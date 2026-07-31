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แม่ร้องสื่อ ร้านหมูกระทะดูดควันพ่นใส่บ้าน ทำลูก 2 คนป่วยทางเดินหายใจ-อพยพนอนโรงแรม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 16:19 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 16:28 น.
แม่ร้องสื่อ ร้านหมูกระทะดูดควันพ่นใส่บ้าน ทำลูก 2 คนป่วยทางเดินหายใจ-อพยพนอนโรงแรม

แม่ร้องสื่อ ร้านหมูกระทะติดที่ดูดควัน 8 ตัวพ่นใส่บ้าน ทำลูก 2 คนป่วยระบบทางเดินหายใจ ซ้ำร้ายร้องเรียนหน่วยงานเรื่องเงียบกริบ ต้องอพยพนอนโรงแรม

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงเรื่องราวการร้องเรียนของ คุณแม่ลูกสองรายหนึ่ง เกี่ยวกับปัญหาเรื่องมลพิษที่เกิดจากบ้านข้าง ๆ กันประกอบธุรกิจร้านปิ้งย่าง แต่ดันติดเครื่องดูดควัน ระบายอากาศในร้านพ่นเข้าใส่บ้านของคุณแม่ลูกสองรายนี้ จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกทั้ง 2 คนของเธอป่วยระบบทางเดินหายใจ ต้องอพยพไปเช่าโรงแรมเพื่อให้ลูก ๆ ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่

ทางเพจ อรรถรส ได้สรุปเรื่องราวการร้องเรียนที่เกิดขึ้นนี้เอาไว้ ระบุว่า “เรื่องราวความเดือดร้อนนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อคุณแม่เจ้าของบัญชี TikTok ชื่อ “แม่น้องมิลิน มินดา” ได้ออกมาโพสต์คลิประบายความทุกข์ใจอย่างหนัก ต้นเหตุของเรื่องมาจากร้านหมูกระทะที่เพิ่งมาเปิดใหม่ติดกับบริเวณข้างบ้าน การเปิดร้านนี้ได้สร้างมลพิษอย่างรุนแรงให้กับครอบครัวของเธอ ทั้งเสียงการทำงานของเครื่องดูดควัน พัดลมระบายอากาศ กลิ่นอาหาร และควันไฟที่ลอยเข้ามาในบริเวณบ้าน
ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่า ทางร้านได้ติดตั้งท่อพัดลมระบายอากาศถึง 8 ตัวไว้บริเวณซอกกำแพง โดยหันทิศทางลมพุ่งตรงเข้าใส่กำแพงบ้านของคุณแม่แบบเต็ม ๆ

นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งมอเตอร์เครื่องดูดควันขนาดใหญ่ไว้ตรงกับตำแหน่งห้องนอนของบ้านพอดี โดยที่ทางร้านอ้างว่าใช้ของดี

คุณแม่ ระบุว่า ทางร้านจัดการระบบได้ดีจนร้านตัวเองไร้ควัน แต่กลับผลักภาระและปล่อยมลพิษทั้งหมดมาให้บ้านของเธอแทน แถมในช่วงที่ร้านมีการปรับปรุงต่อเติม ก็มักจะทำในช่วงที่ครอบครัวเลิกงานและลูกเลิกเรียนกลับมา จนส่งเสียงดังรบกวน ทำให้ลูก ๆ ไม่สามารถนอนพักผ่อนได้

มลพิษที่ถูกปล่อยเข้ามาในบ้านทำให้ลูกสาวได้รับผลกระทบอย่างหนัก มีอาการแสบจมูกจนถึงขั้นนั่งร้องไห้ด้วยความทรมาน ลูกคนโตมีอาการป่วยและไออย่างหนัก จนคุณแม่ต้องพาไปหาหมอและได้รับยารักษาโรคระบบทางเดินหายใจกลับมากินแบบยกชุด

สถานการณ์เลวร้ายลงจนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว ทำให้ต้องแยกกันอยู่ โดยลูกคนเล็กต้องย้ายไปพักอาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษและเพื่อสุขภาพของเด็ก

สภาพแวดล้อมในบ้านแย่จนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันหรือพักผ่อนได้อย่างปกติ บางคืนครอบครัวต้องแก้ปัญหาด้วยการหอบข้าวของหนีไปเปิดโรงแรมนอน

ภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านเผยให้เห็นถึงความวุ่นวาย เมื่อเด็กร้องไห้งอแงอยู่ที่พื้น ทำให้ผู้ใหญ่ต้องเข้ามาปลอบใจและเตรียมตัวเก็บข้าวของปิดไฟออกจากบ้านไป และเมื่อกลับมาจากโรงแรม คุณแม่ก็ต้องมาเปิดหน้าต่างบ้านให้กว้างที่สุดเพื่อระบายกลิ่นและควันให้จางลง

สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้คุณแม่ต้องแบกรับความเครียดและภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยใช่เหตุ ทั้งค่าที่พักแต่ละคืน และค่าซ่อมแซมทำประตูบ้านใหม่

เมื่อคุณแม่พยายามไปพูดคุยให้ทางร้านแก้ไข ทางร้านกลับหาว่าเธอใจร้าย ซึ่งคุณแม่มองว่า การกระทำของร้านนั้นเห็นแก่ตัวมาก เอาใจแต่ลูกค้าจนไม่มีจิตสำนึก ทั้งที่เคยเตือนไปแล้วว่าที่บ้านมีเด็กและคนแก่อาศัยอยู่ แต่ร้านก็เพิกเฉย เปิดให้บริการรับเงินเข้ากระเป๋าตามปกติ ส่วนครอบครัวคุณแม่กลับต้องมาเสียทั้งเงินและสุขภาพ

แม้จะมีชาวเน็ตเข้ามาแนะนำข้อกฎหมายว่า หากร้านไม่มีใบอนุญาตต้องถูกสั่งปิดทันที หรือถ้ามีใบอนุญาตจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ซึ่งคุณแม่ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว แต่เรื่องก็ยังเงียบ และร้านยังคงเปิดให้บริการตามปกติ คุณแม่จึงตัดสินใจนำเรื่องมาร้องเรียนสื่อและขอให้ชาวโซเชียลช่วยแชร์ โดยย้ำจุดยืนว่า ไม่ได้ต้องการอะไรมาก ขอแค่ให้ร้านแก้ไขระบบดูดกลิ่นและควันให้ถูกต้อง ไม่ปล่อยมลพิษเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้บ้านของเธอก็พอแล้ว”

แม่ร้องสื่อ ร้านหมูกระทะดูดควันพ่นใส่บ้าน ทำลูก 2 คนป่วยทางเดินหายใจ-อพยพนอนโรงแรม-7 แม่ร้องสื่อ ร้านหมูกระทะดูดควันพ่นใส่บ้าน ทำลูก 2 คนป่วยทางเดินหายใจ-อพยพนอนโรงแรม-6

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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, TikTok @pang.milinminda

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 16:19 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 16:28 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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