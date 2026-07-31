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ส่องโพสต์ล่าสุด เขตต์ ธาราเขต หลังฝ่ายหญิง เพลง ชนารดี ประกาศจบรัก 7 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 14:49 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 14:49 น.
ส่องโพสต์ล่าสุด เขตต์ ธาราเขต หลังฝ่ายหญิง เพลง ชนารดี ประกาศจบรัก 7 ปี

เปิดโพสต์ล่าสุด เขตต์ ธาราเขต ลงเพลงเศร้า หลังฝ่ายหญิง เพลง ชนารดี ประกาศจบรัก 7 ปีผ่านโซเชียล คนบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ

ภายหลังจากการประกาศจบรักสายฟ้าแล่บของคู่รักคนบันเทิงที่แฟนคลับตามเชียร์กันมาตลอด อย่างคู่ของ เขตต์ ธาราเขต และ เพลง ชนารดี ที่คบหาดูใจกันมานานกว่า 7 ปี จนร่วมกันทำธุรกิจร้านอาหารด้วยกัน ซึ่งหลายคนทั้งในวงการและแฟนคลับต่างก็ลุ้นเชียร์ให้มีข่าวดีเร็ว ๆ นี้

แต่ความหวังแฟน ๆ ต้องดับสลายหลัง เพลง ชนารดี ประกาศยุติความสัมพันธ์รัก 7 ปีกับ เขตต์ ธาราเขต อย่างเป็นทางการผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

เขตต์ ธาราเขต และ เพลง ชนารดี
ภาพจาก Instagram : pleng_chanaradee

ล่าสุดทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้ลองเข้าไปตรวจสอบในหน้าโซเชียลของ เขตต์ ธาราเขต พบว่าเจ้าตัวมีความเคลื่อนไหวโดยโพสต์ภาพเดี่ยวของตัวเองท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมระบุข้อความว่า “สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น..#alwayskeepthefaith” ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนบันเทิงและแฟนคลับแห่ให้กำลังใจท่วมท้น

นอกจากนั้นในสตอรี่ไอจีของเขตต์เจ้าตัวก็โพสต์คลิปเล่นกับน้องแมวที่เลี้ยงไว้ ใส่อิโมจิหัวใจสีขาว ด้วยสีหน้าเศร้าสร้อย พร้อมเพลงประกอบ คือ เพื่อเธอ ท่อนที่ร้องว่า “เพราะว่าเธอนั้นคือดวงใจของฉัน ที่ทำให้ทุก ๆ วันฉันเดินสู้ต่อ ต้องล้มแล้วลุกเท่าไรไม่เคยจะท้อ ไม่เคยหวั่นไหว ขอเพียงยังมีเธออยู่ด้วยกัน ตลอดไป”

ส่องโพสต์ล่าสุด เขตต์ ธาราเขต หลังฝ่ายหญิง เพลง ชนารดี ประกาศจบรัก 7 ปี-1

ส่องโพสต์ล่าสุด เขตต์ ธาราเขต หลังฝ่ายหญิง เพลง ชนารดี ประกาศจบรัก 7 ปี-2

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อ้างอิงจาก : IG tarakhett, pleng_chanaradee

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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