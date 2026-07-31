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แผ่นดินไหว อินโดนีเซีย ขนาด 4.6 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ไม่กระทบไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 16:18 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 16:18 น.
แผ่นดินไหว อินโดนีเซีย ขนาด 4.6 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ไม่กระทบไทย

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว แจ้งแผ่นดินไหว อินโดนีเซีย ขนาด 4.6 เวลา 15.31 น. ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ไม่กระทบไทย

30 ก.ค. 2569 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เวลา 15.31 น. ตามเวลาประเทศไทย เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.6 บริเวณตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ความลึก 10 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 710 กิโลเมตร

ข้อมูลแผ่นดินไหว อินโดนีเซีย
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

ทั้งนี้ ไม่มีรายงานผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนในประเทศไทยแต่อย่างใด

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 16:18 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 16:18 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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