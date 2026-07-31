ไขสาเหตุแท้จริง ทำไมผู้อพยพหลายพันคน ทะลักเข้าชายแดนสเปนในวันเดียว?
วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เมืองเซวตา ดินแดนปกครองตนเองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือ เผชิญเหตุผู้คนจำนวนมากว่ายน้ำและปีนข้ามแนวกันคลื่นเข้าสู่ฝั่งสเปนภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง จนศูนย์รับรองผู้อพยพและกำลังเจ้าหน้าที่รับมือไม่ไหว รัฐบาลสเปนต้องส่งทหารและตำรวจเฉพาะทางเข้าเสริมกำลังในวันเดียวกัน
สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานตรงกันว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 9 รายจากความพยายามข้ามทะเลในเหตุการณ์นี้ ขณะที่ตัวเลขสะสมของผู้เสียชีวิตจากความพยายามข้ามพรมแดนเข้าเซวตาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารวมแล้วราว 60 ราย
เซวตาเป็นหนึ่งในพรมแดนทางบกไม่กี่แห่งระหว่างแอฟริกากับสหภาพยุโรป คนที่ข้ามเข้ามาได้จึงถือว่าเหยียบดินแดนสเปนและสหภาพยุโรปแล้วในทางเทคนิค แต่ไม่ได้แปลว่าจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ถาวร
ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ผู้ที่เดินทางเข้ามาในเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นชาวโมร็อกโกทั้งหมด รายงานภาคสนามพบทั้งชาวโมร็อกโก แอลจีเรีย และกลุ่มจากแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา แม้คนส่วนใหญ่ในรอบนี้จะเป็นคนหนุ่มสาวจากโมร็อกโกก็ตาม
ปมที่ 1 ข่าวลือเรื่องคำพิพากษาศาลสเปน
ต้นตอหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือคำวินิจฉัยของศาลฎีกาสเปนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้มาตรการผลักกลับทันทีกับผู้ที่ถูกสกัดกลางทะเลขณะว่ายน้ำเข้าสู่เซวตาหรือเมลียาได้ เพราะกฎหมายเปิดช่องให้ผลักกลับทันทีเฉพาะผู้ที่กำลังข้ามสิ่งกีดขวางทางกายภาพบริเวณชายแดนอย่างรั้วเท่านั้น ผู้ที่ถูกจับกลางทะเลจึงต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายก่อน ไม่สามารถส่งตัวกลับได้ทันที
ทางการสเปนระบุว่าเครือข่ายลักลอบนำคนเข้าเมืองนำคำพิพากษานี้ไปขยายความว่า ผู้ที่ว่ายน้ำถึงเซวตาจะไม่ถูกส่งกลับ และใช้เป็นเหตุจูงใจให้คนจำนวนมากเดินทางมาที่ชายแดน ทั้งฝั่งโมร็อกโกและสเปนต่างกล่าวโทษเครือข่ายอาชญากรรมในประเด็นนี้
อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางหลายคนที่สื่อต่างประเทศสัมภาษณ์ระบุว่าไม่รู้เรื่องคำพิพากษาของศาลมาก่อน ข่าวลือเรื่องกฎหมายจึงอาจเป็นเพียงตัวเร่ง ไม่ใช่คำอธิบายเดียวของเหตุการณ์ทั้งหมด และคำพิพากษานี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ว่ายน้ำถึงเซวตาจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในสเปน ได้สิทธิลี้ภัยทันที ได้สัญชาติสเปนหรือยุโรป หรือไม่มีทางถูกส่งกลับประเทศแต่อย่างใด กำหนดไว้เพียงว่าต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายก่อนส่งตัวกลับในกรณีที่ถูกสกัดทางทะเลเท่านั้น
ปมที่ 2 การควบคุมฝั่งโมร็อกโกที่อ่อนลงผิดปกติ
