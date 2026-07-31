มาดามแป้ง เกือบตาบอด ม่านตาอักเสบหนัก วัย 25 ปี เผยคำสอนพ่อดึงสติ
มาดามแป้ง เล่าอดีตม่านตาซ้ายอักเสบ เกือบตาบอด วัย 25 ปี เผยได้คำสอนพ่อดึงสติให้ลุกขึ้นสู้ ชี้จุดเปลี่ยนสำคัญให้เข้าใจผู้พิการ
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ โพสต์ภาพคู่ คุณพ่อโพธิพงษ์ ล่ำซำ พร้อมแนวคิดที่ยึดถือมาจนปัจจุบันว่า “แปัง ในวัย 25 ปี มีอาการม่านตาอักเสบข้างซ้าย จนทำให้เกือบตาบอด แต่มีคำสอนของคุณพ่อโพธิพงษ์ ล่ำซำ ที่ทำให้แป้งกลับมาลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้ง
“แม้ลูกไม่มีตาซ้าย ลูกก็ยังมีตาขวามิใช่หรือ ไม่มีอะไรเป็น It’s not the end of the world”
เป็นแนวทางการใช้ชีวิตของแป้งมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าปัญหานั้นจะใหญ่แค่ไหน แป้งก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ”
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2566 มาดามแป้ง เคยให้สัมภาษณ์กับรายการตีสิบเผยเรื่องราวครั้งใหญ่ในชีวิตเกือบสูญเสียการมองเห็นในวัย 25 ปี พร้อมเผยบทเรียนชีวิต หันมาทำบุญช่วยเหลือสังคม
มาดามแป้ง เล่าว่า ในวัย 25 ปี เธอประสบเหตุการณ์ครั้งใหญ่เมื่อตาข้างซ้ายเริ่มพร่ามัว ตาฝ้า และมองไม่เห็น โดยมีอาการอักเสบทรมานอยู่นานเกือบ 2 ปี เมื่อไปพบคุณหมอจึงได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่รุนแรงคือ ม่านตาอักเสบ สาเหตุของโรคนี้อาจเกิดขึ้นได้เอง เกิดจากโรคไขข้อ ผลกระทบจากการเคยเป็นโรคอีสุกอีใส หรือบางครั้งก็หาสาเหตุไม่พบ
เวลานั้นเธอมทรมานจนร้องไห้ทุกวันและน้ำหนักลดลงอย่างมากจนกระทั่งคุณพ่อเข้ามาเตือนสติให้หยุดร้องไห้และปลอบใจว่าไม่ใช่จุดจบของโลก หากตาซ้ายมองไม่เห็นก็ยังมีตาขวา
ต่อมาคุณหมอและทีมแพทย์ส่งตัวเธอไปรักษาต่อยังต่างประเทศแต่ก็ยังไม่หาย ทว่าหลังจากเดินทางกลับมาอาการกลับหายเอง และหายขาดต่อเนื่องมานานกว่า 30 ปีแล้ว โดยปกติโรคนี้มักจะไม่หายขาด ถือเป็นเรื่องที่โชคดีมาก
จากประสบการณ์การเกือบสูญเสียอวัยวะตั้งแต่อายุน้อย ทำให้เธอเข้าใจความรู้สึกของของผู้พิการและกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตนทำบุญช่วยเหลือคนตาบอดและผู้พิการมาโดยตลอด
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