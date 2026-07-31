สว.อังคณา เข้าแจ้งความ เจอเพจตัดต่อข้อความเท็จ เหตุกราดยิงทหารพราน
สว.อังคณา เข้าแจ้งความ เจอเพจตัดต่อข้อความเท็จ เหตุกราดยิงทหารพราน เสียชีวิต 5 นาย ยันไม่ได้พูด ชี้เป็นการปลุกกระแสความเกลียดชัง
นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่ สน.บางยี่เรือ เพื่อให้ดำเนินคดีกับบุคคลและเพจบนสื่อสังคมออนไลน์หลายแห่ง ที่ร่วมกันบิดเบือนข้อมูล เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ และปลุกระดมสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) จนนำไปสู่การคุกคามความปลอดภัยและชีวิต
สืบเนื่องจากมีผู้ตัดต่อและนำข้อความเท็จที่ตนไม่ได้พูด ไปเผยแพร่และแชร์ต่อในโลกออนไลน์ โดยอ้างว่าตนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีเหตุยิงทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย รวมถึงพลเรือนและเด็กได้รับบาดเจ็บ ทั้งที่ตนไม่เคยแสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด
นางอังคณา กล่าวว่า กังวลมากว่าคำพูดที่มาจากความเกลียดชัง อาจนำไปสู่อาชญากรรมจากความเกลียดชัง การโดนบิดเบือนข้อเท็จจริงและสร้างข่าวปลอมเช่นนี้ ส่งผลกระทบตรงต่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว เป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และด้อยค่า ที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในภาคใต้ ตนมักตกเป็นเป้าโจมตีฉกรรจ์เป็นคนแรกๆ เสมอ แม้เคยฟ้องแพ่งชนะคดี IO ของ กอ.รมน.มาแล้วก็ตาม
นางอังคณา ระบุว่า ก่อนหน้านี้เคยไปยื่นเรื่องต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) แล้ว แต่ไม่เคยได้รับการแจ้งความคืบหน้า วันนี้จึงมาแจ้งความร้องทุกข์ที่ สน.บางยี่เรือ ซึ่งเป็นท้องที่ตามภูมิลำเนา โดยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนหาต้นตอผู้สร้างและส่งต่อข้อมูลเท็จ
เบื้องต้นได้แจ้งข้อหา นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์, หมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียง, การคุกคาม และการสร้างความเกลียดชัง พร้อมตั้งคำถามถึงหน่วยงานรัฐที่ดูแลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ถึงมาตรการป้องกันการคุกคามออนไลน์ เพื่อคุ้มครองประชาชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง
ยอมรับว่ากังวลเรื่องการบิดเบือนคำพูด ซึ่งอาจสร้างความเกลียดชังเพิ่มขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง ที่ผ่านมา กอ.รมน. มีอำนาจเต็มในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ และหน่วยงานรัฐมีหน้าที่แก้ไขปัญหา ในฐานะคนที่ทำงานด้านหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และทำงานในพื้นที่มานาน
ขอยืนยันว่าครั้งนี้ตนไม่ได้แสดงความคิดเห็น แต่ทุกครั้งที่เกิดเหตุในพื้นที่ ตนมักถูกพุ่งเป้าโจมตี คนที่ไม่ติดตามข่าวอาจเข้าใจผิดว่าตนพูดเช่นนั้นจริง จึงกังวลอย่างมากว่าคำพูดจากความเกลียดชังอาจนำไปสู่อาชญากรรม สิ่งที่เกิดขึ้น ถือเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และด้อยค่า ที่ผ่านมาเคยฟ้องคดีแพ่งกับ กอ.รมน. มาแล้ว และศาลมีคำพิพากษาว่า กอ.รมน. มีการทำ IO จริง รวมถึงเคยไปยื่นเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ปัจจุบันยังไม่ทราบความคืบหน้า และยังคงถูกคุกคามมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้น ตนจะเป็นคนแรกที่ตกเป็นเป้าหมายทุกครั้ง
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