สื่อสเปนรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวด้านความมั่นคงว่า ในช่วงหลายวันก่อนเกิดเหตุ การตรวจตราบริเวณชายแดนฝั่งโมร็อกโกลดลง ก่อนที่เจ้าหน้าที่ฝั่งนั้นจะหายไปจากบางจุดเป็นเวลาหลายชั่วโมงในวันที่ 30 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชบัลลังก์ของโมร็อกโกพอดี ทำให้คนจำนวนมากเดินทางผ่านเขตชายแดนได้แทบไม่มีการสกัดกั้น
ประเด็นนี้ทำให้เจ้าหน้าที่และนักวิเคราะห์ฝั่งสเปนบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่า การปล่อยให้คนข้ามจำนวนมากอาจไม่ใช่ความบกพร่องโดยบังเอิญ โดยเฉพาะเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเคยมีประวัติใช้การควบคุมผู้อพยพเป็นเครื่องต่อรองทางการเมืองมาก่อน เช่นในวิกฤตเซวตาปี 2564
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ารัฐบาลโมร็อกโกสั่งเปิดทางหรือจงใจสร้างวิกฤตดังกล่าว รัฐบาลสเปนเองยังแถลงอย่างเป็นทางการว่าโมร็อกโกให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นและรับตัวผู้เข้าเมืองกลับ ขณะที่เจ้าหน้าที่โมร็อกโกในเวลาต่อมาก็ใช้แก๊สน้ำตาและรถฉีดน้ำเพื่อสลายกลุ่มคนบริเวณชายแดนเช่นกัน จึงยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นคำสั่งทางการเมืองจากฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
ปมที่ 3 ความหวังเข้าสู่ยุโรปที่สะสมมานาน
เซวตาอยู่ห่างจากเมืองชายแดนของโมร็อกโกเพียงระยะสั้น หลายคนจึงมองว่าเป็นประตูเข้าสู่สเปนและยุโรปที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าการล่องเรือข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ผู้เดินทางบางรายที่สื่อต่างประเทศสัมภาษณ์ระบุถึงความไม่พอใจต่อโอกาสในประเทศของตน และมองว่างานใหญ่อย่างฟุตบอลโลก 2030 ที่โมร็อกโกจะร่วมเป็นเจ้าภาพ ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตคนทั่วไปดีขึ้น คนหนุ่มสาวและบางครอบครัวจึงยอมเสี่ยงว่ายน้ำหรือปีนแนวกั้นเพื่อหางานและอนาคตในยุโรป
ปัจจัยนี้เป็นปัญหาสะสมระยะยาว ไม่ใช่เหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นในวันเดียว ส่วนคำพิพากษาศาลและการควบคุมชายแดนที่อ่อนลงทำหน้าที่เหมือนตัวเร่ง ทำให้คนที่มีความตั้งใจจะข้ามอยู่ก่อนแล้วเชื่อว่าเป็นจังหวะที่ทำได้สำเร็จ
ทำไมสถานการณ์ขยายตัวเร็วขนาดนี้
ลำดับเหตุการณ์ที่น่าจะอธิบายภาพรวมได้ดีที่สุดคือ กลุ่มแรกเริ่มว่ายน้ำหรืออ้อมแนวกันคลื่นเข้าเซวตาได้ก่อน ภาพและข่าวความสำเร็จแพร่กระจายผ่านโทรศัพท์และโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว ข่าวลือเรื่องไม่สามารถผลักกลับผู้ที่เข้าทางทะเลยิ่งเพิ่มแรงจูงใจ คนจากพื้นที่อื่นทยอยเดินทางมายังเมืองชายแดนฝั่งโมร็อกโก เมื่อการควบคุมฝั่งโมร็อกโกลดลงพร้อมกัน จำนวนคนจึงพุ่งจากหลักร้อยเป็นหลักพันในเวลาอันสั้น จนกำลังตำรวจสเปนรับมือไม่ไหว และยิ่งเปิดทางให้คนที่ตามมาข้ามได้ง่ายขึ้นไปอีก
ลำดับนี้เป็นการเรียบเรียงจากข้อมูลหลายแหล่งและยังไม่ใช่ข้อสรุปจากผลสอบสวนอย่างเป็นทางการ สถานการณ์ที่เซวตายังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และตัวเลขผู้เข้าเมืองกับผู้เสียชีวิตอาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในระยะต่อไป
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