมจึงยังต้องถือเป็นกระแสจากโซเชียลมีเดียเท่านั้น จนกว่าจะมีคำแถลงยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนชะตากรรมของพี่น้องชาวรัสเซียทั้งสองยังอยู่ระหว่างการค้นหา คู่ขนานไปกับการไล่ล่าผู้ต้องหาตามหมายจับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! เจอซากจยย. 2 พี่น้องชาวรัสเซีย ถอดชิ้นส่วนฝังดิน ใกล้บ้าน นายป๋อง ผู้ต้องสงสัย ตร.เร่งแกะรอย
- ออกหมายจับ ‘ป๋อง-ธง’ ขุดหลุมฝังซากรถ สองพี่น้องรัสเซีย หนีขึ้นซาเล้งคลุมผ้าใบ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: