ตรวจหวยลาว 31/7/69 เช็กผลสลากพัฒนา 6 ตัว สถิติวันศุกร์ แนวทางเลขเด็ด
ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 31 ก.ค. 69 ตรวจผลสลากพัฒนา เลข 6 ตัว พร้อมสถิติหวยลาววันศุกร์และแนวทางเลขเด็ด
นักเสี่ยงโชคเตรียมติดตาม ผลหวยลาววันนี้ งวดวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569 หรือผลการออกรางวัลสลากพัฒนา โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและรอลุ้นผลพร้อมกันได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป หลังจบการออกรางวัล สามารถตรวจผลเลข 6 ตัว รวมถึงเลขท้าย 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว และ 2 ตัวได้ที่นี่ โดยจะอัปเดตตัวเลขทันทีเมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการ ช่องถ่ายทอดสดหวยลาวเริ่มรายงานผลตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น.
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 31 ก.ค. 69
ตรวจผลหวยลาว 31 กรกฎาคม 2569
- เลข 6 ตัว : 323290
- เลข 5 ตัว : 23290
- เลข 4 ตัว : 3290
- เลข 3 ตัว : 290
- เลข 2 ตัว : 90
ย้อนสถิติหวยลาวออกวันศุกร์
ก่อนลุ้นผลหวยลาวงวดล่าสุด พาไปตรวจสอบสถิติผลรางวัลที่ออกตรงกับวันศุกร์ ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมถึงงวดวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 รวมทั้งหมด 29 งวด
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|24/7/69
|2561
|561
|61
|1
|17/7/69
|4604
|604
|04
|4
|10/7/69
|0277
|277
|77
|7
|3/7/69
|0392
|392
|92
|2
|26/6/69
|1577
|577
|77
|7
|19/6/69
|4240
|240
|40
|0
|12/6/69
|5060
|060
|60
|0
|5/6/69
|2469
|469
|69
|9
|29/5/69
|2722
|722
|22
|2
|22/5/69
|3763
|763
|63
|3
|15/5/69
|7095
|095
|95
|5
|8/5/69
|7877
|877
|77
|7
|24/4/69
|3079
|079
|79
|9
|17/4/69
|5079
|079
|79
|9
|10/4/69
|0389
|389
|89
|9
|3/4/69
|7049
|049
|49
|9
|27/3/69
|7449
|449
|49
|9
|20/3/69
|4798
|798
|98
|8
|13/3/69
|3786
|786
|86
|6
|6/3/69
|2926
|926
|26
|6
|27/2/69
|2571
|571
|71
|1
|20/2/69
|1955
|955
|55
|5
|13/2/69
|6668
|668
|68
|8
|6/2/69
|7430
|430
|30
|0
|30/1/69
|7039
|039
|39
|9
|23/1/69
|8401
|401
|01
|1
|16/1/69
|4182
|182
|82
|2
|9/1/69
|0905
|905
|05
|5
|2/1/69
|3626
|626
|26
|6
หวยลาววันศุกร์ เลขท้ายชุดไหนเคยออกซ้ำ
เมื่อตรวจสอบเลขท้าย 2 ตัวจากหวยลาวที่ออกตรงกับวันศุกร์ทั้ง 29 งวด พบเลขที่เคยออกมากกว่าหนึ่งครั้งจำนวน 4 ชุด
- เลข 77 ออก 3 ครั้ง
- เลข 79 ออก 2 ครั้งติดต่อกัน
- เลข 49 ออก 2 ครั้งติดต่อกัน
- เลข 26 ออก 2 ครั้ง
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำมากที่สุดคือ 77 จำนวน 3 ครั้ง ขณะที่เลข 79, 49 และ 26 ออกซ้ำชุดละ 2 ครั้ง
ส่วนเลขท้าย 3 ตัว มีเพียงชุดเดียวที่ปรากฏซ้ำ ได้แก่ 079 ซึ่งออกติดต่อกันในงวดวันที่ 17 และ 24 เมษายน 2569
หากดูเฉพาะเลขหลักหน่วย เลข 9 ออกบ่อยที่สุดจำนวน 7 งวด ตามด้วยเลข 0, 1, 2, 5, 6 และ 7 ที่ออกเลขละ 3 งวด ส่วนเลข 8 ออก 2 งวด ขณะที่เลข 3 และ 4 ออกอย่างละ 1 งวด
แนวทางเลขเด็ดหวยลาว งวด 31 ก.ค. 2569
จากสถิติวันศุกร์ให้น้ำหนักกับเลข 7 และ 9 เป็นเลขเด่น เนื่องจากเลข 7 ปรากฏในชุดเลขท้ายซ้ำหลายครั้ง ทั้ง 77 และ 79 ส่วนเลข 9 เป็นเลขหลักหน่วยที่ออกบ่อยที่สุดในตาราง
เลขรองที่น่าจับตาคือ 0 และ 6 โดยเลข 0 ปรากฏบ่อยในหลักร้อยของเลข 3 ตัว ขณะที่เลข 6 กระจายอยู่ในหลายตำแหน่งและเคยอยู่ในชุดเลขท้ายซ้ำอย่าง 26
- เลขเด่น : 7 – 9
- เลขรอง : 0 – 6
- เลขท้าย 2 ตัว : 77 – 79 – 97 – 69 – 96 – 49 – 26
- เลขท้าย 3 ตัว : 079 – 769 – 779 – 469 – 069 – 796
เลข 079 เป็นชุดที่เคยออกซ้ำ 2 งวด ขณะที่ชุดอื่นนำเลขเด่น 7 และ 9 มาจับคู่กับเลขรอง 0 และ 6 โดยพิจารณาจากความถี่ของตัวเลขในแต่ละหลัก
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