ศาลสั่งคุกรอลงอาญา 2 ปี ผัวเมียสารภาพเผาหวย “ป้าขยัน” ยอมชดใช้แสนห้า
อัปเดตคดีหวย 6 ล้าน ‘ป้าขยัน’ ศาลสั่งจำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ปี สองผัวเมียชดใช้ 150,000 พร้อมกล่าวขอโทษ รับสารภาพนำลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ไปเผาทิ้งจริง
คดีหวยอลเวงของ ป้าขยัน หรือ นางสาวสายัญ ดอกไม้ แม่ค้าขายผักบุ้งชาวจังหวัดสุโขทัย วัย 54 ปี ล่าสุดศาลพิพากษาลงโทษเพื่อนบ้านสองสามีภรรยา หลังรับสารภาพว่าขโมยลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ไปเผาทำลายทิ้ง
เมื่อวันที่ 31 กรกรฎาคม 2569 ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ ทนายความของป้าขยัน โพสต์อัปเดตความคืบหน้าคดี ระบุว่า ลุงเดชและแหวว สองสามีภรรยา ให้การรับสารภาพในชั้นศาลว่าลักทรัพย์ลอตเตอรี่ไปเผาทำลายจริง ศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 1 ปี ปรับคนละ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี และให้ทำสาธารณประโยชน์ 24 ชั่วโมง และรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 4 ครั้ง
จำเลยจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายกรณีอื่น ๆ ให้ป้าขยันจำนวน 150,000 บาท และกล่าวขอโทษในห้องพิจารณาคดี
ทั้งคู่ยืนยันจะให้ความร่วมมือเป็นพยาน เพื่อให้ป้าขยันใช้สิทธิ์เรียกร้องเงินรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไป โดยป้าขยันสงวนสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลส่วนนี้ไว้
ย้อนเหตุการณ์คดีนี้ ป้าขยัน ชาวตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ป้าขยันไปรับลอตเตอรี่ที่สั่งจองไว้ 3 ใบจากแผง ป้าแห้ง แม่ค้าเจ้าประจำ ประกอบด้วยเลขท้าย 15, 70 และ 73 ป้าแห้งเย็บสลากรวมกันไว้ กล้องวงจรปิดบันทึกภาพตอนจ่ายเงิน 300 บาทไว้ชัดเจน หนึ่งในนั้นคือสลากหมายเลข 173770 ซึ่งตรงกับรางวัลที่ 1 มูลค่า 6 ล้านบาท
ป้าขยันใช้โทรศัพท์มือถือตรวจรางวัลเองไม่เป็น ตกเย็นวันที่ 1 มิถุนายน จึงนำสลากไปให้ แหวว เพื่อนบ้านช่วยตรวจ แหววแจ้งว่าถูกรางวัลที่ 1 กระโดดกอดด้วยความดีใจ และบอกให้ฝากสลากไว้ก่อนเพื่อป้องกันการถูกขโมย โดยมีญาติของแหววชื่อ มน มี และ เล็ก อยู่ในเหตุการณ์ด้วย พอเช้าวันที่ 2 มิถุนายน ป้าขยันไปทวงถาม ลุงเดช สามีของแหวว กลับบอกว่าตรวจแล้วไม่ถูกรางวัล พร้อมขยำสลากทิ้งลงถังขยะต่อหน้า ป้าขยันเกรงใจจึงไม่กล้าโต้แย้ง
จากนั้น 4 มิถุนายน 2569 ป้าขยันไปซื้อใบตรวจรางวัลที่แผงป้าแห้ง ซึ่งป้าแห้งยืนยันว่าสลากหมายเลข 173770 ถูกรางวัลที่ 1 จึงพากันไปค้นถังขยะ พบสลากเพียง 2 ใบ ส่วนใบที่ลงท้ายด้วย 70 หายไป ป้าแห้งพาป้าขยันเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก
ในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ทั้งสองฝ่ายให้การไม่ตรงกัน แหววและเดชอ้างว่าตรวจให้วันที่ 2 มิถุนายนและคืนสลากครบแล้ว ขณะที่ทนายความชี้ว่าหากเรื่องที่ป้าขยันเล่าเป็นความจริงจะเข้าข่ายความผิดฐานยักยอกทรัพย์ โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
ตำรวจรวบรวมหลักฐานสำคัญ ทั้งคำให้การของป้าแห้ง ภาพถ่ายต้นขั้วสลาก และภาพวงจรปิดที่ป้าขยันจ่ายเงินซื้อสลาก จนเชื่อได้ว่าป้าขยันซื้อหวยทั้งสามใบจริง วันที่ 10 มิถุนายน พล.ต.ต.สถาพร ศรีภิรมย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ประสานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่ออายัดสลากใบนี้
ต่อมาวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยแจ้งความคืบหน้าว่ารู้ตัวคนขโมยแล้ว ลุงเดชรับสารภาพว่าขโมยไปทำเพียงคนเดียวและนำไปเผาทิ้งเพราะความกลัว ส่วน แหวว ภรรยาอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็น ตำรวจยืนยันว่าป้าขยันถูกรางวัลที่ 1 จริง และเดินหน้าสอบสวนดำเนินคดีจนนำมาสู่คำพิพากษาของศาลในที่สุด
ขั้นตอนต่อไป ทนายความเตรียมพาป้าขยันเดินทางไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อใช้สิทธิ์ในฐานะเจ้าของสลากตัวจริงขอรับเงินรางวัล 6 ล้านบาท
ข้อมูลจาก : ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์
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