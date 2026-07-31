ข่าวต่างประเทศ

ไขสาเหตุแท้จริง ทำไมผู้อพยพหลายพันคน ทะลักเข้าชายแดนสเปนในวันเดียว?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 15:07 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 16:05 น.
ไขสาเหตุที่แท้จริง ทำไมคนหลายพันทะลักเข้าชายแดนสเปนในวันเดียว?
ภาพจำลองสำหรับประกอบบทความเท่านั้น

วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เมืองเซวตา ดินแดนปกครองตนเองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือ เผชิญเหตุผู้คนจำนวนมากว่ายน้ำและปีนข้ามแนวกันคลื่นเข้าสู่ฝั่งสเปนภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง จนศูนย์รับรองผู้อพยพและกำลังเจ้าหน้าที่รับมือไม่ไหว รัฐบาลสเปนต้องส่งทหารและตำรวจเฉพาะทางเข้าเสริมกำลังในวันเดียวกัน

สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานตรงกันว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 9 รายจากความพยายามข้ามทะเลในเหตุการณ์นี้ ขณะที่ตัวเลขสะสมของผู้เสียชีวิตจากความพยายามข้ามพรมแดนเข้าเซวตาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารวมแล้วราว 60 ราย

เซวตาเป็นหนึ่งในพรมแดนทางบกไม่กี่แห่งระหว่างแอฟริกากับสหภาพยุโรป คนที่ข้ามเข้ามาได้จึงถือว่าเหยียบดินแดนสเปนและสหภาพยุโรปแล้วในทางเทคนิค แต่ไม่ได้แปลว่าจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ถาวร

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ผู้ที่เดินทางเข้ามาในเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นชาวโมร็อกโกทั้งหมด รายงานภาคสนามพบทั้งชาวโมร็อกโก แอลจีเรีย และกลุ่มจากแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา แม้คนส่วนใหญ่ในรอบนี้จะเป็นคนหนุ่มสาวจากโมร็อกโกก็ตาม

ปมที่ 1 ข่าวลือเรื่องคำพิพากษาศาลสเปน

ต้นตอหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือคำวินิจฉัยของศาลฎีกาสเปนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้มาตรการผลักกลับทันทีกับผู้ที่ถูกสกัดกลางทะเลขณะว่ายน้ำเข้าสู่เซวตาหรือเมลียาได้ เพราะกฎหมายเปิดช่องให้ผลักกลับทันทีเฉพาะผู้ที่กำลังข้ามสิ่งกีดขวางทางกายภาพบริเวณชายแดนอย่างรั้วเท่านั้น ผู้ที่ถูกจับกลางทะเลจึงต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายก่อน ไม่สามารถส่งตัวกลับได้ทันที

ทางการสเปนระบุว่าเครือข่ายลักลอบนำคนเข้าเมืองนำคำพิพากษานี้ไปขยายความว่า ผู้ที่ว่ายน้ำถึงเซวตาจะไม่ถูกส่งกลับ และใช้เป็นเหตุจูงใจให้คนจำนวนมากเดินทางมาที่ชายแดน ทั้งฝั่งโมร็อกโกและสเปนต่างกล่าวโทษเครือข่ายอาชญากรรมในประเด็นนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางหลายคนที่สื่อต่างประเทศสัมภาษณ์ระบุว่าไม่รู้เรื่องคำพิพากษาของศาลมาก่อน ข่าวลือเรื่องกฎหมายจึงอาจเป็นเพียงตัวเร่ง ไม่ใช่คำอธิบายเดียวของเหตุการณ์ทั้งหมด และคำพิพากษานี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ว่ายน้ำถึงเซวตาจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในสเปน ได้สิทธิลี้ภัยทันที ได้สัญชาติสเปนหรือยุโรป หรือไม่มีทางถูกส่งกลับประเทศแต่อย่างใด กำหนดไว้เพียงว่าต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายก่อนส่งตัวกลับในกรณีที่ถูกสกัดทางทะเลเท่านั้น

ปมที่ 2 การควบคุมฝั่งโมร็อกโกที่อ่อนลงผิดปกติ

สื่อสเปนรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวด้านความมั่นคงว่า ในช่วงหลายวันก่อนเกิดเหตุ การตรวจตราบริเวณชายแดนฝั่งโมร็อกโกลดลง ก่อนที่เจ้าหน้าที่ฝั่งนั้นจะหายไปจากบางจุดเป็นเวลาหลายชั่วโมงในวันที่ 30 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชบัลลังก์ของโมร็อกโกพอดี ทำให้คนจำนวนมากเดินทางผ่านเขตชายแดนได้แทบไม่มีการสกัดกั้น

