เพจดัง แจงปมตามหา “ฮลุน โซโล่” ยันตำรวจจอร์เจีย ไม่ได้แจ้งเรื่องตั้งแต่แรก
เพจดัง แจงปมตามหา “ฮลุน โซโล่” เผยทำตามคำขอญาติ พร้อมปกป้องสถานทูตไทย ยันตำรวจจอร์เจีย ไม่ได้แจ้งเรื่องตั้งแต่แรก
เพจเฟซบุ๊ก เที่ยวทูร์เคีย์ โพสต์ข้อความชี้แจงกรณีการค้นหา “ฮลุน โซโล่” ซึ่งหายตัวไประหว่างเดินทางถ่ายคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจีย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางครอบครัวได้ประกาศตามหาเนื่องจากขาดการติดต่อเป็นเวลานานถึง 2 สัปดาห์ว่า “ขออนุญาตโพสและชี้แจงเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ เนื่องจากหลายคนยังตามด่าไม่เลิกรา
ทางทีมงาน คุณทอม คุณคิตตี้ เฮียสุทิน น้องเบนซ์ ทางเราลงเข้าแจ้งความคนหายตั้งแต่เช้า และแจ้งให้ทางญาติทราบแล้ว มีการ VDO call กัน มีหลักฐาน ชัดเจนว่าทางญาติให้ทางคุณทอมดำเนินการขั้นตอนในสถานีตำรวจ ซึ่งจะมาลงดีเทลว่า เราต้องไปถึง 3 โรงพัก ใช้ระยะเวลาทั้งวัน และทางญาติเองเป็นคนขอให้อย่าเพิ่งแจ้งลงสื่ออย่างเป็นทางการ ให้รอเจ้าหน้าที่สถานฑูตมาถึงก่อน
ทางเราให้ความร่วมมือทุกอย่าง ตามที่ญาติร้องขอและทางน้อง ๆ ก็แจ้งมาว่าเจ้าหน้าที่ก็ขอให้อย่าเพิ่งลงประกาศข่าวการเสียชีวิตก่อน มันมีแค่นี้เลย แต่พอทางคุณว่านลง และทางเราก็ไม่ทราบว่าญาติได้ประสานงานกับทางเพจคุณว่านและอนุญาตให้คุณว่านลงประกาศ ทางอุ้มและเฮียสุทิน จึงมีความรู้สึกว่าทำไมไม่รอให้ญาติแจ้งเอง ประเด็นมันมีอยู่แค่นี้เลยค่ะ ที่ได้มีอารมณ์กันตั้งแต่แรก
และมีหลายคนแย้งสื่อจอร์เจียลงก่อนก็ใช่ค่ะ ตอนไปแจ้งความตำรวจและสื่อยังไม่ทราบเลยว่าน้องเป็นยูทูปเบอร์ที่มีคนติดตามหลายล้านคน เป็นทางคุณทอมที่บอก แต่สถานีตำรวจเขาก็มีนักข่าวอยู่พอเขาทราบเขาเลยเอาไปลง กรณีตำรวจมีการพาดพิงสถานทูตว่าแจ้งไปตั้งแต่แรก ต้องขอปกป้องสถานทูตนะคะ ตำรวจไม่ได้แจ้งเลยค่ะ ถ้าตำรวจแจ้งมาทางสถานทูตแจ้งญาติแล้วค่ะ คงไม่ต้องออกตามหากัน
สุดท้ายแล้วทุกคน ช่วยกันด้วยใจ ไม่ว่าจะจากทางไหน แต่สุดท้ายแล้วตอนนี้ทำได้แค่รอผลชันสูตร เราไม่สามารถไปเร่งรัดทางการของจอร์เจียได้หรอกนะคะ ได้แต่แค่ขอความร่วมมือ คนที่อยู่ไทยไม่มีประสบการณ์การติดต่อราชการในประเทศจอร์เจียจะไม่ทราบเลยว่าขั้นตอนยุ่งยากมากขนาดไหน นอกจากจะต้องใช้ล่ามที่ได้การรับรองแล้วยังต้องมีการให้ปากคำ ต้องเซ็นเอกสารรับรองอีก
ต้องขอบพระคุณพี่ ๆ ทุกคน ที่ช่วยเหลือ และขอโทษพี่ ๆ ทุกคนต้องตกเป็นดราม่าจากการที่เราไม่ได้ทำงานกันเป็นทีมไม่ได้มีการสื่อสารกันที่ชัดเจนแต่แรก ใด ๆ แล้ว ทางตัวอุ้มเอง ยังคงทำบริษัทอยู่ที่นี่ ยังคงให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว นักศึกษา โดยไม่รับสินน้ำใจแต่อย่างใด มันคือเจตนารมณ์ที่ทำมาหลายปีและจะคงทำต่อไปค่ะ อะไรที่พลาดที่ผิดก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะ และต่อจากนี้ ก็เป็นหน้าที่ของทางสถานทูตที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ขอบพระคุณค่ะ
ปล.ขอขอบพระคุณลูกค้า พี่น้อง เพื่อนๆ ทุกๆคนที่รักอุ้มและบางคนถึงขั้นโต้ตอบกับบางคอมเม้นแบบรุนแรง ขอให้เลิกแล้วต่อกัน ไม่อยากให้เป็นวจีกรรมกัน ต้องขอบคุณมากจริงๆ และต้องขอบคุณกับทีมงานอาสาที่ทำงานด้วยกันมาทุกๆคนในหลายๆเคส แม้อาจจะขอบคุณได้ไม่ครบทุกคนแต่ขอบคุณจากใจ”
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