เงินเดือนข้าราชการ สิงหาคม 69 เข้าไม่พร้อมกัน เช็กด่วนได้วันที่ 14 หรือ 26

กรมบัญชีกลางยืนยันปฏิทินจ่ายเงินเดือนสิงหาคม 2 รอบ ใครแจ้งความประสงค์ไว้ได้เร็ว ใครไม่แจ้งรอรอบเดียว
กติกาแบ่งจ่าย 2 รอบ ใครได้ก่อนใครได้หลัง
กรมบัญชีกลางเปิดให้ข้าราชการเลือกได้ว่าจะรับเงินเดือนรอบเดียวเหมือนเดิม หรือขอแบ่งจ่ายเป็น 2 รอบต่อเดือนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง สำหรับคนที่แจ้งความประสงค์ขอแบ่งจ่ายไว้แล้ว เงินก้อนแรกจะโอนเข้าบัญชีวันที่ 14 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันศุกร์ ส่วนก้อนที่สองจะตามมาในวันที่ 26 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันพุธ
ส่วนใครที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอแบ่งจ่าย ระบบจะโอนเงินเดือนเต็มจำนวนให้ครั้งเดียวในรอบที่สอง คือวันที่ 26 สิงหาคมเช่นกัน พูดง่าย ๆ คือทุกคนได้เงินครบในวันที่ 26 แน่นอน แต่คนที่ขอแบ่งจ่ายจะมีเงินก้อนแรกเข้ามาให้ใช้ก่อนล่วงหน้าถึง 12 วัน
ทำไมรอบแรกเข้าเร็วกว่าปกติ 2 วัน
ปกติรอบแรกของเดือนมักตกอยู่ราววันที่ 16 แต่เดือนสิงหาคมนี้เงินเข้าเร็วขึ้นเป็นวันที่ 14 เหตุผลไม่ใช่เรื่องลึกลับ เพียงแค่กรมบัญชีกลางเลี่ยงไม่ให้วันโอนเงินไปตรงกับวันหยุดราชการ ประกอบกับเดือนสิงหาคมมีวันแม่แห่งชาติซึ่งหลายคนต้องเตรียมของขวัญให้คุณแม่ การขยับวันจ่ายให้เร็วขึ้นเล็กน้อยจึงช่วยให้วางแผนใช้จ่ายได้สะดวกขึ้น
ข้าราชการที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหน แนะนำให้ตรวจสอบกับฝ่ายการเงินหรือฝ่ายบุคคลของหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง เพราะการแจ้งความประสงค์รับเงิน 2 รอบเป็นความสมัครใจรายบุคคล ไม่ใช่นโยบายที่บังคับทุกคนเหมือนกันหมด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือนข้าราชการ พฤษภาคม 2569 แบ่งจ่าย 2 รอบ เงินเข้าวันไหน
- โอนวันนี้! เงินเดือนข้าราชการ พฤษภาคม 2569 เช็กปฏิทินรอบ 2 เข้าวันไหน
- เงินเดือนข้าราชการ 2569 มีนาคม ปฏิทินวันจ่ายเงินเดือน เช็กที่นี่
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: