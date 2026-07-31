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สลด 34 ศพ! เหมืองถ่านหินปากีสถานระเบิด เร่งหาคนหาย ติดใต้ซากไม่รู้ชะตากรรม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 22:00 น.
เหมืองถ่านหินปากีสถานระเบิด

เหมืองถ่านหินปากีสถานระเบิด คร่า 34 ศพ ผู้รอดชีวิตเล่านาทีสลด คนงานวิ่งกลับเข้าไปช่วยเพื่อน สุดท้ายดับสลด ไม่โอกาสกลับบ้าน เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหาย

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเกิดเหตุระเบิดรุนแรงภายในเหมืองถ่านหินทางตอนใต้ของประเทศปากีสถาน สำนักงานจัดการภัยพิบัติระดับแคว้นรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 34 คน ขณะนี้ทีมกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาคนงานที่ยังคงสูญหาย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริเวณเหมืองถ่านหินเมืองโซรันจ์ ห่างจากเมืองเควตตา เมืองหลวงของแคว้นบาลูจิสถานประมาณ 50 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากก๊าซมีเทนระเบิด ทีมกู้ภัยระดมกำลังปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตตลอดทั้งคืน

สำนักงานจัดการภัยพิบัติแคว้นบาลูจิสถานตอนใต้แถลงว่า ทีมกู้ภัยกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้ 34 คน และกำลังเดินหน้าค้นหาคนงานที่ติดอยู่ข้างใน โดยยังระบุไม่ได้ว่ามีคนงานอยู่ในเหมืองจำนวนเท่าใดขณะเกิดเหตุระเบิด

ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าหลังเกิดเสียงระเบิด คนงานเหมืองในพื้นที่จำนวนหนึ่งรีบวิ่งเข้าไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ติดอยู่ข้างใน อาเหม็ด ซาดา คนงานเหมืองให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า คนงานกลุ่มนี้ลงไปในเหมืองหลังเกิดเหตุระเบิดเพื่อช่วยชีวิตคนอื่น แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตทั้งหมด

บริเวณปากทางเข้าเหมืองเต็มไปด้วยญาติ ทีมกู้ภัย และคนงานเหมืองที่มารวมตัวกันเฝ้าติดตามสถานการณ์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและคนงานช่วยกันลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตออกจากอุโมงค์คอนกรีต บางคนสวมหมวกนิรภัย แต่ส่วนใหญ่ใส่ชุดเสื้อผ้าปกติ ร่างของผู้เสียชีวิตหลายคนมีคราบเขม่าสีดำติดอยู่ ทุกคนช่วยกันหามเปลนำร่างไปส่งขึ้นรถพยาบาลและรถยนต์ที่จอดรออยู่หน้าเหมือง

สำหรับอุบัติเหตุในเหมืองแร่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถาน โดยเฉพาะในแคว้นบาลูจิสถาน ขบวนการเรียกร้องสิทธิแรงงานเคยออกมากดดันให้รัฐบาลยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในอุตสาหกรรมนี้

ทั้งนี้ แคว้นบาลูจิสถานเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและยากจนที่สุดของปากีสถาน ตัวชี้วัดด้านการศึกษา การจ้างงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลังพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ แม้พื้นที่จะอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอย่างถ่านหิน รวมถึงเหมืองทองคำและทองแดงที่มีมูลค่ามหาศาลก็ตาม

เหมืองถ่านหินปากีสถานระเบิด-2
ภาพจาก : AP
เหมืองถ่านหินปากีสถานระเบิด
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : france24

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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