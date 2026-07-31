สถานทูตไทย ออกแถลงยืนยันได้รับแจ้งข่าว “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิตครั้งแรก 29 ก.ค.
สถานทูตไทย ยืนยันได้รับแจ้งข่าว “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิตครั้งแรก 29 ก.ค. ไม่ใช่วันที่ 14 ก.ค. ตามที่มีการกล่าวอ้าง ยืนยันดำเนินการรอบคอบ
เพจเฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กไขข้อสงสัยถึงการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์คนดังในจอร์เจียว่า “ตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา กรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” นั้น
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียน ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเดินทางถึงกรุงทบิลิซี เวลา 20.30 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันที และได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดี ว่า สถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย เพื่อขอให้แจ้งทางการไทย เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2569 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้แต่อย่างใด
2. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียซึ่งได้มอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัตฯ อย่างเป็นทางการ (หนังสือลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 เป็นภาษาจอร์เจีย พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการ) ให้แก่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
3. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบว่า เหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 หลังจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้ไปเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 (หลังจากทราบข่าวการหายตัวไปของนายบวรทัตฯ)
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบ บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการรัฐผู้รับ และตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัว”
ก่อนจะโพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า “สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจีย และได้รับแจ้งครั้งแรกจากกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่ 29 ก.ค.”
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