ประเด็นนี้ทำให้เจ้าหน้าที่และนักวิเคราะห์ฝั่งสเปนบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่า การปล่อยให้คนข้ามจำนวนมากอาจไม่ใช่ความบกพร่องโดยบังเอิญ โดยเฉพาะเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเคยมีประวัติใช้การควบคุมผู้อพยพเป็นเครื่องต่อรองทางการเมืองมาก่อน เช่นในวิกฤตเซวตาปี 2564

แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ารัฐบาลโมร็อกโกสั่งเปิดทางหรือจงใจสร้างวิกฤตดังกล่าว รัฐบาลสเปนเองยังแถลงอย่างเป็นทางการว่าโมร็อกโกให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นและรับตัวผู้เข้าเมืองกลับ ขณะที่เจ้าหน้าที่โมร็อกโกในเวลาต่อมาก็ใช้แก๊สน้ำตาและรถฉีดน้ำเพื่อสลายกลุ่มคนบริเวณชายแดนเช่นกัน จึงยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นคำสั่งทางการเมืองจากฝั่งใดฝั่งหนึ่ง

ปมที่ 3 ความหวังเข้าสู่ยุโรปที่สะสมมานาน

เซวตาอยู่ห่างจากเมืองชายแดนของโมร็อกโกเพียงระยะสั้น หลายคนจึงมองว่าเป็นประตูเข้าสู่สเปนและยุโรปที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าการล่องเรือข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ผู้เดินทางบางรายที่สื่อต่างประเทศสัมภาษณ์ระบุถึงความไม่พอใจต่อโอกาสในประเทศของตน และมองว่างานใหญ่อย่างฟุตบอลโลก 2030 ที่โมร็อกโกจะร่วมเป็นเจ้าภาพ ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตคนทั่วไปดีขึ้น คนหนุ่มสาวและบางครอบครัวจึงยอมเสี่ยงว่ายน้ำหรือปีนแนวกั้นเพื่อหางานและอนาคตในยุโรป

ปัจจัยนี้เป็นปัญหาสะสมระยะยาว ไม่ใช่เหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นในวันเดียว ส่วนคำพิพากษาศาลและการควบคุมชายแดนที่อ่อนลงทำหน้าที่เหมือนตัวเร่ง ทำให้คนที่มีความตั้งใจจะข้ามอยู่ก่อนแล้วเชื่อว่าเป็นจังหวะที่ทำได้สำเร็จ

ทำไมสถานการณ์ขยายตัวเร็วขนาดนี้

ลำดับเหตุการณ์ที่น่าจะอธิบายภาพรวมได้ดีที่สุดคือ กลุ่มแรกเริ่มว่ายน้ำหรืออ้อมแนวกันคลื่นเข้าเซวตาได้ก่อน ภาพและข่าวความสำเร็จแพร่กระจายผ่านโทรศัพท์และโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว ข่าวลือเรื่องไม่สามารถผลักกลับผู้ที่เข้าทางทะเลยิ่งเพิ่มแรงจูงใจ คนจากพื้นที่อื่นทยอยเดินทางมายังเมืองชายแดนฝั่งโมร็อกโก เมื่อการควบคุมฝั่งโมร็อกโกลดลงพร้อมกัน จำนวนคนจึงพุ่งจากหลักร้อยเป็นหลักพันในเวลาอันสั้น จนกำลังตำรวจสเปนรับมือไม่ไหว และยิ่งเปิดทางให้คนที่ตามมาข้ามได้ง่ายขึ้นไปอีก

ลำดับนี้เป็นการเรียบเรียงจากข้อมูลหลายแหล่งและยังไม่ใช่ข้อสรุปจากผลสอบสวนอย่างเป็นทางการ สถานการณ์ที่เซวตายังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และตัวเลขผู้เข้าเมืองกับผู้เสียชีวิตอาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในระยะต่อไป

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ซูมเลขปฏิทิน หลวงปู่สรวง งวด 1 สิงหาคม 2569 เปิดเลขเด่น 5 ตัว เลขเด็ด

