การเงินเศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ สิงหาคม 69 เข้าไม่พร้อมกัน เช็กด่วนได้วันที่ 14 หรือ 26

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 14:27 น.

กรมบัญชีกลางยืนยันปฏิทินจ่ายเงินเดือนสิงหาคม 2 รอบ ใครแจ้งความประสงค์ไว้ได้เร็ว ใครไม่แจ้งรอรอบเดียว

ทุกเดือนสิงหาคมมักเกิดความสับสนซ้ำ ๆ ในหมู่ข้าราชการ บางคนได้รับแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีแล้ว ขณะที่อีกหลายคนยังตรวจสอบแอปธนาคารด้วยความไม่แน่ใจ สาเหตุมาจากเงินเดือนข้าราชการเดือนสิงหาคม 2569 มีการแบ่งจ่ายออกเป็น 2 รอบ คือวันที่ 14 สิงหาคม และวันที่ 26 สิงหาคม โดยผู้ที่จะได้รับเงินรอบใดขึ้นอยู่กับว่าได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเดือนแบบแบ่งจ่ายไว้กับหน่วยงานต้นสังกัดหรือไม่

กติกาแบ่งจ่าย 2 รอบ ใครได้ก่อนใครได้หลัง

กรมบัญชีกลางเปิดให้ข้าราชการเลือกได้ว่าจะรับเงินเดือนรอบเดียวเหมือนเดิม หรือขอแบ่งจ่ายเป็น 2 รอบต่อเดือนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง สำหรับคนที่แจ้งความประสงค์ขอแบ่งจ่ายไว้แล้ว เงินก้อนแรกจะโอนเข้าบัญชีวันที่ 14 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันศุกร์ ส่วนก้อนที่สองจะตามมาในวันที่ 26 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันพุธ

ส่วนใครที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอแบ่งจ่าย ระบบจะโอนเงินเดือนเต็มจำนวนให้ครั้งเดียวในรอบที่สอง คือวันที่ 26 สิงหาคมเช่นกัน พูดง่าย ๆ คือทุกคนได้เงินครบในวันที่ 26 แน่นอน แต่คนที่ขอแบ่งจ่ายจะมีเงินก้อนแรกเข้ามาให้ใช้ก่อนล่วงหน้าถึง 12 วัน

ทำไมรอบแรกเข้าเร็วกว่าปกติ 2 วัน

ปกติรอบแรกของเดือนมักตกอยู่ราววันที่ 16 แต่เดือนสิงหาคมนี้เงินเข้าเร็วขึ้นเป็นวันที่ 14 เหตุผลไม่ใช่เรื่องลึกลับ เพียงแค่กรมบัญชีกลางเลี่ยงไม่ให้วันโอนเงินไปตรงกับวันหยุดราชการ ประกอบกับเดือนสิงหาคมมีวันแม่แห่งชาติซึ่งหลายคนต้องเตรียมของขวัญให้คุณแม่ การขยับวันจ่ายให้เร็วขึ้นเล็กน้อยจึงช่วยให้วางแผนใช้จ่ายได้สะดวกขึ้น

ข้าราชการที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหน แนะนำให้ตรวจสอบกับฝ่ายการเงินหรือฝ่ายบุคคลของหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง เพราะการแจ้งความประสงค์รับเงิน 2 รอบเป็นความสมัครใจรายบุคคล ไม่ใช่นโยบายที่บังคับทุกคนเหมือนกันหมด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 14:27 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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