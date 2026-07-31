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เปิดรายได้ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายเที่ยว สร้างกำไร เกือบหลักล้านไม่ถึง 1 ปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 14:01 น.
เปิดรายได้ "ฮลุน โซโล่" ยูทูบเบอร์สายเที่ยว สร้างกำไรภายใน 1 ปี เกือบหลักล้าน

เปิดรายได้ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายเที่ยว หลังเสียชีวิตที่จอร์เจีย สร้างกำไร เกือบหลักล้านไม่ถึง 1 ปี หลังก่อตั้งบริษัท เกือบแตะหลักล้าน

จากกรณีการเสียชีวิตของ “ฮลุน โซโล่” หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวแบ็กแพ็กเกอร์ (Backpacker) ชื่อดัง ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยพบร่างเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ครอบครัวได้ประกาศตามหา หลังขาดการติดต่อเป็นเวลาถึง 2 สัปดาห์

การค้นหาในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศจอร์เจีย และ “ว่านไฉ” จากเพจ “อาสาพาไปหลง” ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยว ที่ช่วยประสานงานกับครอบครัวและแจ้งความคืบหน้าตลอดกระบวนการค้นหา กระทั่งมีรายงานว่าพบการเสียชีวิตภายในโรงแรม ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอผลการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่

สำหรับเส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวของฮลุน เริ่มเปิดช่องยูทูบเมื่อเดือนธันวาคม 2564 โดยคลิปแรกสุดมีชื่อว่า “อินเดียคนเดียว 60 วัน.. ต้องระวัง! เหลี่ยมทุกดอก I Alone in India 60 Days” อัปโหลดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 มียอดเข้าชมมากกว่า 6.24 แสนครั้ง ปัจจุบันช่อง “ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo)” มีผู้ติดตามประมาณ 1.07 ล้านคน

ด้านข้อมูลรายได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า บริษัท ฮลุน โซโล่ จำกัด โดยมีนายบวรทัต เป็งสุข (ฮลุน โซโล่) เป็นกรรมการ จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2568 มีรายได้รวมในปี 2568 ทั้งสิ้น 1,883,758.92 บาท โดยมีกำไรสุทธิ 665,037.04 บาท และมีสินทรัพย์รวม 1,033,419.88 บาท

ในประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์และรายได้จากช่องยูทูบของฮลุน กรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุว่า คลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มยูทูบถือเป็น “งานโสตทัศนวัสดุ” ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ทันทีเมื่อสร้างสรรค์ผลงานขึ้น หากเจ้าของลิขสิทธิ์เสียชีวิตและมีการทำพินัยกรรมไว้ สิทธิทั้งหมดจะตกแก่ผู้รับพินัยกรรมตามที่กำหนด

แต่หากไม่มีพินัยกรรม สิทธิในลิขสิทธิ์จะตกแก่ทายาทโดยธรรมตามลำดับที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บุตร บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา และคู่สมรส ซึ่งมีสิทธิรับมรดกร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิรับมรดกจะต้องรวบรวมเอกสารของผู้เสียชีวิต เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก จากนั้นจึงติดต่อกับทางแพลตฟอร์มยูทูบ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลบัญชี บริหารจัดการช่อง และดูแลรายได้ที่เกิดขึ้นจากผลงานลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 14:01 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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