ซูมเลขปฏิทิน หลวงปู่สรวง งวด 1 สิงหาคม 2569 เปิดเลขเด่น 5 ตัว

3 นาที ที่แล้ว
งานอนิเมะจีนไล่ตะเพิดกลุ่มคอสเพลย์ตั้งโต๊ะขายน้ำแช่เท้า ข่าวต่างประเทศ

คลื่นไส้! สาวคอสเพลย์ขายน้ำแช่เท้า หนุ่มแห่รอชิม จวกยับไม่เหมาะสม หวั่นเป็นโรค

33 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ป๋อง-ธง&quot; 2 ผู้ต้องหาตามหมายจับ คดีพี่น้องรัสเซียหายตัว ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ “ป๋อง-ธง” 2 ผู้ต้องหาตามหมายจับ คดีพี่น้องรัสเซียหายตัว

45 นาที ที่แล้ว
สรุปไทม์ไลน์ สองพี่น้องรัสเซียหายตัว จากวงจรปิดถึงหมายจับป๋อง-ธง ข่าวอาชญากรรม

สรุปไทม์ไลน์ สองพี่น้องรัสเซียหายตัว จากวงจรปิดถึงหมายจับป๋อง-ธง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! รวบแล้ว &quot;ไอ้ธง-ไอ้ป๋อง&quot; รับยิงสองพี่น้องรัสเซียเสียชีวิต ก่อนฝังร่างบนเขา ข่าว

ด่วน! รวบแล้ว “ไอ้ธง-ไอ้ป๋อง” รับยิงสองพี่น้องรัสเซียเสียชีวิต ก่อนฝังร่างบนเขา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว โพสต์แล้ว หลังหวนคืนบัลลังก์เก่าโหนกระแส แฟนๆ กระหน่ำคอมเมนต์ ข่าว

ทนายแก้ว โพสต์แล้ว หลังหวนคืนบัลลังก์เก่าโหนกระแส แฟนๆ กระหน่ำคอมเมนต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน ออกโรงป้องสถานทูตไทย ยันไม่มีทาง &quot;นั่งทับเรื่อง&quot; เคส &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ชี้ละเลยมีแต่เสียกับเสีย ข่าว

อ.ปวิน ออกโรงป้องสถานทูตไทย ยันไม่มีทาง “นั่งทับเรื่อง” เคส “ฮลุน โซโล่” ชี้ละเลยมีแต่เสียกับเสีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก 1 ปีสองผัวเมีย เผาหวย 6 ล้านป้าขยัน ข่าว

ศาลสั่งคุกรอลงอาญา 2 ปี ผัวเมียสารภาพเผาหวย “ป้าขยัน” ยอมชดใช้แสนห้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ร้องสื่อ ร้านหมูกระทะดูดควันพ่นใส่บ้าน ทำลูก 2 คนป่วยทางเดินหายใจ-อพยพนอนโรงแรม ข่าว

แม่ร้องสื่อ ร้านหมูกระทะดูดควันพ่นใส่บ้าน ทำลูก 2 คนป่วยทางเดินหายใจ-อพยพนอนโรงแรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหว อินโดนีเซีย ขนาด 4.6 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ไม่กระทบไทย ข่าว

แผ่นดินไหว อินโดนีเซีย ขนาด 4.6 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ไม่กระทบไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง แจงปมตามหา &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ยันตำรวจจอร์เจีย ไม่ได้แจ้งเรื่องตั้งแต่แรก ข่าว

เพจดัง แจงปมตามหา “ฮลุน โซโล่” ยันตำรวจจอร์เจีย ไม่ได้แจ้งเรื่องตั้งแต่แรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ในหลวง พระราชินี เตรียมเสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 8 ส.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ล้วงไหแจกเลขปิงปอง งวด 1 ส.ค. 69 เลขเด็ด

ดูด่วน! มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ล้วงไหเลขปิงปอง แจกโชค 3 ตัวตรงงวด 1 ส.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาดามแป้ง วัย 25 ม่านตาอักเสบ หวิดตาบอด ข่าว

มาดามแป้ง เกือบตาบอด ม่านตาอักเสบหนัก วัย 25 ปี เผยคำสอนพ่อดึงสติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขสาเหตุที่แท้จริง ทำไมคนหลายพันทะลักเข้าชายแดนสเปนในวันเดียว? ข่าวต่างประเทศ

