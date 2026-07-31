หวยลาว

ตรวจหวยลาว 31/7/69 เช็กผลสลากพัฒนา 6 ตัว สถิติวันศุกร์ แนวทางเลขเด็ด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 20:30 น.
หวยลาว 31 ก.ค. 69

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 31 ก.ค. 69 ตรวจผลสลากพัฒนา เลข 6 ตัว พร้อมสถิติหวยลาววันศุกร์และแนวทางเลขเด็ด

นักเสี่ยงโชคเตรียมติดตาม ผลหวยลาววันนี้ งวดวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569 หรือผลการออกรางวัลสลากพัฒนา โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและรอลุ้นผลพร้อมกันได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป หลังจบการออกรางวัล สามารถตรวจผลเลข 6 ตัว รวมถึงเลขท้าย 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว และ 2 ตัวได้ที่นี่ โดยจะอัปเดตตัวเลขทันทีเมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการ ช่องถ่ายทอดสดหวยลาวเริ่มรายงานผลตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น.

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 31 ก.ค. 69

ตรวจผลหวยลาว 31 กรกฎาคม 2569

  • เลข 6 ตัว : 323290
  • เลข 5 ตัว : 23290
  • เลข 4 ตัว : 3290
  • เลข 3 ตัว : 290
  • เลข 2 ตัว : 90

ย้อนสถิติหวยลาวออกวันศุกร์

ก่อนลุ้นผลหวยลาวงวดล่าสุด พาไปตรวจสอบสถิติผลรางวัลที่ออกตรงกับวันศุกร์ ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมถึงงวดวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 รวมทั้งหมด 29 งวด

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
24/7/69 2561 561 61 1
17/7/69 4604 604 04 4
10/7/69 0277 277 77 7
3/7/69 0392 392 92 2
26/6/69 1577 577 77 7
19/6/69 4240 240 40 0
12/6/69 5060 060 60 0
5/6/69 2469 469 69 9
29/5/69 2722 722 22 2
22/5/69 3763 763 63 3
15/5/69 7095 095 95 5
8/5/69 7877 877 77 7
24/4/69 3079 079 79 9
17/4/69 5079 079 79 9
10/4/69 0389 389 89 9
3/4/69 7049 049 49 9
27/3/69 7449 449 49 9
20/3/69 4798 798 98 8
13/3/69 3786 786 86 6
6/3/69 2926 926 26 6
27/2/69 2571 571 71 1
20/2/69 1955 955 55 5
13/2/69 6668 668 68 8
6/2/69 7430 430 30 0
30/1/69 7039 039 39 9
23/1/69 8401 401 01 1
16/1/69 4182 182 82 2
9/1/69 0905 905 05 5
2/1/69 3626 626 26 6

หวยลาววันศุกร์ เลขท้ายชุดไหนเคยออกซ้ำ

เมื่อตรวจสอบเลขท้าย 2 ตัวจากหวยลาวที่ออกตรงกับวันศุกร์ทั้ง 29 งวด พบเลขที่เคยออกมากกว่าหนึ่งครั้งจำนวน 4 ชุด

  • เลข 77 ออก 3 ครั้ง
  • เลข 79 ออก 2 ครั้งติดต่อกัน
  • เลข 49 ออก 2 ครั้งติดต่อกัน
  • เลข 26 ออก 2 ครั้ง

เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำมากที่สุดคือ 77 จำนวน 3 ครั้ง ขณะที่เลข 79, 49 และ 26 ออกซ้ำชุดละ 2 ครั้ง

ส่วนเลขท้าย 3 ตัว มีเพียงชุดเดียวที่ปรากฏซ้ำ ได้แก่ 079 ซึ่งออกติดต่อกันในงวดวันที่ 17 และ 24 เมษายน 2569

หากดูเฉพาะเลขหลักหน่วย เลข 9 ออกบ่อยที่สุดจำนวน 7 งวด ตามด้วยเลข 0, 1, 2, 5, 6 และ 7 ที่ออกเลขละ 3 งวด ส่วนเลข 8 ออก 2 งวด ขณะที่เลข 3 และ 4 ออกอย่างละ 1 งวด

แนวทางเลขเด็ดหวยลาว งวด 31 ก.ค. 2569

จากสถิติวันศุกร์ให้น้ำหนักกับเลข 7 และ 9 เป็นเลขเด่น เนื่องจากเลข 7 ปรากฏในชุดเลขท้ายซ้ำหลายครั้ง ทั้ง 77 และ 79 ส่วนเลข 9 เป็นเลขหลักหน่วยที่ออกบ่อยที่สุดในตาราง

เลขรองที่น่าจับตาคือ 0 และ 6 โดยเลข 0 ปรากฏบ่อยในหลักร้อยของเลข 3 ตัว ขณะที่เลข 6 กระจายอยู่ในหลายตำแหน่งและเคยอยู่ในชุดเลขท้ายซ้ำอย่าง 26

  • เลขเด่น : 7 – 9
  • เลขรอง : 0 – 6
  • เลขท้าย 2 ตัว : 77 – 79 – 97 – 69 – 96 – 49 – 26
  • เลขท้าย 3 ตัว : 079 – 769 – 779 – 469 – 069 – 796

เลข 079 เป็นชุดที่เคยออกซ้ำ 2 งวด ขณะที่ชุดอื่นนำเลขเด่น 7 และ 9 มาจับคู่กับเลขรอง 0 และ 6 โดยพิจารณาจากความถี่ของตัวเลขในแต่ละหลัก

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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