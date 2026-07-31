เฉลยสาเหตุ “โค้ชอ๊อต” พักชุดใหญ่ ใช้ดาวรุ่ง ลงแข่งวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026
เฉลยสาเหตุ “โค้ชอ๊อต” พักชุดใหญ่ ใช้ดาวรุ่ง ลงแข่งวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 วังทดสอบระบบทีมเวิร์ก และเตรียมพร้อมลุยรายการใหญ่
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซีวีคัพ 2026 (SEA V CUP 2026) เลกที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2569 นักตบสาวไทยเตรียมลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติอินโดนีเซีย เวลา 16.00 น. ณ ดง อัญ ยิมเนเซียม กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ประเด็นเรื่องการส่งนักกีฬาดาวรุ่งลงแข่งขันในสนามแรก เซราห์ แอนโคมาห์, ณิรารัชย์ ศรีกุตา, วริศรา สีทาเลิศ, นันท์นภัส มูลจะคำ, ปพัชญา พลทำ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เผยว่า ในทัวร์นาเมนต์นี้อยากให้นักกีฬาทุกคนได้มีโอกาสลงเล่น โดยระบุว่าการฝึกซ้อมที่ผ่านมาเป็นไปได้ค่อนข้างดี สภาพร่างกายของนักกีฬาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมส์ในลำดับถัดไป
ทุกคนเต็มที่ การฝึกซ้อมเป็นไปอย่างคึกคัก เด็ก ๆ อยากปล่อยพลังกันเยอะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี การฝึกซ้อมในครั้งนี้มีความสำเร็จมากกว่าความไม่สำเร็จ ซึ่งก็ยังมีจุดที่ยังทำไม่ได้แต่ก็ว่าเป็นความท้าทายสำหรับนักกีฬา และชื่นชมทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจ ทั้งนี้ ทีมงานได้ประชุมวางแผนแนวทางการเล่นกับทีมอินโดนีเซียในช่วงเช้า พร้อมทดสอบความเหมาะสมของผู้เล่นแต่ละตำแหน่ง
ก่อนหน้านี้ โค้ชอ๊อตเคยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการใช้ทัพนักกีฬาดาวรุ่งลงแข่งขันครั้งนี้ ก่อนออกเดินทางไปประเทศเวียดนามว่า นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้เตรียมความพร้อมผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง และอยากให้ทุกคนแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งในรายการ VNL ที่ผ่านมา และรายการซีวีคัพในครั้งนี้
โค้ชอ๊อตระบุว่า เนื่องจากทีมชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาดาวรุ่ง จึงอยากให้ทำผลงานให้เต็มที่ เพื่อดูศักยภาพหลังจากที่ได้ฝึกซ้อมร่วมกับรุ่นพี่มาเป็นเวลานาน และต้องเรียนรู้การรับมือกับทีมคู่แข่งแต่ละทีม โดยเน้นการใช้เทคนิค ยุทธวิธี และการเล่นเป็นทีมเวิร์กให้มากที่สุด
รายการซีวีคัพครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับนักกีฬาทุกคน ขณะที่นักกีฬารุ่นพี่ที่ร่วมทีมจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่รุ่นน้อง พร้อมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในสัปดาห์ที่ 2 โดยโค้ชอ๊อตพยายามจัดทีมให้มีความสมดุลมากที่สุดสำหรับการแข่งขันทั้งสองสนาม
สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซีวีคัพ 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2569 มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 4 ชาติ ได้แก่ ไทย (อันดับที่ 17 ของโลก) เวียดนาม (อันดับที่ 28 ของโลก) อินโดนีเซีย (อันดับที่ 60 ของโลก) และฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 61 ของโลก) แข่งขันในรูปแบบพบกันหมด
โปรแกรมการแข่งขัน
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569
- 16.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
- 19.00 น. เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2569
- 16.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์
- 19.00 น. อินโดนีเซีย พบ เวียดนาม
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2569
- 16.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ อินโดนีเซีย
- 19.00 น. ไทย พบ เวียดนาม
สำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซีวีคัพ 2026 ในระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 9 ส.ค. 2569 สามารถรับชมได้ทางช่อง ONE31 และแอปพลิเคชัน oneD
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