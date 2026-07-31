ในหลวง พระราชินี เตรียมเสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 8 ส.ค. 69
กำหนดพระราชทานเพลิงศพผู้ก่อตั้ง BDMS และบางกอกแอร์เวย์ส วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 17.00 น. ณ วัดเทพศิรินทราวาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เตรียมเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
นายแพทย์ปราเสริฐถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 สิริอายุ 93 ปี ครอบครัวตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร โดยมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเมื่อวันที่ 22 เมษายน และสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 23 ถึง 28 เมษายน ต่อมาวันที่ 1 สิงหาคม มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน ณ ศาลา 16 วัดเทพศิรินทราวาส ก่อนถึงกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 8 สิงหาคมนี้
ผู้ก่อตั้งธุรกิจสำคัญของไทย
นายแพทย์ปราเสริฐเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เครือโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ของประเทศ เป็นผู้ก่อตั้งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 ประวัติและเส้นทางธุรกิจของท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความไว้อาลัยที่ The Thaiger เคยนำเสนอไว้
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