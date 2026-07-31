อ.ปวิน ออกโรงป้องสถานทูตไทย ยันไม่มีทาง “นั่งทับเรื่อง” เคส “ฮลุน โซโล่” ชี้ละเลยมีแต่เสียกับเสีย
อ.ปวิน ตั้งข้อสังเกต ความล่าช้าของสถานทูตไทย ณ กรุงอังการา ในกรณีการเสียชีวิตของฮลุน โซโล่ ยัน “…ไม่มีทางที่จะนั่งทับเรื่องไว้…”
ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการไทยที่พำนักในต่างประเทศ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ยืนยันความเชื่อมั่นที่มีต่อสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี ซึ่งดูแลพื้นที่ประเทศจอร์เจียด้วย ในกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าสถานทูตทำงานล่าช้า
อ.ปวินระบุว่า ตนเชื่อมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าสถานทูตไม่มีทางปล่อยเรื่องนี้ค้างไว้ โดยชี้ว่าสถานทูตได้นำหลักฐานมาชี้แจงว่าไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียโดยตรง และเพิ่งได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมาเท่านั้น
เหตุผลที่ อ.ปวิน เชื่อว่าสถานทูตไม่ละเลย
อ.ปวินให้เหตุผลว่า การปล่อยเรื่องค้างไว้ผิดหลักปฏิบัติทางการทูต และการเพิกเฉยของสถานทูตย่อมต้องถูกตำหนิจากกระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ ทั้งจากสำนักงานใหญ่และจากสาธารณชน ไม่มีนักการทูตคนใดต้องการถูกตำหนิเช่นนั้น ในทางตรงข้าม การให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วย่อมเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของทั้งสถานทูตและตัวเอกอัครราชทูตเอง จึงไม่มีเหตุผลใดที่สถานทูตจะปล่อยเรื่องนี้ไว้โดยไม่ดำเนินการ
สถานทูตชี้แจงไทม์ไลน์สอดคล้องกัน
ความเห็นของ อ.ปวิน สอดคล้องกับคำชี้แจงที่เพจเฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียโดยตรง และเพิ่งได้รับแจ้งครั้งแรกจากกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2569
อย่างไรก็ตาม มีรายงานจากสื่อไทยบางสำนักระบุว่าตำรวจท้องถิ่นจอร์เจียได้แจ้งเรื่องนี้ให้กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียทราบตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่สถานทูตไทยจะได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการนานพอสมควร จุดนี้ยังมีรายละเอียดวันที่คลาดเคลื่อนกันระหว่างแหล่งข่าว ควรตรวจสอบกับสถานทูตอีกครั้งเพื่อความชัดเจน แต่ในภาพรวมชี้ไปทางเดียวกันว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากขั้นตอนฝั่งจอร์เจียมากกว่าการเพิกเฉยของฝ่ายไทย
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