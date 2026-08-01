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ตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ส.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ส.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 01 ส.ค. 2569 14:01 น.
ตรวจเรียงเบอร์ 1 ส.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

ตรวจเรียงเบอร์ งวด 1/8/69 เช็กรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศผลอย่างเป็นทางการ

วันนี้คอหวยทั่วประเทศเตรียมเปิดใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2569 หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลตามปกติทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน เว้นแต่บางงวดที่เลื่อนตามวันสำคัญ หน้านี้จะอัปเดตผลให้ทันทีที่ประกาศครบทุกประเภทรางวัล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ส.ค. 69

  • รางวัลที่ 1 : รอประกาศผล
  • เลขหน้า 3 ตัว : รอประกาศผล
  • เลขท้าย 3 ตัว : รอประกาศผล
  • เลขท้าย 2 ตัว : รอประกาศผล

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1/8/69 ครบทุกรางวัล

รางวัลที่ 1 มูลค่า 6,000,000 บาท ยังรอประกาศผล เช่นเดียวกับรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท ยังไม่มีการประกาศเช่นกัน ส่วนรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท ก็อยู่ในสถานะรอผลเหมือนกัน

รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท และรางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท ทั้งหมดยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลข

สลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งชุดมีรางวัลรวมทั้งสิ้น 14,168 รางวัล คิดเป็นเงินรางวัลรวม 48 ล้านบาท คอหวยควรตรวจหมายเลขกับประกาศทางการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้งก่อนนำสลากไปขึ้นเงินทุกครั้ง

ย้อนผลหวย 5 งวดล่าสุด

งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 รางวัลที่ 1 ออกเลข 639214 เลขหน้า 3 ตัว 683 และ 709 เลขท้าย 3 ตัว 427 และ 746 ส่วนเลขท้าย 2 ตัวออก 71

งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 รางวัลที่ 1 ออกเลข 751495 เลขหน้า 3 ตัว 001 และ 980 เลขท้าย 3 ตัว 304 และ 531 เลขท้าย 2 ตัวออก 62

งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2569 รางวัลที่ 1 ออกเลข 287184 เลขหน้า 3 ตัว 758 และ 434 เลขท้าย 3 ตัว 007 และ 721 เลขท้าย 2 ตัวออก 48

งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2569 รางวัลที่ 1 ออกเลข 173770 เลขหน้า 3 ตัว 848 และ 415 เลขท้าย 3 ตัว 410 และ 938 เลขท้าย 2 ตัวออก 95

งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 รางวัลที่ 1 ออกเลข 107387 เลขหน้า 3 ตัว 091 และ 298 เลขท้าย 3 ตัว 602 และ 716 เลขท้าย 2 ตัวออก 08

ขั้นตอนขึ้นเงินรางวัล

ผู้ถูกรางวัลควรลงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้านหลังสลากทันที พร้อมเก็บสลากฉบับจริงให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพราะการขึ้นเงินกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของสลากก่อนจ่ายเงินรางวัลทุกครั้ง ทั้งนี้เงินรางวัลจะถูกหักค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทต่อเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

บทความนี้จะอัปเดตผลตรวจเรียงเบอร์ งวด 1 สิงหาคม 2569 ทันทีหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศรางวัลครบทุกประเภท

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ส.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 01 ส.ค. 2569 14:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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