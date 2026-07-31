“ฟรังโก้ บาเรซี่” ตำนานนักฟุตบอล ชาวอิตาเลียนชีวิตในวัย 66 ปี
ฟรังโก้ บาเรซี่ ตำนานนักฟุตบอล ผู้เล่นคนสำคัญของเอซี มิลาน ชาวอิตาเลียน เสียชีวิตในวัย 66 ปี ลงเล่นให้กับสโมสรเดียวมากกว่า 719 เกม
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ฟรังโก้ บาเรซี่ ตำนานนักฟุตบอลชาวอิตาเลียน เสียชีวิตแล้วในวัย 66 ปี
โดยทางสโมสร เอซี มิลาน ได้แถลงความเสียใจต่อการจากไปของตำนานลูกหนังคนนี้ ซึ่งตลอดชีวิต 20 ปีในการเป็นนักฟุตบอลเขาลงเล่นให้กับสโมสรเดียวคือ เอซี มิลาน และลงเล่นให้กับสโมสรมากกว่า 719 เกม และคว้าแชมป์เซเรียอาถึง 6 สมัย และแชมป์ยุโรปอีก 3 สมัย
ทางสโมสรยังได้ยกย่องว่าเขาเป็นแบบอย่างที่ดีและความซื่อสัตย์ของเขาจะถูกจารึกลงไปใน DNA ของสโมสร เหมือนเสื้อหมายเลข 6 ของ ทั้งนี้ทางสโมสรไม่ได้ให้สาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด
บาเรซี่ เข้ารับการผ่าตัดเพื่อตัดก้อนเนื้อที่ปอดออกในเดือนสิงหาคม เมื่อปี 2568 และการปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งล่าสุดของเขาคือที่สนามซานซีโรในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
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