เพื่อนสนิท ฮลุน โซโล่ หัวใจแตกสลาย ย้อนเล่าความหลังสู้ชีวิต-ลำบากด้วยกันมาตลอด
แบงค์ เพื่อนสนิท ฮลุน โซโล่ หัวใจแตกสลาย ไม่อยากเชื่อว่าจากไปแล้ว ย้อนเล่าความหลังอยู่สู้ชีวิต-ลำบากด้วยกันมาครึ่งชีวิต
ยังคงเป็นการสูญเสียที่ไม่มีใครรับได้กับข่าวการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งถูกพบร่างอยู่ภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจอร์เจีย สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนั้นยังคงรอผลการชันสูตรที่แน่ชัดอีกครั้ง
ล่าสุดพบความเคลื่อนไหวของ คุณแบงค์ เพื่อนสนิทของ ฮลุน โซโล่ ได้ออกมาโพสต์ข้อความอาลัยถึงเพื่อนรักที่เกือบครึ่งชีวิตมีกันและกันมาโดยตลอด ทั้งทำงานหาเงินสู้ชีวิตตั้งแต่เด็ก ๆ จนกระทั่งเป็นที่ศซัพพอร์ตของกันและกันในวันที่เติบโต
“คิดอยู่นานจะโพสต์ดีไหม เพราะตอนนี้จิตใจผมแตกสลายไปแล้ว ฮลุน โซโล่ เพื่อนคนสำคัญในชีวิต ซึ่งได้รับข่าวร้ายในไม่กี่วันที่ผ่านมา
มึงอยู่กับกูมาครึ่งชีวิตของกูเลยนะเพื่อน ทำงานอะไรก็ไปด้วยกัน มึงกับกูสนิทกันขนาดนี้ตอนไหนกูก็ยังไม่รู้ ตอนแรกมึงกับกูมันเป็นแค่คนไม่รู้จักกัน มึงย้ายเข้ามาตอน มอ ปลาย มึงอยู่คนละห้องกับกู แต่กูได้ยินว่ามึงสอบเข้าโรงเรียนได้ด้วยคะแนนอันดับ 1 ของโรงเรียน
หลังจากนั้นมึงกับกูก็เริ่มรู้จักกันผ่านเพื่อนกูที่อยู่ห้องเดียวกันกับมึง พอรู้ตัวอีกทีก็ตัวติดกันไปแล้ว กูจำได้ทุกฉากที่ได้ใช้ชีวิตกับมึง ตอนรับจ้างโต๊ะจีนก็ไปล้างถ้วยด้วยกัน มีตอนไปรับจ้างถางหญ้า มึงก็ยังบ่นกูว่ากูเอาแต่ถ่ายรูปไม่ช่วยมึง พอตอนกูเรียน ร.ด. บริจาคเลือดมึงก็มาว่ากูป๊อดกลัวเข็ม มึงอยู่กับกูตลอดเพื่อน
จนกระทั่งแยกกันที่มหาลัย กูรู้ว่าเส้นทางชีวิตของเราต้องแยกกัน เพราะกูไม่สามารถตามมึงไปมหาลัยที่มึงอยากจะเข้าได้ แต่กูรู้ว่ามึงเก่ง เชื่อในตัวมึงเสมอ จนในที่สุดกูก็ได้ยินข่าวดีว่ามึงติดมหาลัยจุฬาได้จริง ๆ เพื่อนคนนี้ก็ทำได้เพียงยินดีและภูมิใจที่มึงทำมันได้จริง ๆ และเวลาก็ผ่านไปจนเราทั้งคู่เรียนจบ (รูปงานวันรับปริญญากูยังไม่ได้จากมึงเลยนะนี่กูมาทวงนะเว้ย)
ช่วงนั้นก็มีคุยกันบ้างก็ได้รู้ว่าหลุนมันทำช่องเล็ก ๆ อยู่
ตอนแรกมันก็กลัวว่าจะไม่มีคนดู แต่เราก็เชื่อในตัวเพื่อนว่ายังไงมึงก็ต้องทำสำเร็จ แล้วโชคชะตาก็พัดเราสองคนมาเจอกันอีกครั้ง เรื่องมันเริ่มจากที่มันไปทัวร์เอเชียแรก ๆ แล้วเราก็เห็นมันลงสตอรี่ IG ว่าอยู่คิวรถ เลยทักไปเล่น ๆ ว่าอยู่ไทยหรอ จะไปไหน มันเลยบอกจะกลับบ้าน แต่คิวรถเต็มเลยว่าจะนอนที่สถานีขนส่ง ก็เลยบอกมันไปว่ามานอนห้องกู กูอยู่คนเดียวมาพักได้ ตอนแรกมันก็ไม่ยอมมาแต่สุดท้ายมันก็มา เราก็อยู่ด้วยกัน ช่วงนั้นก็มีไป ๆ มา ๆ หากันบ่อยขึ้น มีช่วงเวลาที่กูตกงานแล้วมึงก็ไม่มีเงินติดตัว อยู่ด้วยกันเป็นอาทิตย์ในห้องเล็ก ๆ พากันกินไข่เจียวกับปลากระป๋องอยู่สองคน ตอนนั้นยังแซวมันอยู่เลยว่าถ้ามึงดังอย่าลืมกูนะ กูขอลายเซ็นมึงไว้ได้ไหม มันก็ด่าสวนกลับ “บักห่า เอาไปหยังขายกะบ่ได้” ที่กูโพสต์นี่กูแค่อยากรำลึกถึงมึงเพื่อน
ถ้าขอได้กูอยากขอให้มึงกลับมา กลับมาหาสุมเฮา สุมหมู่เฮา บักตำรวจ บักโน่ บักเติ้ล บักบ๋อม บักสปาย กับคนอื่น ๆ ที่กูบ่ได้เอ่ยถึง ถ่ามึงอยู่ กูเสียใจแฮงวะหมู่ กูบ่คิดว่ามึงสิจากกูไปแล้วอิหลี มีหลายอย่างที่มึงบ่ได้เว้าให้กูฟัง มึงเป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งครู และเป็นไอดอลกู ตอนไปกินเข่าอยู่โรงแรมหรู่ ๆ นำกัน มึงกะสอนกูว่า “มึงฮู้บ่ว่ามีคนแค่บ่กี่ % ที่สามารถใซ้ซีวิตแบบนี้ได้ คนรากหญ้าแบบเฮากะได้แค่ฝัน แต่ตอนนี้กูพามึงมาลองใช้ซีวิตแบบที่เฮาฝัน เพื่อหวังว่าสักวันเฮาจะได้เป็น % ที่ว่า” คำเว้านี้ มันยังอยู่ในหัวกูเลย
กูบ่ขอหยังหลาย กูขอแค่มึงกลับมาเพื่อน กลับมาแบบเป็น ๆ กูต้องการแค่นี้ กูบ่ได้หวังอิหยังอิหลี กล้องมึงที่กูสิซื้อต่อ กูทันได้จ่ายเงินมึงเลยเพื่อน มึงกลับมาเอาเงินค่ากล้องมึงก่อน”
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อ้างอิงจาก : FB Bank Kub
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