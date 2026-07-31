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แผ่นดินไหว อินโดนีเซีย ขนาด 4.6 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ไม่กระทบไทย
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว แจ้งแผ่นดินไหว อินโดนีเซีย ขนาด 4.6 เวลา 15.31 น. ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ไม่กระทบไทย
30 ก.ค. 2569 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เวลา 15.31 น. ตามเวลาประเทศไทย เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.6 บริเวณตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ความลึก 10 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 710 กิโลเมตร
ทั้งนี้ ไม่มีรายงานผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนในประเทศไทยแต่อย่างใด
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