ไขสาเหตุแท้จริง ทำไมผู้อพยพหลายพันคน ทะลักเข้าชายแดนสเปนในวันเดียว?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉลยสาเหตุ &quot;โค้ชอ๊อต&quot; พักชุดใหญ่ ใช้ดาวรุ่ง ลงแข่งวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 ข่าวกีฬา

เฉลยสาเหตุ “โค้ชอ๊อต” พักชุดใหญ่ ใช้ดาวรุ่ง ลงแข่งวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องโพสต์ล่าสุด เขตต์ ธาราเขต หลังฝ่ายหญิง เพลง ชนารดี ประกาศจบรัก 7 ปี บันเทิง

ส่องโพสต์ล่าสุด เขตต์ ธาราเขต หลังฝ่ายหญิง เพลง ชนารดี ประกาศจบรัก 7 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ฟรังโก้ บาเรซี่” ตำนานนักฟุตบอล ชาวอิตาเลียนชีวิตในวัย 66 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ สิงหาคม 69 เข้าไม่พร้อมกัน เช็กด่วนได้วันที่ 14 หรือ 26

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนสนิท ฮลุน โซโล่ หัวใจแตกสลาย ย้อนเล่าความหลังสู้ชีวิต-ลำบากด้วยกันมาตลอด ข่าว

เพื่อนสนิท ฮลุน โซโล่ หัวใจแตกสลาย ย้อนเล่าความหลังสู้ชีวิต-ลำบากด้วยกันมาตลอด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายได้ &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ยูทูบเบอร์สายเที่ยว สร้างกำไรภายใน 1 ปี เกือบหลักล้าน ข่าว

เปิดรายได้ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายเที่ยว สร้างกำไร เกือบหลักล้านไม่ถึง 1 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตไทย ออกแถลงยืนยันได้รับแจ้งข่าว “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิตครั้งแรก 29 ก.ค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พันธบัตรออมพลัส 2 พันล้าน เกลี้ยงแอปเป๋าตัง เศรษฐกิจ

ทุบสถิติ! พันธบัตรรัฐบาลออมพลัส 2 พันล้าน ขายเกลี้ยง 21 วิ เช็กรอบใหม่ที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว คัมแบ็กโหนกระแส เผยนาที พี่หนุ่ม เปิดตัวพร้อมชื่อใหม่ แก้ว ออนิว ข่าว

ทนายแก้ว คัมแบ็กโหนกระแส เผยนาที พี่หนุ่ม เปิดตัวพร้อมชื่อใหม่ แก้ว All new

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สว.อังคณา เข้าแจ้งความ เจอเพจตัดต่อข้อความเท็จ เหตุกราดยิงทหารพราน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 15:07 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 16:05 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซูมเลขปฏิทิน หลวงปู่สรวง งวด 1 สิงหาคม 2569 เปิดเลขเด่น 5 ตัว

ซูมเลขปฏิทิน หลวงปู่สรวง งวด 1 สิงหาคม 2569 เปิดเลขเด่น 5 ตัว

เผยแพร่: 31 กรกฎาคม 2569
เปิดประวัติ &quot;ป๋อง-ธง&quot; 2 ผู้ต้องหาตามหมายจับ คดีพี่น้องรัสเซียหายตัว

เปิดประวัติ “ป๋อง-ธง” 2 ผู้ต้องหาตามหมายจับ คดีพี่น้องรัสเซียหายตัว

เผยแพร่: 31 กรกฎาคม 2569
สรุปไทม์ไลน์ สองพี่น้องรัสเซียหายตัว จากวงจรปิดถึงหมายจับป๋อง-ธง

สรุปไทม์ไลน์ สองพี่น้องรัสเซียหายตัว จากวงจรปิดถึงหมายจับป๋อง-ธง

เผยแพร่: 31 กรกฎาคม 2569
ด่วน! รวบแล้ว &quot;ไอ้ธง-ไอ้ป๋อง&quot; รับยิงสองพี่น้องรัสเซียเสียชีวิต ก่อนฝังร่างบนเขา

ด่วน! รวบแล้ว “ไอ้ธง-ไอ้ป๋อง” รับยิงสองพี่น้องรัสเซียเสียชีวิต ก่อนฝังร่างบนเขา

เผยแพร่: 31 กรกฎาคม 2569
Back to top button